Charles Leclerc se impuso con solvencia en el GP de Baréin, el primero de la temporada

El monegasco Charles Leclerc ganó la primera carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1, este domingo en el Gran Premio de Baréin, dando a Ferrari su primera victoria desde 2019 en un día en el que el otro piloto de la Scuderia, el español Carlos Sainz Jr, fue además segundo.



El británico Lewis Hamilton (Mercedes) completó el podio, con el tercer lugar, gracias a los abandonos de los dos Red Bull, el del neerlandés Max Verstappen (vigente campeón mundial) y el del mexicano Sergio Pérez debido a averías en las tres últimas vueltas.



Ferrari, que confiaba en el cambio de reglamento técnico que entra en vigor este año para olvidar dos años sin victorias (desde el GP de Singapur de 2019), empieza así de la mejor manera y lanza oficialmente su candidatura al título.



La mítica marca italiana no es campeona en pilotos desde que lo lograra Kimi Raikkonen en 2007 y no se corona en la categoría de constructores desde 2008.



En el plano personal, Leclerc, que había salido desde la 'pole position', consigue además una revancha respecto a lo que vivió en Baréin en 2019, cuando iba directo hacia su primera victoria en la F1, antes de ser traicionado por su motor.



El británico George Russell, nuevo fichaje de Mercedes, acabó cuarto.



Tras una temporada lejos de la categoría reina del automovilismo, el danés Kevin Magnussen, llamado a última hora la pasada semana para reemplazar al ruso Nikita Mazepin, despedido tras la invasión de Ucrania, dio a Haas un meritorio quinto puesto este domingo.



El finlandés Valtteri Bottas (ex Mercedes, ahora en Alfa Romeo) fue sexto, por delante del francés Esteban Ocon (Alpine, 7º), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 8º), el español Fernando Alonso (Alpine, 9º) y el debutante chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo, 10º), que en el primer Gran Premio de un piloto de su país logró entrar en la zona de puntuación.