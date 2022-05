Dura jornada para Sebastián Montoya en la Fórmula Regional Europea, corrida en Mónaco

El piloto colombiano Sebastián Montoya corrió la tercera fecha puntuable de la Fórmula Regional European Championship by Alpine (FRECA) en Mónaco, donde se fue sin sumar puntos a su causa.



Ha sido una dura jornada para el corredor, toda vez que la casi imposibilidad de sobrepasar en el trazado callejero, ha impedido que el colombiano, tras una calificación rezagada, no pudiera avanzar a zona de puntos en la clasificación general.



Sebastián Montoya, aprendizaje en Mónaco

Para el piloto Claro, la jornada ha sido de un duro revés, tras partir 16 y 15 en las dos carreras programadas de esta tercera ronda del campeonato.



En la manga uno, Montoya largó con la idea de conseguir algunos rebases, pero antes bien fue sobrepasado, por lo que perdió una posición, en la que se mantuvo por espacio de 20 vueltas para terminar P17.



La carrera dos de este domingo no ha sido mejor para Montoya, terminando decimocuarto. Sin embargo, se vio positivo al decir que ”estamos aprendiendo de pistas difíciles. Es súper difícil pasar acá, no se genera la posibilidad sin el margen de cometer error. Pero aprendimos mucho”.



Paul Ricard, cuarta fecha de FRACA, se correrá este primer fin de semana de junio en Le Castellet.