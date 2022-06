Charles Leclerc (Ferrari) logra la 'pole' en el GP de Azerbaiyán

Por cuarta ocasión consecutiva, el piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc firmó el mejor tiempo en una sesión de clasificación, esta vez en el Gran Premio de Azerbaiyán, y saldrá desde la 'pole position' el domingo en la octava prueba de la temporada.



Leclerc estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), mientras que justo por detrás partirán el neerlandés Max Verstappen (3º), líder del Mundial, y el español Carlos Sainz Jr (4º).



En la Q3, sesión en la que participan los diez pilotos más rápidos, Leclerc hizo este sábado un crono de 1:41.359, casi tres décimas más rápido que Pérez (1:41.641).



Es la cuarta 'pole' consecutiva para Leclerc y la sexta de ocho posibles del monegasco esta temporada, que sin embargo no ha traducido luego en victorias, ya que el mexicano ganó el último Gran Premio en Mónaco y Verstappen los dos anteriores (España y Estados Unidos).



"Sienta muy bien. Todas las 'poles positions' son agradables, pero esta no me la esperaba forzosamente. Pensaba que los Red Bull eran más rápidos, estuvieron muy fuertes en Q1 y Q2", reaccionó Leclerc.



"Estoy realmente impaciente para mañana (domingo). A buen seguro la gestión de los neumáticos será clave aquí. Lo logramos en Barcelona y Mónaco, aunque fue difícilmente visible en Mónaco. Creo que se ha evolucionado", añadió el piloto de 24 años.



Los cuatro primeros pilotos fueron los únicos de bajar el minuto y 42 segundos en el trazado urbano de Bakú. El quinto, el inglés George Russell (Mercedes), quedó ya a más de un segundo de Leclerc (1:42.712).



Completaron el Top 10 Pierre Gasly (AlphaTauri), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin) y Fernando Alonso (Alpine), que hizo un mejor tiempo de 1:43.173.



Tres pilotos en 15 puntos

Tras siete carreras disputadas, los tres primeros clasificados en el Mundial de Fórmula 1 llegan este fin de semana al Gran Premio Azerbaiyán en un pañuelo de 15 puntos y cualquiera de ellos podría salir del circuito urbano de Bakú como líder del campeonato.



Max Verstappen (Red Bull) lidera el Mundial con 125 puntos, por los 116 de Charles Leclerc y los 110 de Sergio Pérez, que renovó recientemente su contrato con la escudería Red Bull.



El circuito urbano de Bakú mezcla largas rectas, con grandes frenadas y partes más sinuosas, lo que se traduce a menudo en carreras emocionantes e impredecibles. El año pasado, Verstappen perdió la carrera al sufrir un pinchazo cuando solo quedaban cinco vueltas para el final.



Eso permitió al mexicano Sergio Pérez ganar su primera carrera al volante de un Red Bull, y su segunda después de ganar en Shakir el GP de Baréin en 2020, a los mandos de un Racing Point.