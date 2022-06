Buen fin de semana para Sebastián Montoya: cuarto en el Overall y primero en Rookies

El corredor de Escudería Telmex Claro, Sebastián Montoya, cosechó buena puntuación este fin de semana en el Circuit Park Zandvoort, en Países Bajos, en la quinta ronda doble del Campeonato Fórmula Regional Europea.



En la a primera carrera en Zandvoort, Montoya logró la octava posición en el circuito neerlandés, siendo el segundo mejor novato en este heat del sábado.



”La velocidad fue buena y cometí un error chiquito poniendo mucha presión. Perdí posiciones y después del reinicio las llantas estaban un poco mal, pero pude pasar a dos. Honestamente, fue un día complicado y como montaña rusa. Me quedo contento con los punto", había señalado Sebastián.



La manga del domingo fue mucho mejor para piloto del auto #58 del Prema Racing, que, tras salir tercero, concluyó la carrera de 21 giros totales en la cuarta posición, a un paso del podio del Overall, pero siendo primero en la Copa de Novatos.



Con estos resultados, Sebastian se consolida líder de los Rookies y noveno en clasificación general con 40 puntos en su cuenta.



La siguiente fecha se corre en el Hungaroring del 8 al 10 de julio.



Sebastián Montoya: ”Otra ganada de Rookies. Finalmente, otra vez en el pódium. Queríamos el podio (en la general) en P3, pero al final todavía me falta un poco de experiencia. La velocidad está ahí, espero poner todo junto. Muchas gracias al equipo y a mi papá. Feliz día del padre a mi papá con este trofeo y vamos a la siguiente”.