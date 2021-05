Tatiana Calderón no podrá correr en Japón por no cumplir con los tiempos de cuarentena

Juan Carlos Pamo

La piloto colombiana Tatiana Calderón recibió muy malas noticias al no poder participar en la tercera ronda de la Súper Fórmula Japonesa en Autópolis.



Luego de su debut el pasado fin de semana con el equipo Richard Mille Racing en el mundial FIA de resistencia, donde Tatiana y su equipo conformado por la holandesa Beitske Visser y Sophia Floersch consiguieron una sólida octava posición en la competitiva categoría LMP2, compartiendo pista con Juan Pablo Montoya, Tatiana planeaba viajar de regreso a Japón el pasado domingo para cumplir con la tercera fecha de la Super Formula en el circuito de Autopolis.



Sin embargo, a pesar de su planeado retorno inmediato a Japón, las autoridades locales no han permitido a la colombiana competir, pues de acuerdo con las medidas en vigor cumpliría con 12 días de cuarentena y no 14 como le han requerido.



Por lo tanto Tatiana permanecerá en Europa hasta su próxima participación del WEC en Portimao, los días 12 y 13 de junio, nuevamente junto al equipo Richard Mille Racing Team.



Durante su estancia en Japón, Tatiana logró reunirse con la vice ministra de salud Junko Mihara, buscando hacer extensivas a su caso como deportista profesional las excepciones de cuarentena establecidas para los deportistas olímpicos.



“Estoy muy decepcionada de no poder participar en la próxima carrera de la Super Fórmula. En otros países han establecido medidas excepcionales y protocolos sanitarios especiales para que los deportistas podamos hacer nuestro trabajo y no echar a perder toda la preparación y el esfuerzo de varios meses al no poder competir. No me parece justo que en Japón a unos deportistas les apliquen las cuarentenas más estrictas y a otros no. En mi caso yo podía cumplir 12 días y hacerme un test PCR antes de ingresar al circuito para garantizar la seguridad de todos", comentó Tatiana Calderón.



Y agregó, "Para competir en el FIA WEC el fin de semana todos los participantes nos hicimos un test PCR antes de poder entrar al circuito y una vez teníamos un resultado negativo, podíamos ingresar. De esta forma la organización ha garantizado la seguridad y salud de todos sin limitar los derechos de los participantes y permitiendo el desarrollo de las actividades deportivas que al mismo tiempo generan muchísimos empleos".



Además, los pilotos de Toyota Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima, que corrieron también en la WEC y que compiten como Tatiana en la Super Fórmula Japonesa, se encuentran en la misma situación de la piloto colombiana.