Un canto de inclusión fue el foro Todas las Mujeres, Todos los Derechos

"Un centímetro menos

por qué argumentaría

que usurpen en mi cuerpo

y que la culpa es mía

si el escote en mi espalda

despierta su manía,

si Dios usara falda,

a quien le importaría”...





Una canción que con contundencia presenta un clamor, un retrato, una petición clara y firme donde las mujeres alzan su voz y piden, con fuerza y coraje, que todo tipo de violencia cese ya. Que la injusticia no siga pasando ante los ojos de todos y que la sordera de muchos estalle de una vez por todas en un grito al unísono que dice ‘Ni una menos’.



‘Bonitas’ es la canción que el artista caleño B Hendrix conjuga con la fuerza y el carisma de Goyo, una belleza musical del Pacífico mezclada con un coro góspel, que presenta el lamento femenino que a diario se vive en la ciudad de Cali.







Hendrix B, talento musical caleño Tomada de Internet

En el foro ‘Todas las mujeres, todos los derechos’, convocado por la Secretaría de Bienestar Social y su Subsecretaría de Equidad de Género, se presentó a más de 250 mujeres esta canción y el origen de la misma con su compositor y la actriz del vídeo Jhon Bayron Quintero y activista de la comunidad Queer.



Paola Gómez, jefe de Redacción de El País y moderadora del evento, resaltó como este video evidencia esa dura realidad que viven las mujeres en la ciudad. “Recordarles que son fuego, porque desde allí las veo a las mujeres, por su gran tenacidad. Comentarios como ‘la mataron por como ella se vestía’ deben desaparecer porque nada ni nadie puede pasar por encima de ellas”, comenta Hendrix mientras habla de su canción.



“Mujeres, nunca dejemos de levantar la voz frente a esos que nos quieren callar o nos ven como objetos. Juntas somos cada vez más fuertes”, resalta Goyo, la artista que a través de sus letras ha exaltado su pueblo, su esencia afro y el valor de ser mujer.



En el evento, la cantante chocoana envió un mensaje las mujeres presentes y a la ciudad para que se unieran en las manifestaciones y en la reflexión permanente en torno a la vulneración de los derechos y las violencias basadas en género.



“Llevo el peso en mis hombros de lo que es ser mujer no soy un trozo de carne, ni un maniquí de piel, yo soy el fuego que arde en medio del miedo que tienen de dejarme ser”, reza un fragmento de la canción y que fue propuesto en el panel para presentar las estadísticas que alertan en la ciudad; 835 mujeres fueron atendidas el año pasado por violencia de género y 150 de ellas en riesgo de feminicidio, según comentó Ofir Muñoz, subsecretaría de Equidad de Género.



La representante de esta dependencia dijo, además, que se está trabajando con las empresas para que se contraten a mujeres que han tenido situaciones de violencia de género.



Un papel importante realiza el Observatorio para la Equidad de las Mujeres en la ciudad, que ha presentado las estadísticas de la desigualdad, su coordinadora Natalia Escobar comentó que una de las condiciones para la continuidad de la inequidad tiene que ver con que “las labores del hogar no son remuneradas pero cumplen los mismos tiempo de un empleo”.



En el evento se presentó la iniciativa de la sociedad civil ‘Los queremos presos’, que “brinda un acompañamiento por medio de un abogado a la persona abusada y busca apoyarla para que tenga un proceso judicial digno”. comentó Alejandro Borrero, director de este proyecto social.

También destacó que la persona que se ha atrevido a demandar necesita llevar su proceso para que no se venzan los términos y tener la posibilidad de hacer valer sus derechos.



Este proyecto social busca enfrentar que menos del 1 % de casos de abusos sexuales han terminado en condenas, una cifra alarmante en la que necesitan apoyos de la misma sociedad para financiar estos procesos judiciales que en muchas de las ocasiones las mujeres no pueden costear. Quienes desean apoyar este proyecto, pueden ingresar a la página web dispuesta para tal fin. Allí pueden donar para que más mujeres puedan seguir recibiendo asesoría jurídica en sus casos.