“Las 500 Millas de Indianápolis es una carrera de mucha paciencia”: Juan Pablo Montoya

Francisco Henao

El domingo (11:00 a.m.) se cumplirá la edición 105 de las 500 Millas de Indianápolis, una de las pruebas más icónicas del automovilismo mundial.



La parrilla de pilotos estará conformada por 33 autos, encabezada por Scott Dixon, quien arrancará por cuarta vez desde la pole position.



De acuerdo con los especialistas, la competencia de este año estará marcada por ser una de las ediciones más rápidas en la historia.



Además de la alta velocidad, la parrilla cuenta también con nueve ganadores de la Indy 500, dentro de los que se destaca el piloto colombiano Juan Pablo Montoya, ganador en dos ediciones (2000 y 2015) y una de las grandes figuras del automovilismo que regresa al autódromo Indianapolis Motor Speedway, donde su nombre es sinónimo de victoria.



Juan Pablo competirá este año con el equipo Arrow McLaren SP, una escudería que le resulta familiar ya que en el pasado compitió con esa casa matriz en la Fórmula 1.



Montoya saldrá desde la posición 24, tras la prueba de clasificación de la semana anterior, un hecho que en vez de preocuparlo lo motiva para realizar una gran carrera, en un circuito que como pocos conoce todos los secretos de este templo del automovilismo.



A sus 45 años, Juan Pablo buscará este domingo ser altamente competitivo en un auto que en los días previos ha podido desarrollar y tenerlo en la mejor puesta a punto para los 200 giros programados para la fiesta de la velocidad norteamericana.



La carrera contará con la presencia de 135 mil personas, la mayor cantidad de aficionados en un evento deportivo en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia de covid-19.



El piloto bogotano quiere celebrar por tercera vez con la botella de leche, el tradicional festejo que cada año realiza el vencedor de las 500 Millas.



El País charló con Montoya en la previa de la competencia que promete ser atractiva para los amantes del mundo del deporte a motor.



¿Cómo ha visto el desarrollo del carro para la competencia?

Nosotros sabíamos que el carro no iba a estar muy rápido en la sesión de clasificación; desde que pusimos el setup para la pole position nos dimos cuenta que faltaba un poco de velocidad; pero la verdad estábamos muy tranquilos, cometimos un error en las relaciones de cambio, la quinta estaba muy cortita y nos costó un poco. Va a ser complicado porque los últimos días han estado muy calientes y se espera que en la carrera haya frío, seguro las condiciones van a cambiar y es una lotería.



¿Salir en la casilla 24 le preocupa?

Eso es totalmente indiferente. La última vez que me la gané, largué como de 16 o 18, y en la vuelta 30 estaba de último. Eso es medio relativo, si uno tiene un buen carro pues no hay problema, si tienes un carro malo, puedes iniciar de primero, pero luego te vas para atrás. Es una carrera donde hay que tener mucha paciencia y mirar que te depara la carrera.



Este año los coches tendrán una modificación para proteger la integridad de los pilotos, ¿cómo analiza esa situación?

Lo que hicieron fue algo similar a lo que se hace en la Fórmula 1. Los coches tienen un halo para proteger al piloto, pero además le pusieron un parabrisas. Ese hecho originó que el carro tuviera mucho peso arriba y hace que no se comporte muy bien. Es lo que hay y es algo igual para todos los competidores.



¿Es algo incómodo o es de adaptarse?

Más que incómodo es tener en cuenta detalles de cómo acomodar el casco, que le entre buena ventilación donde uno quiere, cuando todo se acomoda se hace mucho más fácil.

Juan Pablo Montoya, piloto colombiano. AFP - El País

¿Por qué cree que Mclaren se fijó en usted para llevarlo a las 500 Millas?

Porque saben que conmigo tienen una muy buena oportunidad para ganar. El récord mío en Indianápolis es muy positivo, y con lo que se ha visto en prácticas es muy bueno. Hemos trabajado muy duro, hemos puesto mucho detalle al carro.



¿Encontró mucha gente conocida en Mclaren?

Más que todo en la parte de Mclaren en Europa si hay gente conocida, personas que eran mecánicos míos, son amistades de hace años atrás. La parte del equipo en los Estados Unidos es gente que ha trabajado conmigo en otros equipos, es algo muy bueno.



¿El equipo que lo va a acompañar en las 500 Millas de dónde proviene?

Vamos a tener gente de Europa y de acá. El ingeniero principal es americano, el ingeniero de datos es inglés al igual que la gente de simulaciones, el team manager y jefe de mecánicos son americanos, hay de todo, es una buena mezcla.



Mclaren intentó hace unos años ganar esta carrera con una figura como Fernando Alonso y no lo logró, ahora van a apuntar a llevarse la victoria con usted…

La verdad es un proyecto nuevo, ellos quieren entrar muy fuerte acá en los Estados Unidos en el mercado americano, saben que yo les puedo ayudar con esa idea y vamos a hacer todo lo posible para que tengan muy buen resultado.



Usted le dijo a El País hace un tiempo que tal vez no regresaría a correr las 500 Millas, ¿qué le hizo cambiar de parecer?

En los últimos años no tenía control sobre esa decisión porque estaba ligado a la escudería de Roger Penske, ellos no querían que corriera nuevamente allí. Ya que no estoy más con Penske, es ahora más fácil. La posibilidad resultó y me pareció atractiva.



¿Lo consultó con la familia?

No, es algo muy personal, la verdad les conté y ya. Es algo que uno quiere y lo hace.



¿Nos podemos ilusionar con verlo ganar nuevamente en Indianápolis?

Yo nunca pienso en eso. Yo me subo al carro, manejo y hago lo mejor que puedo. Si las cosas se dan, pues buenísimo, sino, pues no (risas…). Vamos a echarla con toda y esta es una carrera que lo haces muy bien o no salen bien las cosas. Es muy complicado salir a decir como buen colombiano que nos la vamos a ganar, yo no soy así. Me preparo de la mejor manera, alistamos el carro lo mejor que se pueda y ya miramos que nos depara todo.



En el escenario que gane, ¿con que va a festejar si a usted no le gusta la leche?

Ehhh, ya les dije que quería leche de chocolate, sería una buena forma de celebrar.



Habrá público en el autódromo, ¿eso motiva a los pilotos?

Sí, la verdad no va estar lleno, pero será muy placentero ver nuevamente personas en las graderías.



Su presencia otra vez en las 500 Millas genera un buen impacto para Latinoamérica y Colombia, ¿usted lo ve así?

La gente en Colombia ha estado muy pendiente, seguro van a hacer mucha fuerza y ojalá podamos tener una buena carrera.

Datos

Juan Pablo Montoya ganó por primera vez en Indianápolis en la temporada 2000 con la escudería de Chip Ganassi.



Su segunda victoria en las 500 Millas fue en el año 2015 y lo hizo con el equipo de Roger Penske.



Pato O'Ward y Felix Rosenqvist serán los otros dos pilotos que tendrá la escudería Arrow McLaren SP.



El piloto bogotano corrió con Mclaren en la Fórmula 1 en los años 2005 y 2006.



En el último día de prácticas, que se cumplió ayer, Juan Pablo se ubicó en la casilla 16.



Scott Dixon fue el mejor en esa jornada final de entrenos para los 33 coches que disputarán este domingo la carrera.