Kimi Raikkonen se retirará de la Fórmula 1 al final de esta temporada

El finlandés Kimi Raikkonen, campeón del mundo en 2007 con Ferrari, se retirará de la Fórmula 1 al final de la temporada 2021, anunció este miércoles en su cuenta de Instagram.



"Ya está. Será mi última temporada en la Fórmula 1. Es una decisión que tomé el invierno (boreal) pasado. No fue fácil de tomar, pero es el momento de pasar a otras cosas", declaró el piloto de Alfa Romeo añadiendo un mosaico de fotos que resumen su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.



Conocido como 'Iceman' por su calma y su escaso gusto por las entrevistas, el finlandés cumplirá 42 años el 17 de octubre. Es el más veterano de la F1, por delante del español Fernando Alonso, de 40 y campeón del mundo en 2005 y 2006.



"Incluso si la temporada no ha acabado, agradezco a mi familia, a todos mis equipos, a la gente que ha estado implicada en mi carrera y especialmente a todos ustedes, los hinchas que me han apoyado todo este tiempo", escribió RäikkönenRaikkonen.



El finlandés se va con una espectacular trayectoria: 341 carreras disputadas, 21 victorias, 18 pole positions, 46 mejores vueltas en carrera y 103 podios desde su debut en el Gran Premio de Australia de 2001, con un modesto Sauber.



Además de Ferrari, también pilotó con McLaren y Lotus.