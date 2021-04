Salas de teatro de Cali: sobreviviendo entre la crisis y la incertidumbre

Andrés Camilo Osorio

Como en la obra de teatro del absurdo, ‘Esperando a Godot’ de Samuel Beckett, las compañías y salas de teatro de Colombia, y de Cali, siguen a la espera de respuestas concretas para solucionar la difícil situación económica que viven desde hace más de un año por cuenta del Covid-19.

En la última semana, a las preocupaciones del sector teatral se sumó una polémica por algunos cambios que el Ministerio de Cultura realizó al Programa Nacional de Salas Concertadas que desde hace 29 años provee de recursos a las artes escénicas de toda Colombia. Esto se vio reflejado en un comunicado a la opinión pública, publicado el 12 de abril pasado, donde el Consejo Nacional de Teatro, afirma que el ministro de Cultura, “dijo que iba a duplicar el presupuesto este año (...) Y lo que ha sucedido es que no habrá Programa de Salas Concertadas”.

En el documento se indica que la pretensión del Ministerio es “reemplazarlo por otro llamado Reactivarte y utilizar para eso los recursos de las salas concertadas”, también denuncia una “muy arbitraria convocatoria, aparentemente hay más recursos, pero vamos a recibir menos”.

Aunque la convocatoria del Programa Reactivarte terminó el domingo, y la mayoría de salas y compañías de teatro participaron, el Consejo Nacional de Teatro está a la espera de que el Ministro de Cultura, Felipe Buitrago, hable con ellos para asegurar que el Programa Nacional de Salas Concertadas no va a desaparecer a cambio de Reactivarte.

A nivel local las salas de teatro, como todo el sector cultural de Cali, siguen en diálogos con la Secretaría de Cultura a la espera de amentar los recursos para los estímulos de 2021.

Para Ángela María Osorio, productora general de Espacio T, una sala de teatro no convencional de Cali, y miembro de la comisión de voceros que representan a las salas teatrales, “la inconformidad que tenemos con el Ministerio de Cultura es que está redireccionando recursos de programas ya existentes como el de Salas Concertadas para mitigar la pandemia, de esto nos dimos cuenta cuando en marzo pasado salió la convocatoria para un programa llamado Reactivarte, y a través de este entregarán los recursos de Salas Concertadas, es decir que el programa no existe para este año”.

“Tememos, como ha pasado en otras ocasiones, que al no existir este año el programa, desaparezca por completo, ya que se incluyó en la reactivación. Aunque más de 160 salas de teatro de toda Colombia participamos en esta convocatoria, seguimos reclamando que el Programa Nacional de Salas Concertadas continúe este año y los venideros”, enfatiza la productora teatral.



Le puede interesar: Zaperoco Bar, tradicional salsoteca de Cali, cierra sus puertas ante la crisis por la pandemia

Hasta el momento los representantes del sector teatral no se han reunido directamente con el Ministro de Cultura, solo ha sido posible con la viceministra de Economía Naranja, Adriana Padilla, y con la directora de Artes, Amalia de Pombo, quienes “nos dijeron que no había posibilidad de ningún cambio”, de los propuestos por el Consejo Nacional de Teatro, en un documento firmado por 139 salas teatrales de Colombia.

Orlando Cajamarca, director de Esquina Latina, manifiesta que “si a nivel nacional llueve, a nivel local no escampa”. Foto: Bernardo Peña | El País

Por su parte, para Orlando Cajamarca, director del Teatro Esquina Latina, “si se supone que este es un programa de reactivación, entonces debería contar con recursos adicionales que se sumen a lo ya ganado, pero en este programa lo que hicieron fue reemplazar el Programa de Salas Concertadas por Reactivarte, con los mismos recursos. El ministro dijo que para el 2021 se duplicaría el recurso, pero no es cierto, solo fue ampliado en un porcentaje y ampliando más la cobertura, entonces en la practica con este nuevo programa las salas van a terminar recibiendo menos recursos que en 2020”.

Cajamarca también explica que en este nuevo programa no se tiene en cuenta la trayectoria del teatro o la compañía, sino el número de sillas, entonces, “en el caso de Esquina Latina, nosotros fuimos la sala mejor calificada del país y por ello teníamos acceso a más recurso, pero según los criterios de Reactivarte recibiremos solo el 75% del recurso en comparación con el obtenido en 2020”.

“De igual forma sucede con otras salas históricas del país cuyo aporte no se mide en número de sillas”, expresa el director de Esquina Latina.

Cali Teatro es una de las 15 salas de la red independiente de teatros de Cali, según su directora administrativa, Octavia Vélez Arcos, este cambio implica que “la clasificación de las salas será por butacas y no por trayectoria, es decir que si una sala tiene 100 butacas y 3 años de trayectoria, recibirá el mismo recurso que las que tienen 100 butacas y 30 años de trayectoria”.

Así mismo, como expresa Melisa Osorio, gestora cultural del Teatro de títeres ‘Castillo Sol y Luna’, hija de su director y fundador Reynel Osorio, “aunque no estamos de acuerdo con los términos de esta convocatoria, muchas salas están en una situación tan crítica que decidieron concursar, porque ese recurso puede suplir algunas deudas que tienen relacionadas con la pandemia, pero no es el deber ser, el Ministerio cree que esto es un problema de forma y no de fondo, pero el problemas es que Reactivarte tiene unas particularidades y Salas Concertadas otras, no son lo mismo, ¿qué o quién nos va asegurar que el programa continuará? Esperamos que nos respondan”.