La Fórmula 1 presenta un calendario 2021 récord con 23 carreras

Juan Carlos Pamo

La Fórmula 1 prevé un número récord de 23 carreras entre el 21 de marzo y el 5 de diciembre de 2021, con un estreno en Arabia Saudita el 28 de noviembre, a pesar de la pandemia de coronavirus, según un calendario provisional publicado este martes.



El Gran Premio de Vietnam, en duda tras el arresto por corrupción del antiguo alcalde de Hanoi, no aparece.



La fecha del 25 de abril, que inicialmente debía ser la del GP de Vietnam en Hanoi (la edición de 2020 fue anulada por la pandemia) es mantenida a la espera de encontrar un circuito.



La prueba brasileña se mantendrá en Interlagos (Sao Paulo) en lugar de trasladarla a Rio de Janeiro debido a que los trabajos de construcción del nuevo circuito de Deodoro no han comenzado.



Tras una temporada 2020 reducida de 22 carreras (una más que el actual récord, 21) a 17, en Europa, Rusia, Turquía y golfo Pérsico, la F1 prevé recuperar un calendario parecido al que tenía antes de la pandemia.



"Nuestros anfitriones en 2021 están tranquilos por la reanudación de las carreras con total seguridad esta temporada y y están convencidos de los procedimientos puestos en marcha para permitir regresar a un cierto nivel de normalidad", señaló el promotor de la F1 en un comunicado.



Entre las medidas tomadas para poder competir en el año de la pandemia, los tst PCR regulares, el aislamiento el paddock y la separación del personal de los equipos en burbujas lo más herméticas posible. Durante gran parte del año se ha competido sin espectadores.



Si Vietnam debe todavía esperar, Holanda, país del popular piloto de Red Bull Max Verstappen, recupera un año más tarde de lo previsto su plaza en el calendario, el 5 de septiembre en el circuito de Zandvoort. El país centroeuropeo no recibe a la F1 desde 1985.



El GP de Arabia Saudita, 33º país en recibir una prueba de F1, se disputará en las calles de la ciudad costera de Jeddah, en el oeste del país, a orillas del mar Rojo.



Para el país, el objetivo es claro: Arabia Saudita ha multiplicado los grandes eventos deportivos estos últimos años, con la voluntad de desarrollar el sector de diversiones y de mejorar su imagen.



Tras algunos partidos prestigiosos de fútbol, como las Supercopas de España e Italia, el mediático combate de boxeo entre Anthony Joshua y Andy Ruiz Jr, y sobre todo el Rally Dakar a principios de año, la F1 desembarca en la monarquía petrolífera.



Este calendario debe ser aprobado por el consejo mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cuya próxima reunión se celebrará el 16 de diciembre.



Quedan cuatro pruebas por disputar en la temporada 2020. En la clasificación de constructores Mercedes logró el título en la última carrera, en Imola. Entre los pilotos, su estrella Lewis Hamilton tendrá una primera opción de proclamarse campeón -e igualar el récord de siete títulos mundiales de Michael Schumacher- este domingo en Estambul.

Calendario provisional:

21 marzo: Australia (Melburne)

28 marzo: Baréin (Sakhir)

11 abril: China (Shanghai)

25 abril: a confirmar

9 mayo: España (Barcelona) *

23 mayo: Mónaco (Mónaco)

6 junio: Azerbaiyán (Bakú)

13 junio: Canadá (Montreal)

27 junio: Francia (Le Castellet)

4 julio: Austria (Spielberg)

18 julio: Gran Bretaña (Silverstone)

1 agosto: Hungría (Budapest)

29 agosto: Bélgica (Spa-Francorchamps)

5 septiembre: Holanda (Zandvoort)

12 septiembre: Italia (Monza)

26 septembre: Rusia (Sochi)

3 octubre: Singapur (Marina Bay)

10 octubre: Japón (Suzuka)

24 octubre: Estados Unidos (Austin)

31 octubre: México (México)

14 noviembre: Brasil (Sao Paulo) *

28 noviembre: Arabia Saudita (Jeddah)

5 diciembre: Abu Dabi (Yas Marina)

* bajo condición de contrato