El piloto colombiano Sebastián Montoya se alista para una nueva jornada en Europa 

El piloto de la Escudería Telmex Claro, Sebastián Montoya, está en Bélgica para disputar la séptima ronda oficial de la Fórmula Regional Europea, buscando retomar el liderato en la Copa de Novatos y avanzar en la clasificación general, donde por ahora está en el top-10.



Luego de la difícil fecha en Hungría, Sebastián ahora marcha de segundo en los Rookies con 44 puntos, por los 47 de Leonardo Fornaroli, por lo que el objetivo ahora será recuperar esa P1 en el clasificador de los debutantes en la clase. Además de avanzar significativamente en el overall, donde Seb es décimo con 44 unidades.



Por lo pronto, el campeonato de Fórmula Regional by Alpine tuvo actividad desde el miércoles 27 de julio con test colectivo, que se repetirá este jueves 28. El viernes 29 se llevará a cabo la calificación para la carrera uno, que se llevará a cabo ese mismo día. El sábado se dará cerrojazo a la jornada belga con la segunda calificación y la segunda manga.



Estas acciones se desarrollarán en la emblemática pista de 7.004 kilómetros de largo de Spa-Francorchamps, con su combinación de rectas largas y desafiantes curvas rápidas que lleva a pilotos y máquinas al límite de sus capacidades, sobre todo en Eau Rouge, posiblemente la secuencia de curvas más famosa del mundo, donde se gira a la izquierda, a la derecha y luego se trepa la colina a través de Raidillon.



Sebastián Montoya, piloto Claro, declaró: “Spa es una pista que me gusta mucho, honestamente es de mis favoritas, y parece que tenemos una buena oportunidad de sumar aquí. Como en Zandvoort y como en Imola, que hemos estado bastante adelante, yo creo que aquí podemos repetir. Esta pista me ayuda mucho con mi manejo, entonces muy positiva la mentalidad para esta semana y vamos con todo para seguir empujado. Hungaroring fue una pista complicada para nosotros, pero trabajamos muy duro con el equipo y sabemos qué necesitamos”.