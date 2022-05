Charles Leclerc (Ferrari) logró  la 'pole' del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

El piloto monegasco Charles Leclerc, líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, conquistó este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Miami con el español Carlos Sainz, su compañero de Ferrari, ocupando la segunda posición.



Sus grandes rivales, los pilotos de Red Bull Max Verstappen y Sergio Pérez, partirán desde la segunda fila de salida de Miami, que se estrena el domingo como sede de la Fórmula 1 con la presencia esperada de una multitud de celebridades.



El neerlandés Verstappen, actual campeón mundial, saldrá del tercer lugar seguido del mexicano 'Checo' Pérez, quien había sido el más rápido en los últimos ensayos libres del sábado.



"Tenemos una carrera larga delante de nosotros y absolutamente todo puede pasar", dijo Pérez, que persigue el tercer triunfo de su carrera en Fórmula 1.



Leclerc, que supera por 27 puntos a Verstappen en la clasificación general del campeonato, aseguró su tercera 'pole' del año (y 12º de su carrera) en la última vuelta de la sesión de clasificación en el Miami International Autodrome (5,412 km).



"El último fin de semana no fue muy bueno para mí (en Imola), cometí un error. Pero ahora conseguimos la 'pole' y tenemos que acabar el trabajo mañana", declaró Leclerc.



El monegasco, que suma dos victorias (Baréin y Australia) en cuatro carreras este año, fijó el mejor tiempo con una marca de un minuto y 28,796 segundos.



Verstappen llegaba con el mejor tiempo a los últimos segundos de la sesión, pero acabó cometiendo un pequeño error en la última vuelta.



"En general, estoy bastante satisfecho con la clasificación, ya que ayer solo di cuatro o cinco vueltas. Pero tenemos que empezar a hacer estos fines de semana menos difíciles", declaró Verstappen.



El neerlandés fue superado en el último momento por Leclerc y Sainz, quien se rehízo de su choque del viernes que le llevó a retirarse de la segunda tanda de entrenamientos libres.



"Teniendo en cuenta de dónde venía ayer, lo tomo (el segundo puesto). Mañana va a ser un día interesante, creo que podemos hacer un buen trabajo", afirmó Sainz.



El español, de 27 años, saldrá por segunda vez desde la primera fila de salida de una carrera, en su pugna por lograr su primera victoria en Fórmula 1.



Ferrari recibió así una inyección de optimismo para la carrera del domingo después de su decepcionante actuación en el último Gran Premio de Emilia-Romaña de finales de abril, donde Sainz se retiró y Leclerc cayó hasta el sexto lugar tras salirse de la pista a diez vueltas del final.



- Alta temperatura en Miami -

Por detrás de los cuatro primeros saldrán el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri).



Los diez primeros puestos de la parrilla los completarán el británico Lando Norris (McLaren), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).



El francés Esteban Ocon (Alpine), que se estrelló en la última sesión de entrenamientos del día, no participó en la clasificación ya que el chasis de su auto no pudo ser reparado a tiempo.



El piloto, que salió ileso del accidente, se encuentra "físicamente bien y participará en la carrera" del domingo, dijo su equipo.



La sesión de clasificación arrancó en medio de un fuerte calor en el circuito, con temperaturas que superaban los 30 grados en la grada y los 50 grados en la pista, además de un 80% de humedad.



El Gran Premio de Miami, una de las dos carreras del año en Estados Unidos, se disputa en un circuito construido en los aparcamientos del Hard Rock Stadium, sede del Masters 1000 de tenis y hogar de los Miami Dolphins de la NFL.



Se espera que unos 82.000 espectadores abarroten las gradas del circuito, donde este sábado ya acudieron personalidades como la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, que visitó el garaje de la escudería Mercedes, y actores como Michael Douglas.