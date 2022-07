Sebastián Montoya correrá en Hungría la sexta ronda del Campeonato Europeo de Fórmula Regional

Este fin de semana, del 8 al 10 de julio, se lleva a cabo la sexta ronda puntuable del Campeonato Europeo de Fórmula Regional, a celebrarse en el Hungaroring, y a donde el piloto Sebastián Montoya llega con ansias de avanzar en la Copa de Rookies.



Por lo pronto, Sebastián, hijo del ex F1 Juan Pablo Montoya, está ubicado noveno en la clasificación general con 40 puntos, pero sigue liderando a los novatos con la misma cantidad de unidades, pero lo que busca este fin de semana es seguir poniendo distancia respecto de sus rivales debutantes..



En esta sexta ronda doble, con la cual se concreta la mitad del campeonato, de 10 fechas puntuables en el presente calendario, con 20 heats, la Fórmula Regional visita el trazado húngaro de 4.381 kilómetros de extensión y 14 curvas, ubicado en Mogyoród, a unos 30 kilómetros de Budapest, la capital húngara.



Las actividades iniciarán el viernes 8 de julio con dos test colectivos, el sábado se llevarán a cabo las tandas calificadas en dos grupos y dos sesiones por cada conjunto, además de la primera manga del fin de semana. El domingo 9 se dará cerrojazo a esta sexta fecha puntuable con el segundo heat.



”Ya hicimos la primera mitad del Campeonato Fórmula Regional Europea en la cual aprendí mucho. De hecho, estábamos adelante luego de ganar 5 de 10 carreras en la clase de Rookies, lo que fue muy positivo”, dijo el piloto colombiano.



”Ahora estamos en Hungría, una pista a la que nunca he venido, nunca he dado una vuelta, entonces tener un día de test es bastante positivo, lo voy a usar mucho para aprenderme el circuito y también entender qué tengo que hacer para ir rápido”, señaló Sebastián Montoya.