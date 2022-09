La danza de las almas gemelas: las hermanas que llevarán el ballet al Puente Ortiz

Desde hoy y hasta el próximo domingo 18 de septiembre, la magia de la danza y el ballet se respirará en Cali, gracias al Festival Internacional de Ballet FINBA 2022- ‘Danza, la Ciudad’, que este año tendrá entrada libre y un escenario a cielo abierto, el Parque Lineal del Río, al lado del CAM.

“El Festival se realizará en la Plazoleta del CAM y en el Puente Ortiz, que se transformarán en espacios para la cultura, de puertas abiertas.



Por primera vez tendremos un circuito en torno a la danza, abierto totalmente a la ciudad, con programación gratuita; la amplia programación incluirá encuentros con todos los públicos: amantes de la danza, estudiantes, bailarines, niños y jóvenes”, comenta Gloria Castro, directora y fundadora del evento.



Inauguración única

El acto de apertura será el jueves 15 de septiembre, a partir de las 5;30 p.m., en las calles y zonas aledañas al Bulevar del Río y Plazoleta del CAM, contará con la participación de 120 artistas, entre ellos actores, zanqueros y artistas. El evento será dirigido por el reconocido coreógrafo neoyorquino Freddie Moore.



“Es un honor y privilegio estar aquí en Cali para unirme al Festival. Me siento muy honrado de que Gloria Castro me haya extendido esta maravillosa invitación. Creo que lo que traeré al Festival este año es frescura en la danza; mostraremos cómo podemos unir todas las formas de danza, desde el ballet hasta el contemporáneo, para mezclarnos con el público y entregarle este gran regalo”, cuenta Freddie Moore, bailarín y coreógrafo de Blue Mercury Dancing Company.



Moore es actualmente el director de ensayo de Ailey Fordham Student Dancers (AFSD) y asesor de la facultad en la división profesional. Además de enseñar a Horton en The Ailey School, también forma parte del cuerpo docente del Hudson Repertory Dance Theatre y del Educational Center for the Performing Arts.



El desfile llegará hasta la tarima principal, donde se realizará la gala inaugural que contará con 120 artistas nacionales e internacionales.

“Tengo la extraordinaria oportunidad de trabajar con la Compañía Colombiana de Ballet y estudiantes de Ballet de Incolballet para el montaje de la gala inaugural del Festival Internacional de Ballet FINBA 2022. Puedo decir que son bailarines y estudiantes maravillosos, extraordinarios. Y este año les traeremos una coreografía especial: ‘New Day Dawning’, que esperamos llegue al público local y la entregamos con mucho entusiasmo y alegría a una ciudad que vibra con el ballet”, contó Moore.



lunes 12

8:00 - 12:00 M

Taller de Danza Contemporánea

Lugar: Salón Madera- Centro Cultural de Cali.

Maestro: Fredrick Earl Mosley.



martes 13

8:00 A.M. A 12:00 Taller de Danza Contemporánea.

Lugar: Salón Madera- Centro Cultural de Cali.

Maestro: Fredrick Earl Mosley.



10:00 - 11:30 a.m. 15 a 18 años, ‘Un chance para bailar’.

Lugar: Fundación Coll Dance Company.

Maestra: Alejandra Muñoz.



3:00 - 4:30 p.m.

Clase: 11 a 14 años, ‘Un chance para bailar’.

Lugar: Sala de Ballet Up

Maestra: Katherine García.



Tarimas principales, en el CAM y el Puente Ortiz

En la tarima principal del evento, ubicada en el CAM, se realizarán importantes presentaciones como la gala inaugural y las internacionales, además de la clausura.



El segundo escenario estará ubicado en el Puente Ortiz y acogerá la realización de: Clase abierta: ‘Baile, aunque no baile’, Danza Conmigo, para todo tipo de público; y clase de ballet clásico que está dirigida a alumnos de academias de ballet y/o danza contemporánea, actividad con cupo limitado.



Además, tendrá la función ‘La Magia del Ballet, en cuatro episodios’, ‘El Mundo de los deseos’, ‘El mundo de los sueños’, ‘El mundo de los juguetes’ y ‘La sala de ballet’, entre otras actividades.



Actividades Académicas

​

El Festival contará con innumerables eventos académicos en la carpa de la Plazoleta del CAM. Algunas actividades son: clase de danza contemporánea; Diálogo sobre la pedagogía del ballet con la maestra Alejandra Muñoz; charla ‘Recordando a Jimmy Gamonet’, con el maestro Miguel Cabrera; Conversatorio: “El ballet, amor y sacrificio”, con bailarines de 4 compañías invitadas: Bryan Ramírez, Rubén Bañol, compañados de las Mellizas Salamanca y Juan Carlos Peñuela, quienes contarán anécdotas y experiencias vividas.





Actividad Satélite

​

‘Un Chance para Bailar’, programa dirigido a alumnos de 8 a 18 años. Los seleccionados tendrán acceso a tres clases magistrales con maestros internacionales en la Sala de Ballet Up Stage Norte. “Apostamos a reducir a la ciudadanía caleña, al transeúnte ocasional, para que viva una experiencia cultural, disfrute de un espectáculo al aire libre que revitaliza la cultura y contribuye a la activación de la economía. Habrá stands para disfrutar de un café o saborear aperitivos”, comentó la maestra Gloria Castro.