Max Verstappen ganó el Gran Premio de Emilia-Romaña; Red Bull gana territorio sobre Ferrari 

El neerlandés Max Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuarta carrera del año de Fórmula 1, en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, en Italia, seguido por su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez.



Verstappen, que arrancó la carrera desde la 'pole', dominó de inicio a fin. Su rival en lo que va de temporada, el líder del campeonato Charles Leclerc (Ferrari), que salía en la segunda posición, terminó 6º, muy lejos del podio completado por 'Checo' Pérez y el británico Lando Norris (McLaren).



"Ya ayer (sábado) y anteayer (viernes) estuvimos en la pelea y se aventuraba un fin de semana sólido. Como equipo lo hemos hecho bien y este doblete es muy merecido. Todo se ha controlado bien", se felicitó tras la carrera un Verstappen que gracias a su victoria y al primer puesto en la carrera esprint del sábado suma puntos suficientes para colocarse segundo en el mundial de pilotos.



Fiasco para la Scuderia

A pesar de contar con un público entregado a su causa, Leclerc no logró nunca tomar ventaja sobre el vigente campeón del mundo. Tras sus dos victorias (en cuatro carreras), en Bahréin y Australia, el monegasco suma en casa su peor resultado de la temporada.



Leclerc realizó una mala salida, cayendo hasta la 4ª posición antes de recuperar un puesto. Pero en la vuelta 54, a falta de nueve para el final, tuvo problemas, lo que le hizo perder posiciones en la clasificación e incluso quedar fuera del podio tras un fin de semana en Imola marcado por la lluvia.



"La tercera plaza era lo mejor que podía conseguir porque no tenían ritmo para mucho más y he pagado esa ambición" por querer ganar, que le llevó a hacer un trompo que arruinó su podio.



"He perdido puntos preciosos" para la lucha por el campeonato, añadió.



Delante de las tribunas rojas, decoradas con los colores de Ferrari, Verstappen logró su segunda victoria de la temporada, después de la ya lograda en Arabia Saudita.



A pesar de ello, Leclerc mantiene todavía el primer puesto del campeonato de pilotos con 86 puntos, por los 59 de Verstappen, vigente campeón del mundo y que esta temporada se ha visto obligado ya a abandonar en dos Grandes Premios por problemas mecánicos.



"El inicio de temporada de manera general no había sido extraordinario, por lo que necesitábamos un buen fin de semana", admitió el holandés.



Abandonos de Sainz y Alonso

El otro Ferrari, conducido por el español Carlos Sainz, tuvo que abandonar después de un toque en la primera vuelta con el McLaren de Daniel Ricciardo.



Se trata del segundo abandono consecutivo del español, después de Australia, y que baja por tanto de la 2ª a la 5ª posición del campeonato.



También abandonó su compatriota Fernando Alonso (Alpine) tras otro accidente con el alemán Mick Schumacher (Haas). El doble campeón del mundo suma tres carreras consecutivas sin puntuar.



"Fue otra carrera desafortunada para nosotros esta temporada. Hicimos una salida decente y subimos al octavo puesto, pero tenía dañado el lado derecho del suelo y no tuve otra opción que retirarme", explicó el asturiano.



Por su parte, el británico George Russell, que arrancaba 11º, levantó la moral en Mercedes, logrando escalar hasta la 4ª posición, resultado que sirve para esconder la discreta actuación de su compañero, Lewis Hamilton.



El siete veces campeón del mundo, arrancaba desde la 14ª posición, y logró escalar una para acabar 13º... ¡después de ser doblado por Verstappen, su rival por el título el año pasado!.



"Ha sido un fin de semana para olvidar, sin duda. Todo lo que podía haber ido mal, fue mal. No hay mucho más que decir", admitió Hamilton.



"Le he pedido disculpas por el coche que tiene que conducir en estos momentos. Vamos a examinar las cosas para Miami (del 6 al 8 de mayo) y creo que podremos dar un paso adelante, aportar mejoras al monoplaza que van a resolver algunos problemas", declaró tras la carrera el patrón de Mercedes Toto Wolff.