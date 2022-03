Un enredo amoroso entre dos idiomas, así es la película mexicana 'El libro del amor'

En el mundo de las películas de comedia romántica todo parece ya estar escrito. Encontrar novedad es complejo y entre los muchos largometrajes que se producen anualmente de este género, muy pocos llegan a ser considerados verdaderas producciones llenas de carcajadas. La mayoría de estas cintas suelen llegar a ser, como máximo, entretenidas y una buena forma de pasar el rato después de un largo día de trabajo, como para desconectarse un rato de la realidad, pero no son necesariamente buenas, y ese ha sido el caso con ‘El libro del amor’.



‘El libro del amor’ se adentra en un universo ya explorado: dos personajes, uno femenino y otro masculino, que no se soportan al principio, pero que a lo largo de la trama van descubriendo una inevitable atracción el uno por el otro –muy al estilo de las telenovelas–.



Esta película mexicana dirigida por Analeine Cal y Mayor y protagonizada por Sam Claflin (‘Los juegos del hambre’) y Verónica Echegui (‘Yo soy la Juani’), cuenta la historia del novelista Henry, un joven escritor inglés que inicia una gira promocional de su novela en México, país en donde su libro se convierte en un sorpresivo récord en ventas, mientras que en su natal Inglaterra no ha vendido ni una sola copia.



En medio de la emoción que significaba el éxito de su historia, Henry cae pronto en la desdicha de descubrir que la gran acogida de su libro en México ha sido posible gracias a la ayuda de María, su traductora al español, quien ha reescrito su obra con unos toques más eróticos, algo con lo que Henry se encuentra completamente en desacuerdo.



Película mexicana dirigida por Analeine Cal y Mayor, protagonizada por Sam Claflin (‘Los juegos del hambre’) y Verónica Echegui (‘Yo soy la Juani’). Imagen: Especial para Gaceta

Es este punto quizás el único aporte de ‘El libro del amor’ a las narrativas de comedia romántica, ya que al cambiar los papeles del personaje masculino y femenino, vemos a un hombre tímido y puritano que no soporta la idea de la intimidad sin amor y por el otro lado encontramos a una mujer desinhibida, quien no cree en el amor por los golpes que le ha dado el destino. Pero al final, la película cae en el mismo cliché de siempre, perdiendo la oportunidad de explorar más el erotismo y la sexualidad, entonces cae en lo que termina vendiendo las historias, según se plantea con el libro de Henry.



Aunque el largometraje no tiene vacíos en su historia, se queda corta al momento de hacer reír con las situaciones que va planteando. Trata de jugar con las diferencias lingüísticas de los protagonistas, quedando muy atrás de películas insignia de este tipo de historias como lo es ‘Splanglish’, y también intenta darle un giro diverso a la usual narrativa de los dos personajes que se odian y al final se enamoran, dejando un sentimiento de inconformidad, por la gran diferencia de nivel que existe con producciones como ‘La propuesta’ o ‘Como si fuera la primera vez’.



‘El libro del amor’ es una película palomitera, para ver al final de una larga jornada, sin muchas ganas de pensar, simplemente para pasar un rato ameno. Pero pudo haber aprovechado su historia para lograr algo más satisfactorio.