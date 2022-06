Nelson Piquet se disculpa por las declaraciones racistas sobre Lewis Hamilton

El antiguo piloto brasileño de Fórmula 1 Nelson Piquet se disculpó "de todo corazón" este miércoles ante el siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, después de haberle calificado de "negrito" ("neguinho" en brasileño) en una entrevista, a la vez que mostró su deseo de "aclarar" su pensamiento.



"Me disculpo de todo corazón ante todos los que han sido afectados, Hamilton incluido, que es un piloto increíble", hizo saber el brasileño de 69 años en un comunicado, "pero la traducción de algunos medios de comunicación que circula ahora en redes sociales no es correcta".



En una entrevista de noviembre de 2021 pero que resurgió el martes en internet, el tres veces campeón del mundo (1981, 1983 y 1987) utilizó la palabra "negrito" ("neguinho" en brasileño) para hablar de Hamilton, rememorando un accidente que implicaba al británico y al neerlandés Max Verstappen en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña en 2021.



"El negrito (Lewis Hamilton) metió el auto y lo dejó porque no tenía cómo pasar a dos autos en esa curva. Jugó sucio. Su suerte fue que solo el otro (Verstappen) se jodió", declaró Piquet en la entrevista en video a la web Motorsports.com.



El miércoles Piquet quiso "aclarar las historias que circulan en los medios".



"Lo que yo dije estaba mal y no me defenderé pero quiero precisar que el término utilizado es un término que ha sido larga e históricamente utilizado en la lengua portuguesa brasileña como 'tipo' o 'persona' y que nunca ha estado destinado a ofender", asegura.



"No utilizaría nunca la palabra de la que me han acusado algunas traducciones. Condeno firmemente toda sugestión de que yo habría utilizado esa palabra con el objetivo de rebajar a un piloto debido a su color de piel", añade el antiguo piloto.



El martes, Hamilton había reaccionado: "Son más que palabras. Esas actitudes arcaicas deben cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte".



Las declaraciones de Piquet fueron condenadas en el mundo de la F1, por la Federación internacional del automóvil (FIA), por Formula 1, organizador del Campeonato del mundo, y por escuderías y otros pilotos.



Piquet, padre de la pareja sentimental de Verstappen, forma parte de los apoyos del jefe de Estado brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro.