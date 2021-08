Juan Pablo Montoya ganó en su categoría y Tatiana Calderón abandonó en las 24 Horas de Le Mans

Este fin de semana se disputó la edición 89 de las 24 Horas de Le Mans, donde los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón hicieron parte de la prueba, que terminó este domingo con el triunfo del equipo Toyota.



El trío formado por José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi conquistó su primera victoria en unas 24 horas de Le Mans gracias a un dominio autoritario desde el comienzo y hasta el final de la carrera, pese a las dificultades del tramo nocturno, los accidentes y la aparición de la lluvia.



El equipo Toyota se adjudicó la prueba gracias a su doblete en la categoría hypercar, mientras que el Alpine completó el podio en esta mítica prueba donde la escudería nipona acabó con su mal fario.

Montoya gana en su categoría

A pesar de ubicarse 16 en la clasificación general de la competencia disputada en suelo francés, Juan Pablo Montoya, junto a sus dos compañeros del equipo DragonSpeed Oreca 07-Gibson, Hedman y Hanley, se coronó campeón en su respectiva categoría, la LMP2 Pro.



La organización del evento confirmó que el colombiano concluyó en el puesto 16 de la clasificación general, 11 en clase y primero en subclase, con lo que obtiene un logro más en su carrera, al conseguir un nuevo logro que destaca junto a los conseguidos en las 500 millas de Indianapolis, GP de Mónaco de F1 y ahora este triunfo en su categoría.

Tatiana no terminó

Apenas transcurridas las primeras cinco horas de la edición 89 de las 24 Horas de Le Mans, el equipo Richard Mille de la piloto Telmex Claro, Tatiana Calderón, abandonó la prueba de resistencia luego del choque de Sophia Floersch.



Tatiana Calderón fue la que arrancó el #1 del equipo y con la estrategia de no cometer errores y alejarse de los problemas, el team había conservado su posición en la vuelta del líder; de hecho, rondado el auto #1 del puesto 22 en el que largó a la posición 14 de carrera.



No obstante, la mala fortuna se hizo presente en la quinta hora de la carrera en la pista de La Sarthe, cuando Sophia Floersch se vio envuelta en un contacto consecuencia de un primer choque con el G-Drive #26.



Posteriormente, la piloto de origen alemán fue fuertemente colisionada por el LMP2 #74, cuando ondeaba doble bandera amarilla en la zona, dejando al prototipo del Richard Mille sin oportunidad en la edición 89 de las 24 Horas de Le Mans.



“Desafortunadamente terminar temprano nuestra segunda carrera de 24 Horas la verdad es que es difícil y te recuerda por qué el automovilismo a veces es cruel, pero al final creo que hay que quedarse con lo positivo”, señaló Calderón.