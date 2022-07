Fórmula 1: El francés Charles Leclerc ganó un accidentado Gran Premio de Austria

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), al termino de una carrera indecisa hasta el final.



Leclerc, víctima de problemas con el acelerador, terminó con menos de dos segundos de ventaja respecto al holandés, que se mantiene líder del Mundial, tras once pruebas disputadas, con 38 puntos más que el monegasco.



El podio se vio completado por el británico Lewis Hamilton (Mercedes) tras el abandono del otro Ferrari, pilotado por el español Carlos Sainz Jr, cuyo motor se incendió cuando intentaba adelantar a Verstappen y hacerse con la segunda posición, a catorce vueltas para el final.



"Ha sido una muy buena carrera con un buen ritmo. Tenía un problema de acelerador y solo me quedaba entre un 20 y un 30% de apertura, pero he podido administrar eso hasta el final", declaró el piloto monegasco tras la llegada.



Leclerc no había terminado en el podio en los cinco previos grandes premios y se veía distanciado por Verstappen en el campeonato. "Ya era hora" de lograr una nueva victoria, la tercera de la temporada para él, reconoció.



Es la segunda victoria seguida para Ferrari, tras la lograda por Carlos Sainz Jr en el Gran Premio de Gran Bretaña, el domingo precedente. En el campeonato, la Scuderia cuenta ahora con 56 puntos de desventaja respecto a Red Bull.



Esta vez, Carlos Sainz se vio obligado a abandonar, después de incendiarse su auto.



El incidente ocurrió en la vuelta 57 (de 71), cuando el piloto español estaba en tercera posición e intentaba adelantar a Max Verstappen.



Sainz vio entonces que su motor echaba humo, obligándole a dejar la pista. Unos segundos después, el auto se incendiaba, cuando el piloto estaba todavía dentro.



El español pudo salir del vehículo, aparentemente sin sufrir heridas.

Verstappen pudo al final conservar su segunda posición.



El otro Red Bull, del mexicano Sergio Pérez, tercero en la general a 57 puntos del líder Verstappen, había abandonado tras un contacto con el Mercedes del británico George Russell, que terminó cuarto, delante del Alpine del francés Esteban Ocon.