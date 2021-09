Lewis Hamilton logra en el GP de Rusia su victoria número cien en la Fórmula 1

Cien veces ganador de un Gran Premio, récord de títulos en F1 con Michael Schumacher, Lewis Hamilton se erige asimismo en adalid de la lucha contra el racismo, defensor de la ecología y apasionado de la moda y la música: un campeón ecléctico y de perfil inusual en el paddock.



Estratosférico: ya único "centenario" de pole positions, el siete veces campeón del mundo ha alcanzado la barrera de las 100 victorias este domingo en Sochi.



Desde su primera victoria en 2007, Hamilton ha logrado algo que se antojaba imposible: superar (casi) todos los récords de Schumacher.



Pero queda un último. El inglés puede convertirse a los 36 años en el único con ocho títulos mundiales, para, de una vez por todas, inscribir su nombre en la historia a pesar de sus modestos orígenes y de las convenciones del paddock.



Con estadísticas equiparables, Hamilton y Schumacher no están hechos de la misma pasta, según el antiguo patrón de la F1 Bernie Ecclestone: "Si no supieras que Lewis es piloto, nunca lo adivinarías. Mientras que si vieras a Nelson (Piquet) o a 'Schumi', pensarías: lo son.



Calificado a menudo como "pop star", con sus llamativas joyas, sus tatuajes y sus ropas de diseño, el joven inglés se dio a conocer por su tren de vida alto, convirtiéndose en el piloto más popular en las redes sociales. Pero con el paso de los años, se ha convertido en alguien más sustancial.



Primer piloto negro

El nativo de Stevenage, una ciudad dormitorio al norte de Londres, utiliza su notoriedad para defender la diversidad: "Lo más importante es que mi recorrido se acompañe de una lucha por la igualdad".



Primer piloto negro en la historia de la F1 (su padre, nacido de progenitores originarios de Granada, y su madre, blanca, se divorciaron cuando tenía dos años), la estrella ha hablado muchas veces del racismo al que ha tenido que enfrentarse.



Pero fue después de la muerte a manos de un policía de George Floyd en Estados Unidos cuando el piloto dio un paso al frente. Hamilton llevó a la categoría reina del automovilismo a posicionarse y lanzó un comisión en Reino Unido para alentar la diversidad en una disciplina mayoritariamente blanca y masculina.



"Es una personalidad mundial y quiere utilizar su voz para cambiar las cosas. Lleva este combate con la misma pasión y la misma potencia que en carrera", estimaba el director de Mercedes, Toto Wolff, en el momento de la renovación del contrato hasta 2023 del piloto mejor pagado de la parrilla.



Wolff lo entendió bien: una de las claves del éxito de su campeón es darle libertad. Multiplicar los saltos en paracaídas, desarrollar sus colaboraciones con el mundo de la moda (Tommy Hilfiger) o de la música (en la canción 'Pipe' de Christina Aguilera).



"Mantener mi creatividad me estimula", decía Hamilton a la AFP en 2018.



Ennoblecido por la reina Isabel II a finales de 2020, Sir Lewis es también un defensor de la causa animal y del medioambiente, convirtiéndose en vegano en 2017 y renunciando a su jet privado en 2019.



Una conversión y un comportamiento políticamente correcto que despierta la ironía, aunque al británico no le importa: "Nuestra huella de carbono es ciertamente más alta que la de la media de las personas, pero eso no significa que debamos tener miedo de hablar de cosas que pueden tener un impacto positivo".



'Roscoe', fiel compañero

En cuanto a su vida privada, luego de una mediática relación con la cantante Nicole Scherzinger, Hamilton, ferviente católico como su ídolo Ayrton Senna, aparece más a menudo junto a su fiel bulldog francés Roscoe que junto a potenciales parejas.



Su padre le inició en el karting y financió el inicio de su carrera acumulando varios trabajos, antes de una riña a principio de los años 2010, cuando el piloto le pidió que dejase de gestionar su carrera.



Desde entonces, Anthony Hamilton ha regresado a los circuitos junto a su otro hijo Nicolas, también piloto y que sufrió una enfermedad motriz cerebral.



Apoyado en la adolescencia por McLaren, el séptuple campeón del mundo debutó en F1 en 2007 y conquistó su primer título en 2008 con 23 años, con la escudería británica.



Pero fue en 2014 cuando entró en otra dimensión al volante de un Mercedes dominador. Desde entonces solo dejó escapar un título, en 2016, y fue a manos de su compañero Nico Rosberg.



En 2021 por fin ha encontrado un rival a su altura en la persona del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Un nuevo reto que ha "reavivado su pasión por las carreras".