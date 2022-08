Sebastián Montoya busca ser el novato del año en la Fórmula Regional Europea 2022

Las competencias automovilísticas internacionales han hecho un alto por el verano, por lo que sus pilotos han aprovechado para descansar o realizar diferentes actividades con sus patrocinadores.



Es el caso de Sebastián Montoya, hijo del legendario Juan Pablo Montoya, quien lucha por realizar una destacada actuación en la Fórmula Regional Europea temporada 2022, donde buscará ser el novato del año.



Además, el piloto de la Escudería Telmex Claro y del Prema Power Team en la Fórmula Regional Europea, es nuevo atleta Red Bull.



Sebastián Montoya actualmente corre para Prema Power Team en la Formula Regional Europea, estuvo en Bogotá para hablar sobre sus proyectos y retos para lo que resta del 2022.



El corredor, de 17 años, que se ha consolidado como uno de los mejores novatos en su categoría, a partir de ahora lucirá en su casco las alas de Red Bull, como nuevo atleta de esta marca austriaca, al igual que Alex Albon en la Fórmula 1.



“Siempre ha sido uno de mis sueños. Que Red Bull me escoja a mi es muy especial. Este año he descubierto que yo tengo el potencial de ser un corredor muy grande, entonces me parece muy bueno que los tenga a mi lado apoyándome”, declaró Sebastián.



Asimismo, en el marco de la estrategia que desarrolla como piloto Claro, Montoya estará compartiendo con sus seguidores unas jornadas de firma de autógrafos y fotos en los Centros de Atención y Ventas de Claro en Bogotá.



Las próximas carreras para las que se prepara Sebastián son Spielberg, en Austria, Barcelona, en España, y Murguello, en Italia. El colombiano ha contribuido a que su equipo Prema ocupe el primer lugar en constructores, aportando 44 puntos y siendo el novato ganador en cinco ocasiones de las 12 rondas disputadas y donde ocupa la casilla 10 en el campeonato general.



“Yo creo que nos puede ir bastante bien en las carreras que nos faltan este año. No será fácil pero después de estas últimas, que han sido bastantes duras, el equipo ha mejorado, y hemos entendido qué es lo que necesitamos para terminar el último tramo de la temporada en el podio de rookies, estar peleando las poles y, porque no, ganar en una válida. Vamos a estar estudiando en lo que resta del verano, para que cuando retornemos en Austria, nos pueda ir bastante bien”, finalizó Sebastian.