¡Se define el campeón!: Max Verstappen busca la victoria y el título en Japón

Una victoria y el punto de la mejor vuelta: ese sería el escenario ideal que aseguraría el título mundial al holandés Max Verstappen, el domingo en el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Japón desde 2019.



En Suzuka, tras una temporada totalmente dominada por el holandés, Max Verstappen tiene todas las cartas en la mano para obtener un segundo título consecutivo.



Aunque perdió, terminando séptimo en la última carrera en Singapur, su primera bola de partido, que dependía del resultado de sus rivales, el holandés puede, esta vez, lograr el título independientemente de la actuación de sus adversarios.



Líder desde el Gran Premio de España en mayo, Verstappen tiene 104 puntos de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y 106 sobre el mexicano Sergio Pérez, su compañero en Red Bull.



Con cuatro carreras restantes tras Suzuka y 112 puntos a ganar, Verstappen debe aumentar su ventaja de ocho unidades sobre Leclerc y de seis sobre Pérez el domingo para concluir las cosas. De este modo, si vence (25 puntos), con el punto de bonificación de mejor vuelta, ganará el título en Japón, aunque Leclerc termine segundo (18 puntos).



Ya que incluso en el caso extremadamente improbable de un empate al final del año, el holandés se llevaría el título gracias a su número victorias (once contra tres por Leclerc actualmente).



Circuito en 8

Además de una victoria, muchas otras posibilidades de llevarse el título en Suzuka existen, según su posición final y la de sus rivales.



¿Pero qué mejor que terminar con una victoria en Japón, en el célebre circuito de Suzuka? Sobre todo cuando la prueba nipona hace su regreso tras dos temporadas de ausencia debido a la pandemia.



"Nada es comparable a Suzuka, debido a las características de vieja escuela del circuito", señala Verstappen.



Decimoctava carrera de 22, Suzuka es el único circuito que presenta una configuración en forma de 8. Pocas rectas, muchas curvas. Un trazado estrecho de 5,807 km.



Como en Singapur, donde la lluvia retrasó una hora el gran premio, la meteorología podría ser un actor clave del fin de semana japonés para "dar un poco de pimienta a la carrera", afirma el líder.



Red Bull lleva seis victorias consecutivas, cinco de su número uno, más el triunfo de Pérez en Singapur (su segundo esta temporada tras Mónaco).



A un paso de la élite

En 2022, solo Ferrari ha contrariado un poco la hegemonía de Red Bull, logrando ganar carreras, gracias a Leclerc, tres veces, y a Carlos Sainz, una vez. Pero hay que remontarse al 10 de julio, en Austria, para encontrar una victoria de la Scuderia y del nonegasco.



La temporada ha sido una cabalgada en solitario del holandés, en la que su escudería ha sabido aprovechar al máximo la llegada de un nuevo reglamento técnico.



A sus 25 años, Verstappen podría entrar (si no es en Japón sería probablemente en Estados Unidos dentro de dos semanas) en el círculo de los 17 pilotos que han logrado el título al menos dos veces, desde el inicio del Mundial en 1950. Por solo citar a sus contemporáneos, se uniría al español Fernando Alonso (Alpine), campeón en 2005 y en 2006, y se acercaría a Sebastian Vettel (Aston Martin), cuadruple campeón entre 2010 y 2013 y a Hamilton (Mercedes), plusmarquista con Michael Schumacher, gracias a sus siete entorchados desde 2008.



En el campeonato de constructores, Red Bull (576) no podrá ganar el título el domingo frente a Ferrari (439). Habrá que esperar para conocer al sucesor de Mercedes, cuya hegemonía de ocho años va a terminar.



Un dominio que también se daba en Suzuka, donde Mercedes está invicto desde 2014, con una última victoria del finlandés Valtteri Bottas en 2019.