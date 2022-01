Sebastián Montoya correrá en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional por Alpine

PREMA Racing anuncia que el corredor colombo-estadounidense Sebastián Montoya, de la Escudería Telmex Claro, se quedará con el equipo en 2022, pasando de la Fórmula 4 al Campeonato Regional Europeo de Fórmula por Alpine.



El piloto de 16 años comenzó su carrera europea con PREMA en 2020, logrando múltiples podios en los últimos dos años en las carreras de F4.



En su tercera temporada bajo la bandera del equipo, el hijo del ex piloto de Fórmula 1 y dos veces campeón de Indy 500, Juan Pablo Montoya, dará el paso a la Fórmula Regional, uniéndose a una de las competencias más competitivas y de alto perfil en asientos singles junior.



"Estoy súper feliz de continuar mi relación con PREMA. Realmente me han ayudado a mejorar como persona y como conductor. Con todo lo que hemos pasado en los últimos 2 años, este nuevo desafío no será fácil, pero lo manejaremos como siempre". Nuestro objetivo es seguir persiguiendo más trofeos", comentó Sebastián.



El piloto colombiano ya comenzó sus preparativos con simulador y pruebas en pista, y participará en rondas seleccionadas del Campeonato Regional Asiático de Fórmula.



Comenzará la temporada justo después de su carrera en la F4 en Monza, ya que el poderoso Autodromo Nazionale albergará el Campeonato Regional Europeo de Fórmula 2022 por la apertura de la temporada alpina a fines de abril.