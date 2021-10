Max Verstappen resistió el acoso de Hamilton, ganó en Austin y aumentó su ventaja en la F1

En un emocionante final, el holandés Max Verstappen (Red Bull) resistió el acoso de Lewis Hamilton (Mercedes) para imponerse el domingo en el Gran Premio de Estados Unidos y ampliar su ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1 frente al piloto británico.



El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completó el podio en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) y se aupó a la cuarta posición del Mundial.



Verstappen, que había partido en la 'pole position', aguantó la persecución final de Hamilton que hizo vibrar a los 140.000 espectadores que presenciaron la carrera, en la que estos acérrimos rivales se turnaron varias veces en la primera posición.



El holandés, que persigue su primer título de Fórmula 1, se hizo con su primer triunfo en Austin por apenas 1,33 segundos y amplió su ventaja sobre Hamilton a 12 puntos a falta de cinco carreras para el final de la temporada.



"Creo que he envejecido unos 25 años en esta carrera", dijo el jefe de Red Bull, Christian Horner. "Realmente no pensé que íbamos a aguantar".



Hamilton, siete veces campeón mundial, admitió que Red Bull fue más fuerte. "Max ha hecho un gran trabajo hoy", reconoció en el podio.



"Ha sido una carrera muy dura. Hice una buena salida, lo di todo, pero al final, ellos se impusieron este fin de semana y no podemos pedir más", afirmó el británico al lado de Verstappen y Pérez, quien sumó el 14º podio (2 victorias) de su carrera en Fórmula 1.



El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) concluyó cuarto en Austin, el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) quinto y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) sexto.



El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) finalizó en la séptima plaza y su compatriota Fernando Alonso (Alpine) tuvo que abandonar por un problema mecánico en la vuelta 52.



Hamilton, que llegaba con una desventaja de seis puntos sobre Verstappen, contaba con recuperar el liderato del Mundial en un circuito en el que ha vencido cinco veces desde su ingreso en el calendario en 2012.



Tras el pistoletazo de salida, Hamilton, segundo en la parrilla, sorprendió a Verstappen con un fulminante adelantamiento en la primera curva.



Pese al golpe, Verstappen se mantuvo a la estela de Hamilton y, al ver que rodaba más rápido que su rival, hizo una estratégica temprana parada en boxes.



"Él está derrapando mucho y yo tengo mucho más ritmo", dijo Verstappen a su equipo por radio.



Para cuando Hamilton paró y reapareció en la pista, Verstappen había construido una ventaja de 6,7 segundos.



"Hemos apretado el gatillo antes de tiempo, pero Max está haciendo un buen trabajo", dijo Horner a Sky Sports desde boxes. "Es como una partida de ajedrez esta carrera".



Hamilton fue recortando la ventaja de forma constante en el ecuador de las 56 vueltas de la prueba.



Tras su segunda parada en la vuelta 30, Verstappen regresó a la pista por detrás del británico y de 'Checo' Pérez, quien le cedió el segundo lugar a su compañero en Red Bull.



Por detrás, el francés Pierre Gasly, que había salido en la cuarta fila, se vio obligado a abandonar al fallar la suspensión de su AlphaTauri.



En la vuelta 37, Hamilton entró en boxes por segunda vez y Verstappen volvió a hacerse con el liderato con una ventaja de 8,45 segundos.



A 10 vueltas del final, la diferencia estaba en 2,3 segundos, mientras que Pérez era un lejano tercero a casi 30 segundos de la cabeza.



En el cara a cara final, Verstappen aguantó la intensa presión de Hamilton en las dos últimas vueltas para asegurar una victoria que puede ser crucial para el campeonato.



La carrera de Austin supuso el regreso de la Fórmula 1 a Estados Unidos después de que este Gran Premio fuera suspendido la pasada temporada por la pandemia de covid-19.