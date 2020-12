Lewis Hamilton, contagiado de Covid-19, pasó una semana "de las más duras"

Juan Carlos Pamo

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, positivo por covid-19 nueve días atrás, pasó "una semana DE las más duras desde hace mucho tiempo" , confesó el piloto británico este martes en Instagram.



"Sé que no di noticias la semana pasada (su último mensaje se remonta al anuncio de su positivo el 1 de diciembre) pero fue realmente una semana entre las más duras que he vivido en mucho tiempo", contó el británico en un corto video.



"Sólo me dediqué a recuperarme y a intentar estar en forma para volver a subir al coche para la última carrera de la temporada, en Abu Dabi" el domingo, prosiguió el piloto de Mercedes, quien se sentía "muy bien" este martes por la mañana, y reanudó el ejercicio físico.



Positivo un día después del Gran Premio de Baréin el 29 de noviembre después de haberse despertado con síntomas, Hamilton se perdió el siguiente GP, sobre el mismo circuito de Sakhir, siendo sustituido por su compatriota George Russell, piloto de Williams y miembro de la filial Mercedes.



Hamilton está en aislamiento en Baréin hasta el miércoles, después podrá acudir a Abu Dabi si da negativo, y podrá correr si está completamente recuperado.