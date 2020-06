"A pesar de esta crisis, hemos cumplido con el programa de deportista apoyado": gerente de Indervalle

Juan Carlos Pamo

La actualidad del deporte vallecaucano y lo que se viene trabajando en medio de la pandemia del Covid-19 fueron los temas principales durante el espacio #ElValleResponde que emite la casa editorial El País para conocer detalles de las medidas que se vienen implementados en el Valle del Cauca en varios sectores.

A través del Facebook Live, el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, acompañado de la doble medallista olímpica Yuri Alvear, contaron de lo que ha sido el panorama del deporte del Valle en medio de las crisis que se ha originado por culpa del coronavirus.

"La experiencia de los Juegos Nacionales 2019 nos dejó una gran enseñanza, logramos identificar nuestras debilidades y ahora vamos a fortalecer esos deportes para mejorar a futuro", comentó el gerente sobre lo que se tiene en mente de cara a las próximas justas nacionales que se realizarán en el año 2023 en el Eje Cafetero.

Una de las buenas noticias para los atletas de alto rendimiento del Valle es que a pesar de la difícil situación vivida por el Covid-19, Indervalle ha cumplido hasta ahora con los recursos dentro del programa de deportista apoyado.

"Hemos cumplido a la fecha con el programa de deportista apoyado, le estamos cumpliendo al alto rendimiento y eso hace que nuestros atletas se mantengan motivados de cara a sus compromisos deportivos", acotó López.



La pandemia del coronavirus obligó a que todos se reinventaran en cada sector. El deporte no ha sido la excepción, por ello los deportistas han tenido que adaptarse a nuevas formas de entrenamiento desde casa.

"Al principio me negaba a los entrenamientos en casa, al pasar los días prevalece los objetivos y las metas. Me siento muy contenta y hemos un gran trabajo desde casa. Los vallecaucanos somos personas disciplinadas y vamos a salir fortalecidos de este proceso. Hemos podido crecer desde la parte mental. Esperemos que esto de la pandemia pase para seguir obteniendo grandes resultados", apuntó Yuri.



Por ahora, el objetivo de las autoridades deportivas en el país es lograr que los atletas élites regresen a sus actividades en forma segura.



"La idea es que se mantengan los controles de bioseguridad para que los atletas de alto rendimiento puedan desarrollar sus actividades con todas las garantías necesarias", agregó Carlos Felipe.



"Si le dijeran a los deportistas que podemos volver, todos regresaríamos sin pensarlos dos veces, no hay temor por la pandemia, la idea es que esos protocolos se implementen para no correr riesgos", expresó la deportista jamundeña.



En ese mismo sentido, el gerente de Indervalle, aclaró que "a los atletas se les realizará los test para que puedan regresar a sus entrenamientos con todas las condiciones de bioseguridad".



Otro de los frentes en que viene trabajando Indervalle es la reactivación de las obras del deporte, luego de que el Gobierno autorizara ya hace algunas semanas la implementación de los protocolos sanitarios en el sector de la construcción.



"Estamos reactivando alrededor de 49 obras para el deporte. En varios municipios del Valle se están adelantando obras que generan empleos directos", explicó el dirigente deportivo.



Una de esas obras es el coliseo de judo de Jamundí, donde se espera que sirva como epicentro de desarrollo para esa disciplina en la región.



"El coliseo en Jamundí va a servir para que este municipio se convierta en epicentro de este deporte. Somos tres judocas jamundeños en el proceso olímpico y por eso es muy acertada la construcción del coliseo parar promover nuevos talentos", atinó a decir Alvear.



Uno de los éxitos en esta cuarentena, ha sido el auge de los juegos virtuales, competencias que se han promovido desde Indervalle y gracias al apoyo de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle.



"Nos convertimos en el primer departamento en realizar la Liga Stage de Juegos Electrónicos, desde otros departamentos nos han pedido compartir esa experiencia. Vamos a tener una segunda fase con otros deportes como fútbol y automovilismo", concluyó Felipe.

Por último, Yuri Alvear invitó a los padres de familia a motivar a sus hijos para que vean el deporte como un proyecto de vida. "Debo estar siempre muy agradecida con el municipio de Jamundí, a Indervalle y al Gobierno Nacional que me han apoyado para ser la deportista que ahora soy. Sí se puede vivir del deporte y hay muchos programas en los que apoyan a los atletas y eso hace que sea importante para convertirse una persona integral".

Reviva la charla completa: