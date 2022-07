'Vanas gentes', selección poética de Juan Aurelio García Giraldo

MITO DE LA LENGUA



La lengua es larga

muy larga



Coloque usted

sonido tras sonido

letra tras letra

de lo que se dice

lo que dijeron

lo que murmuran

y de todo lo que todavía

les falta por decir

y obtendría una longitud tal

que se formaría una gran serpiente

que se anillaría sobre la tierra

varias veces

con una fuerza en verdad ciclónica

ahorcándola

y nosotros

todos

quedaríamos debidamente deglutidos

y eficazmente licuados

en el centro de ese agujero

negro

Poemario 'Vanas gentes', del poeta colombiano Juan Aurelio García Giraldo. Foto: Especial para Gaceta

RECITAL



¿A santo de qué

vienen hoy dizque a leernos poesía?

¿Por cuáles motivos

viene de tan lejos o tan cerca

el poeta que pulula?

¿Será tan sólo para encender

su hoguera mísera?

¿O porque hay de pronto

algún nuevo difunto en el poblado

otro caso aberrante de estupro

una creciente ola de adulterio

otra prolongación abusiva del invierno?



Díganme al menos un motivo

en este día corriente

en que también se celebran bodas y sepelios

en que no faltan reencuentros, despedidas

en que se fatigan almanaques y relojes

mientras nadie sabe a ciencia cierta

de qué adolece el hormiguero



Que se sepa

hoy es martes o domingo

de cualquier mes o año

una fecha tan memorable

como la suma de todos nuestros años juntos



Díganme

¿será acaso que ya alguna joven no menstrúa?

¿que es cada vez más precoz la menopausia?

¿o que las heridas no sanan

y por eso se les mojó la pólvora

a un hombrecito en su primera noche

o al soldado o a todo el regimiento?

¿O que, en definitiva,

el pillo terminó por camuflarse

entre tanta transparencia?



Yo no sé

pero debe ser que el pan

está saliendo amargo



Sí

debe ser que el agua de los grifos

trae notas de acidez y de amargura

que se espesan en la boca

y se derraman en el ánimo



Sí

debe ser cierto

debe ser cierto que el insomnio

está creciendo a razón

de tres ojos por cabeza

de tres desiertos por insomnio

a razón de un poblado de olvidos

por difunto



De otro modo no se entiende

para qué viene el poeta si no canta

si la gente cuando él habla

no se levanta de sus sillas

ni para qué persiste

en su impavidez y en su mutismo

o en que les crezcan las barbas

y las caries mientras piensan



Yo no sé para qué viene el poeta

si no baila ni llora

ni tampoco se despeina

o si al menos no adivina

a santo de qué

viene a remover tanta ceniza

ALABADO SEA DIOS



Dice

de nuestros poetas

la gente dice, repite y lo proclama

que son unos poetas regalados



De modo pues que nuestros poetas

son poetas regalados

quizás debido a un asunto de talla menor



Parece ser que los poetas de talla menor

viven del aplauso

es decir

del agua y del sol

como las flores



O sea que nuestros poetas son como las flores

como esas flores baratas

besitos de novia las llaman

que a montones nos regala un buen día de sol

y que están a un tiro de piedra

de nuestras calles sitiadas por el trópico



La gente a veces asiste y los aplaude

tal vez porque resultan ser buenos oradores

quizás porque aunque no los entienden

hacen recordar a esos caciques

a esos manzanillos

a esos bufones de feria

a esos papagayos, a esos culebreros

que intentan despertar y acabar de hundir

en su letargia al ciudadano



Los poetas de talla menor

esos raros, extravagantes ejemplares de provincia

varados entre textos que cuelgan o guardan por ahí

con las cuentas por pagar de sus afugias

están siempre en la izada de bandera

en el cumpleaños del pueblo o la ciudad

en el día en que coronan a la reina

en su propio sepelio

o en el aniversario del colegio



Por supuesto, como todos los poetas,

no pueden competir con la farándula:

