Sayco, en el foco de la polémica por recaudos en la crisis por covid-19

En medio de la polémica que suscitó entre empresarios y artistas el cobro de tarifas para los conciertos virtuales, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el presidente de la célula legislativa, el senador Efraín Cepeda, solicitó, este martes, la “intervención inmediata” de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco.



Ante la ministra del Interior, Alicia Arango, Cepeda dijo: “no se puede permitir que sigan negociando tarifas 'según marrano', y pidió revisar los continuos cobros que “de manera irregular” se vienen haciendo a establecimientos y empresarios musicales por derechos de autor: “se dice que es el 3 % pero se cobra el 10 %. Los rangos deben ser claros, y más aún en esta época de excepción”.



El País consultó al gerente de Sayco, César Ahumada, y a la productora, manager y empresaria de conciertos Liliana Escobar, sobre este tema.

¿Cómo se distribuye un recaudo de Sayco en un concierto?



Cesar Ahumada: depende de la modalidad del uso que se vaya a hacer de la música. Todas las tarifas tienen que ser concertadas, la ley lo establece. Si es un concierto en vivo, tenemos un manual tarifario en nuestra página web, donde se establece que el techo es el 10 % de lo que se recaude en el espectáculo.



Para la asignación de la tarifa, la que se cobra como contraprestación por el uso de obras protegidas por el derecho de autor, que es la manifestación del ejercicio de un derecho privado, debe estar basada en el principio de la proporcionalidad establecido en el artículo 48 de la decisión andina 351 de 1993, la tarifa a cobrar debe ser proporcional a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras.



¿Esos porcentajes varían de acuerdo con el empresario?



C.A.: En un concierto en vivo, a pesar de que el manual tarifario establece un 10 % la concertación con la mayoría de los empresarios, y eso no es SEM, Según El Marrano, como escuché decir estos días, hay empresarios permanentes y ocasionales. Pese a tener el manual adoptado no solo por Sayco sino por la mayoría de sociedades del mundo, tenemos un techo del 10%, pero se parte de un 8% para los ocasionales y un 6% para los permanentes. Es un cobro justo, y dentro de la cadena del espectáculo los autores y compositores son los que menos ingresos reciben.



Liliana Escobar: no sabemos cómo distribuyen el dinero captado al interior de Sayco, al compositor le llega poco y no concuerda con lo recaudado. Apoyan a muchos compositores, pero hay un número muy grande por fuera que los podrían beneficiar otras compañías recaudadoras.



La Dirección Nacional del Autor, que regula la propiedad intelectual, ha tenido silencios cómplices, ha dejado sola a la industria musical, a los empresarios que hacen los conciertos. Sayco es una república con poder para manipular y legislarse a sí misma solo pensando en sus intereses.



Un ejemplo de cómo se hace el recaudo en un concierto...



C.A.: Vas a traer como empresaria a Silvestre Dangond. Debes ir a cualquiera de las 22 regionales que tenemos de Sayco, con un delegado que concreta la tarifa.



Hay empresarios permanentes que celebran un contrato, no por un concierto sino por todos los que realicen al año, tenemos contratos con empresarios desde el año 2019 a quienes se les cobra hasta el 6% de lo que produzca el show. Si llevas a Dangond a un sitio, aparte de un descuento del 4%, le damos al empresario un porcentaje de boletas de cortesía, estas no tienen ningún cobro. Si el empresario lo solicita, se hace un control de ingresos o sino, este estipula que tiene vendida toda la boletería, se tienen los ingresos estimados, y se le da permiso para el uso de las canciones. A los pocos días del show se cobra, hemos esperado hasta ocho meses.



L.E.: Esto que dice el director sucede en otro país que no conozco. Si no pagas por adelantado o la empresa de boletería no te apoya o sacas un cheque de gerencia, no tienes show. Hay inequidad en las tarifas e irregularidades desde hace varios años. Sayco solo te dice ‘o lo toma o lo deja’.



¿Cuando en un concierto actúan varios cantantes, qué pasa con el dinero, tratándose de no asociados?

