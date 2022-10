Sergio Pérez gana en Singapur, Verstappen deberá esperar para el título

El piloto mexicano Sergio Pérez se impuso este domingo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, en el que su compañero de Red Bull, el holandés Max Verstappen, acabó séptimo, por lo que no pudo proclamarse campeón del mundo de la especialidad.



En el circuito urbano de Marina Bay y en una carrera nocturna, 'Checo' Pérez superó a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz para sumar su segunda victoria de la temporada.



Al pie del podio quedaron los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo (4º y 5º), permitiendo a la escudería británica superar a Alpine en el campeonato del mundo de constructores.



La carrera comenzó con una hora y cinco minutos de retraso por la lluvia, que dificultó aún más la carrera, en la que seis pilotos no finalizaron.



Saliendo desde la segunda línea de la parrilla, justo por detrás del 'poleman' Leclerc, Pérez adelantó rápidamente al monegasco y prácticamente no tuvo rival en toda la carrera, gestionando su ritmo y los neumáticos, en una nueva demostración del poderío de Red Bull.



Verstappen, que necesitaba ganar y esperar un mal resultado de Leclerc y Pérez, hipotecó buena parte de sus opciones el sábado, cuando no pudo acabar la sesión de clasificación y partió desde la 8ª posición, acabando en la 7ª plaza.



Más allá del resultado deportivo de la carrera, otro de los protagonistas del domingo en Singapur fue el español Fernando Alonso, que a sus 41 años disputó su carrera número 351, convirtiéndose en el piloto de la historia de la disciplina con más Grandes Premios disputados.



El doble campeón del mundo asturiano no pudo celebrar la efeméride con un buen puesto, ya que tras partir desde la quinta plaza de la parrilla de salida, su Alpine sufrió un problema de motor y tuvo que abandonar en la vuelta 21ª.



- Resultado del GP de Singapur:



1. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)



los 298,580 km en 2 h 02:15.238



2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 7.600



3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 15.300



4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 26.100



5. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 58.300