con un ojo de vidrio, son feos a menudo

o cojitrancos

con algo en su ser o en el espíritu

que promete tedio, soledad o paternidad irresponsable



Los poetas de talla menor son radicales, no se jubilan

suelen ser de talla menor hasta la tumba

y su obra es conocida por todos

absolutamente todos sus sobrinos



De todos modos los poetas menores

panaderos profesores rebuscadores o lagartos

son poetas regalados

que pueden incluso arrodillarse ante el poder

por un aplauso



Pero si viene y resulta

que nos parece bello y profundo su poema

entonces será porque se trata de un regalo, de un milagro

de esas cosas de Dios

y ello nos basta



Alabado sea Dios que nos regala poesía

SUEÑO DE GLORIA



Ojalá pudieran los poetas

ser como los cantantes

cultivar fama

y echarse a dormir



Escribir cuatro o cinco poemas memorables

para ser llevados a todas las audiencias

y salir siempre en hombros como los toreros

por la puerta grande

entre la lluvia tempestuosa de muchas flores

besos y grandes titulares



Hacer giras que los lleven

en el ocaso

a esos pueblecitos que faltaron en la agenda

donde con mayor vigor se les imita

y se les aplaude

como a los viejos héroes



Ser, por ejemplo, un Leo Dan que no se agota

o el gran Sandro de América

ese Camilo Sesto

que aunque hoy va de pueblo en pueblo

sin quitarse del todo la máscara

no termina aún la gira que la suerte le depara



Ser leídos o escuchados mientras las mujeres planchan

y remueven en casa el polvo de viejos sentimientos



Y coronar la fama

con una obra rulfiana

breve

o coronar la obra

con una fama rulfiana

grande

LOS POETAS LOTEROS



Los poetas loteros

no vienen de parte de algún culto

no son testigos de Jehová

ni de los santos de los últimos días

pero comparten con ellos

que se les cierran las puertas

en las propias narices

y qué sabemos si en su propio reino



A donde vayan

un cortante vade retro les espera

Acaso sean sordos

a los raros signos de los tiempos que corren

pero con paso resuelto siguen adelante



Convicciones misteriosas los asisten

porque al poeta lotero

su fe de carbonero se le advierte a la legua



Cuando se acercan

la gente no les cree

De antemano son convictos

de ofrecernos en sus versos

abigarrados paraísos

de donde al parecer los desterraron



O un compuesto dulzón de bajo vuelo

muy doméstico

y con todo el colorido

de las flores de plástico



No todo es adversidad

al ofrecer de mesa en mesa sus poemas

Nunca falta aquella gente

que se sale del paso

y le sabe deslizar una moneda

o un billete

cosa que él advierte

y jamás le desanima

aunque es sabido

que tiene en gran estima

algún aplauso



Como difusor cultural

el poeta de la calle

conoce el alma sencilla y predecible

que tiene su clientela

De tal tenor son sus poemas

Son justo esos los que carga

sucios y arrugados

bajo el brazo

y hacen que la gente se sonroje

o prefiera no escucharlos

presa del temor de verse retratada



Y así de sutiles son

su gozo y su venganza

la sabia dialéctica

que extrae del rechazo



Ante el poeta lotero

los poetas agremiados se desmarcan

pero son varias las lecciones

que logran aprenderle:

Cómo no vestirse

cómo no escribir

cómo no pasar de mesa en mesa

para evitar que la gente los confunda



Al final queda bien clara la postura

y el mensaje que de mesa en mesa

lleva el flâneur, el poeta de la calle:

La poesía no debiera ocultar nada

LETRA MUERTA



“Nosotros juzgamos la apariencia

y Dios es maestro de las cosas escuetas”.

Yalal al-Din Rumi



Qué peso tenaz

el que tienen los poetas cuando mueren:

no puede Dios cargarlos, reciclarlos

tan pesados como andan de metáforas



Qué moles, colosales e infladas

como falsos gulliveres en la tierra

de los dioses enanos



Qué tormenta en un vaso de agua

la muerte de un poeta que pensaba

de un amasijo de carne y palabra descarnada



Ignora uno qué es poema

y qué hueso con memoria de nervio

desgarbado y trashumante

¿Qué vuela todavía de un poeta cuando muere?



Lo sabríamos tan sólo por los buitres

que se acercan primero desconfiados al cadáver

y quién sabe por cuál prodigio

con sus buches llenos

se elevan sobre los cielos del relleno sanitario