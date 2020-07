Opinión: Un documental sobre Nina Simone que muestra cómo ha sido la lucha por la igualdad en EE.UU.

Erika Mantilla

Entender la muerte de George Floyd, ciudadano afronorteamericano, como un siniestro hecho sistémico de una sociedad herida por el racismo es una tarea cultural importante.



La muerte, del señor Floyd, a manos de policías blancos en la ciudad de Minneapolis, ante los ojos digitales de la omnipresente red que aumento el drama de la muerte de un padre de familia inerme frente al poder violento de una autoridad arbitraria y viralizó, de manera líquida e inflamable, lo que no es un hecho aislado sino una forma de pensamiento: el racismo recalcitrante que sigue hirviendo , ya no en el tradicional sur del KKK, y que ha existido históricamente en la sociedad norteamericana, y sobre la cual, se ha edificado el imperio político, económico y cultural determinante de los últimos siglos de la humanidad.



Los negros en Estados Unidos han padecido un largo proceso de lucha por ser reconocidos como ciudadanos. Desde su cruel arribo a las costas del atlántico en calidad de esclavos, la historia norteamericana esta marcada por la presencia vital de los negros. Dejar de ser objetos propiedad de los amos blancos, ser asimilados por la sociedad que estaban construyendo y de la que formaban parte, no ha sido fácil.



Los campos que constituyen una sociedad: arte, política, economía, tecnología, deporte, ciencia, son los escenarios en donde los individuos de esas sociedades contribuyen a su desarrollo y consolidación. Los artistas negros son parte de esa sociedad que sigue en pie de lucha por ser reconocidos.



“¿What Happened Miss Simone?”, Dirigido por Liz Garbus, es un sentido retrato de la cantante Nina Simone (1933 – 2003) y su lucha por representar las voces y los sentimientos de las personas de su comunidad negra. Liz Garbus nos estremece con el potente relato de una niña del sur que sueña con ser la primera mujer negra panista clásica de conciertos en los estados unidos. Eso no dice mucho hoy. Pero en una sociedad excluyente, competitiva y selectiva como la norteamericana en la que nace y crece Nina Simone, nacida como Eunice Kathleen Waymon, su sueño era un desafío a todas las leyes humanas y divinas.

Lea además: EE.UU. suspenderá visas de estudiantes extranjeros cuyas clases pasen a ser virtuales

“¿What Happened Miss Simone?”, es un testimonio humano de las vicisitudes de ser mujer, artista, negra en la vida de la Norteamérica frenética de los años 50 y 60. Nina Simone, su transito hasta ser considerada la sacerdotisa suprema del soul, era el resultado de esa historia anónima de niños, hombres y mujeres cuyas vidas ha sido un constante desafío contra las leyes y normas que los expulsan y los invisibilizan.



Nina Simone en este documental va construyendo su consciencia política y social de lo que ella es y representa. Una vida llena de sin sabores, de luchas, de violencias, pero también de escazas alegrías.



“¿What Happened Miss Simone?” es una semblanza de la mujer que en los años 60 pensó, a través de su prodigiosa voz, en cambiar la historia de su país. Las rabiosas letras de sus canciones airadas y orgullosas nos dejan ver que el esfuerzo no ha sido suficiente. La vida de la señora Simone, como la del señor Floyd, sigue siendo sacrificada en las calles de esa enorme potencia mundial que disfraza a través de sus historias exitosas de estrellas millonarias de todo tipo, el desgarrador drama de un país dividido, habitado por el odio de unos y otros.



“¿What Happened Miss Simone?” está disponible en las distintas plataformas de entretenimiento.

*Profesor de Cine y Comunicación Digital, Universidad Autónoma de Occidente