C.A.: Representamos el catálogo que administra la sociedad que hace parte del 99.9 % y administramos el 100 % del resto de sociedades del mundo por un convenio de reciprocidad que tenemos. Si van a cantar 12 o 15 canciones y 14 son administradas por Sayco, las adicionales, el que tenga interés que se le vaya a usar su canción debe hacer su gestión y cobrar por esta.



L. E.: conozco el caso de un empresario del Caribe que se quejó por que Sayco le recaudó el valor de taquilla de 11 conciertos y no tenía convenio con la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. Sé que a veces han hecho recaudos donde se cobra por todo y con los artistas no asociados no se sabe qué ocurre.



En el caso de los negocios, ¿cuánto se recauda de ese paz y salvo?



C. A.: La Organización Sayco y Acinpro hace un recaudo dependiendo del aforo que tenga el establecimiento abierto al público, hoteles, discotecas, etc. Hace unas visitas periódicas, analiza la intensidad del uso de la música. Tenemos monitoreo en radio y TV y dependiendo del uso que se le dé a las mismas, se hace la distribución. Sayco y Acinpro (Asociación Colombia de Intérpretes y Productores) hacen parte de la junta directiva de esa organización, y se recauda un 60 % para la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco, y un 40 % para Acinpro.



¿Qué valores recibe al año un compositor por regalías?

C.A.: Depende de las sonadas que tengan, de los 9 mil socios que tenemos no todos suenan. Hay unos muy exitosos y les llega una distribución bastante alta, a otros muy bajita y a otros no les llega. Hay unos porcentajes de distribución de derechos, en el año 2019 el 30 % de recaudo salió para sociedades hermanas, otro 30 % para editores y subeditores locales, y un 40 % se distribuye a los afiliados a nivel nacional, de manera trimestral. En algunos medios están hablando que Sayco cobra el 40 %, o es cierto, a los socios nacionales les distribuimos el 70 % de lo que se recauda y un 10 % en beneficios sociales (auxilios de calamidad, bonificaciones, pensiones, pólizas exequiales y programas de salud).



¿En el caso de artistas internacionales que se presentan en Colombia, como Raphael, cuánto dinero le llega a Manuel Alejandro, su compositor, a España?

C.A.: Nosotros hacemos el recaudo y lo ponemos a disposición de la sociedad a la que él pertenezca. Hay autores que tienen control editorial, porque han cedido parte o porcentaje del derecho de esas canciones y no recibirán el 100 %, porque las editoras llevan un porcentaje dentro de ese recaudo.



L.E.: Esto lo miraría con lupa, porque una de las quejas es que de Colombia muchos artistas extranjeros no reciben nada o muy poco y la mayoría de las veces los recaudos son muy altos.



¿En los eventos gratuitos qué porcentaje se cobra?

C.A.: También son concertados. Si no tienen patrocinio, publicidad, lo licencian sin ninguna especie de cobro y dependiendo de las obras que vayan a ser interpretadas, porque la sociedad no puede disponer del derecho de los autores extranjeros o de las editoras. El manual tarifario establece que se cobra un salario mínimo, por cada 500 personas que asisten a esos conciertos.



L.E.: Se cobra hasta por músicas de dominio público. Hay clásicos que han fallecido hace 80 años, no hay quién reclame sus derechos y los cobran; sería bueno saber en qué ley o documento se basan. Hay desconocimiento de la música de parte de algunos funcionarios y se extralimitan. También cobran sobre un “supuesto aforo”, no me han tocado tarifas concertadas, es el 10% y punto.



Conciertos virtuales

C.A.: “Se habla de cobros desproporcionados a la realidad del país. No es cierto que se haya aumentado del 3 al 12.5 %. Ese tipo de uso virtual se generó por el aislamiento, los artistas migraron a dichas plataformas y en Sayco procedimos de manera justa emitiendo un manual con las dos modalidades: de cobro y sin cobro”.



L.E.: “Nadie esperaba una pandemia, se trata de ser empáticos. La industria del entretenimiento es un sector productivo y de los más golpeados. Sayco actúa como oficina de cobro”.