La cantante chilena Carmen Prieto fue una de las invitadas internacionales a la pasada versión del Festival de Música Andina ‘Mono Núñez’, celebrada entre el 23 y 26 de junio, en Ginebra (Valle). Allí, junto a la mexicana Maricarmen Pérez, interpretó algunos temas, como era lo apropiado, del repertorio latinoamericano. Pero, su visita se amplió para un concierto más en la ciudad de Cali, aunque esta vez dedicado al género musical que define la trayectoria artística de la chilena: el bolero. Fue así como entró en contacto con el maestro Roberto Gómez Jockovich, reconocido guitarrista radicado en la capital del Valle desde 1958.

Esta pareja de consagrados boleristas, una chilena y un colombiano, se unen para compartir escenario hoy a las 7:30 p.m. en el Teatro La Concha (Cl. 4, No. 10-48, barrio San Antonio).

Carmen Prieto, cantante y actriz, cuenta en su trayectoria con más de 12 álbumes, en su mayoría dedicados al bolero, y también, como actriz de cine, se destaca su participación en películas como ‘Perjudícame cariño’ y ‘De Neftalí a Pablo’.



"La guitarra fue el primer instrumento que acompañó a los boleros, junto con el piano. Creo que la sutileza de la guitarra favorece mucho la intimidad de esta música”.

Roberto Gómez Jockovich, músico.

Por su parte, Roberto Gómez Jockovich es arreglista y musicólogo, en su calidad de guitarrista ha acompañado a artistas nacionales e internacionales como Helenita Vargas, Beatriz Arellano, Leonor González Mina, Celia Cruz, Martha Serra Lima, Raúl Lavie, entre otros.

Antes de su concierto esta noche, los artistas hablan de su amor infinito por el bolero, un género musical que, pese a la popularidad de las nuevas tendencias, se niega a quedar en el olvido.



¿Cómo es la experiencia de interpretar boleros juntos?

Roberto: me encontré con ella y hablamos un momento, después hicimos el primer ensayo y nos entendimos perfectamente; primero porque tiene una magnífica voz, y segundo, que tiene algo muy valioso para la música y es el sentido perfecto del ritmo.



¿Cuántas veces ha estado en Cali?

Carmen: a Colombia he venido 22 veces, y a Cali, creo que 9. La primera fue en 2002, hace veinte años, en la antesala de lo que después se convirtió en el Festival Internacional del Bolero de Cali, y el público me recibió muy bien. Desde entonces quedamos en una relación de mutuo amor con la ciudad.



"Como estuve casada con un colombiano, establecí una relación muy estrecha con la música de este país, en especial la del caribe. De hecho, tengo algunas cumbias que he grabado en mis discos”.



Carmen Prieto, cantante.

¿Cómo nació su amor por el bolero?

Roberto: a mis 5 o 6 años, mi padre llegaba a casa del trabajo y ponía boleros, algo de toda la vida. Desde entonces no he dejado de escuchar esta música maravillosa, creo que podría haber escuchado todos los boleros .



¿Qué importancia tiene el bolero para Chile?

Carmen: en tiempos de dictadura, el bolero parecía no existía, empecé a cantarlo casi a principios de la democracia y se me criticó por no hacer música protesta. Al principio costó mucho, pero con la democracia Chile se abrió al mundo y regresaron exiliados que habían estado en Venezuela, Colombia, Alemania y España, donde se escuchaba salsa y bolero, esa gente amplió la cultura musical.