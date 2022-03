Mick Schumacher: "No es fácil pensar en la Fórmula 1 con lo que ocurre en Ucrania"

El piloto alemán Mick Schumacher (Haas) ha reconocido que "no es nada fácil" centrarse en la Fórmula 1 debido a los "terribles acontecimientos" de los últimos días en Ucrania con la invasión rusa, a los que se suma la polémica expulsión del equipo Haas del piloto ruso Nikita Mazepin.



"Intentamos centrarnos en correr. Por supuesto, eso no es nada fácil debido a todos los terribles acontecimientos en Ucrania", declaró el joven de 22 años al dominical germano 'Bild am Sonntag'.



El sábado, el equipo de Fórmula 1 Haas rescindía el contrato del piloto ruso Nikita Mazepin y el de su patrocinador principal, Uralkali, propiedad del padre del deportista, debido a los lazos que unen a la familia con el presidente ruso, Vladimir Putin, máximo responsable de la ofensiva de su país en Ucrania.



Sin embargo, el hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher explicó que "en absoluto" se arrepiente de haber firmado con la escudería estadounidense. "Soy feliz aquí y me llevo bien con todos. No es una cuestión de rutina", explicó.



Mientras el equipo decide quién acompañará a Schumacher esta temporada en el garaje de Haas, el alemán se centra en las últimas sesiones de test en Baréin. "La primera impresión es positiva. Creo que podemos avanzar más con el coche", apuntó.