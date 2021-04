“Sin fracaso no tenemos éxito en la vida”: Regina Carrot, influencer y escritora

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Fracaso. ¿Quién no ha sentido miedo al escuchar esta palabra o ha creído que fracasar es lo peor que le podría pasar? ¿A quién no lo han invadido los pensamientos negativos y de derrota en las situaciones que más necesitan de enfoque y claridad? Pues bien, seguramente entender el fracaso como la pieza clave para llegar al éxito y para aprender a enfrentar los problemas que se vienen encima como un gigante, puede sonar una idea alocada y sin sentido. Lo cierto es que, a pesar del miedo que pueda causar escuchar esa palabra, es necesario tenerla presente, de esa manera se entiende que fracasar, o caer, es el primer paso para llegar a triunfar.



Después de estar en el mundo del entretenimiento como actriz y cantante; de estudiar mercadotecnia internacional y especializarse en Psicología Positiva; de trabajar en el mundo corporativo con marcas muy importantes, y de fracasos que la llevaron a caer en una depresión que la impulsó a abrir su primer canal de YouTube, la mexicana Regina Martínez, más conocida en redes sociales con el apodo ‘Carrot’ por su pelo rojo, es considerada la primera millenial creadora de contenido motivacional para plataformas como YouTube.



Además, es reconocida conferencista y coach emocional poseedora de una comunidad de alrededor de diez millones de personas. Con titulares como ‘¿Y tú, sabes cuánto vales?’, ‘Antes de que te rompan el corazón’, ‘Fracasar: tu camino al éxito’ y varios más, ha logrado conseguir más de 200 millones de reproducciones en sus videos.



Ahora, ‘Carrot’ estrena su faceta de escritora con un libro de entrenamiento emocional pensado para aquellos que, como ella misma lo dice en sus redes, “necesitan una patadita para que sigan luchando por sus sueños”.



En su libro, Regina Carrot expone sus mejores anécdotas y consejos, acompañados de un arduo entrenamiento para sus ‘boxeadores de hierro’, nombrados por ella de esa manera desde el momento en el que deciden entrar a ‘El club de los fracasados’.



'Cómo salir del club de los fracasados: caer es el primer paso para lograr el éxito', de Regina Carrot. Foto: Especial para Gaceta

—¿Cómo nace la idea de nombrar el libro como ‘El club de los fracasados’ y qué la impulsó a escribirlo?



Hice un video en YouTube llamado ‘El club de los fracasados’, donde invitaba a la gente a ser parte de este club si alguna vez habían fracasado en algo en su vida, al mismo tiempo les enseñaba que en este club se encontraba la gente más exitosa como: Steve Jobs, Oprah Winfrey, Messi, Walt Disney y Albert Einstein. Ese video se volvió viral porque todas las



personas me empezaron a comentar “yo soy parte del club de los fracasados”. La razón que me impulsó a escribirlo fue que quería mostrarles a todas las personas cómo logré reinventarme y cómo todos esos fracasos me llevaron a donde estoy ahora con una comunidad de diez millones de seguidores.



—En el libro hace hincapié en la importancia de ser diferente y auténtico, de resaltar dentro del montón. ¿Cómo ha logrado hacerlo?



A mí me encanta vestirme con un estilo ‘skater’, con gorra o algún sombrero. No es el ‘look’ típico de una chica, y al momento de hacer mis videos los hago apegándome más a las emociones, y eso fácilmente se identifica con la iluminación que utilizo. Siempre me gusta darle el toque a cada conferencia o video mío a través de la voz, vestimenta e iluminación.



—Hoy es una influencer reconocida. ¿Cuál fue el factor determinante que la llevó a darse cuenta de que debía dedicarse a lo que hace actualmente?



Cuando me di cuenta de que las personas me dejaban mensajes como: “gracias a tu video incrementé mi autoestima; gracias a tu video decidí no terminar mi vida; gracias a tu video me atreví a dejar una relación tóxica”. Todos estos testimonios me hicieron darme cuenta de que esto era más grande de lo que pensaba.



—Menciona el fracaso como parte importante y necesaria para el crecimiento personal. ¿Cuáles han sido los fracasos más grandes a los que se ha enfrentado y qué lecciones aprendió?



Renunciar a mi trabajo corporativo en PepsiCo porque no podía mudarme a Ciudad de México y perder cuatro años de carrera ahí. También la pérdida de mi bebé de 3 meses recientemente, pero entiendo que son cosas que con el tiempo me harán más fuerte. Una lección que aprendí es que no tenemos control de nada en la vida y hay que aprender a entender que las cosas pasan no solo por algo sino para algo.



—¿Por qué le llamó la atención la idea del fracaso en vez de la del éxito?



Porque sin fracasos no tendrás éxito en la vida. Necesitas tocar el suelo miles de veces para volverte experto en un tema.



—¿Cómo analiza el espíritu de competencia y egoísmo que se promueve con la idea de éxito, de que solo unos pocos son los triunfadores, y los demás unos fracasados? ¿Dónde cabe aquí la generosidad y la humildad?



Nos han hecho pensar que siempre tiene que haber alguien que ‘gana’ la carrera cuando muchas veces es mejor perder para ganar; ganar experiencia, amistades o entrenamiento. Hay tanta gente egoísta porque les enseñaron que para subir tienen que pisar a otros. Y la única competencia que tienes es contigo mismo, cuando entiendas eso, serás indomable.



—Sus videos y redes sociales tienen el respaldo de una comunidad de millones de personas. ¿Cómo maneja la responsabilidad de llegar a tantos a través de plataformas digitales?



Siempre soy muy honesta y transparente con lo que hago y digo. Les demuestro que soy un ser humano con errores, pero real. Eso es lo que hace falta ver hoy en día en redes sociales, y eso es lo que les llega y los hace sentirse identificados.



—¿Cuál considera usted que debe ser la posición de los influencer frente a realidades como la pandemia del Covid-19?



Yo creo que todos debemos ser responsables y cuidarnos en esta pandemia. Si aún no hay una cura para esto tenemos que seguir las reglas que se nos piden.



—En el mundo digital, específicamente en redes sociales, las críticas, juicios y comentarios negativos son constantes. ¿Cómo se comporta Regina Martínez ante lo que dicen otras personas, y cómo logra estabilizar su parte emocional?



Me doy cuenta de que nada es personal. Lo que alguien dice de mi es su realidad y no la mía. Es un reflejo de su enojo o la emoción que esté pasando en ese momento, por eso yo no me engancho con los comentarios negativos.



—Ser una persona que se dedica a empoderar y motivar a otras no debe ser tarea fácil. ¿Quién la empodera a usted en los momentos en los que siente que no puede más?



Mi esposo y mi familia son los que más me empoderan, pues ellos siempre están ahí en los momentos difíciles o cuando dudo de mí. Tengo una especialidad en Psicología Positiva y soy coach en programación neurolingüística, lo cual me ayuda a darles herramientas a las personas para que vean una mejora en su vida.



—En el libro habla de que muchas veces no se trata del talento, sino de la pasión. ¿Cómo ha desarrollado esa pasión por lo que hace y qué consejo da para aquellos que creen no encontrarla aún?



La pasión es ese llamado que sientes dentro de ti, que te ayuda a transformarte a ti y a los demás. Yo la he desarrollado capacitándome en mi especialidad. Si aún no has encontrado tu pasión intenta nuevos roles, trabajos y retos, solo así encontrarás aquello que te llena de fuego.



—¿Cómo le afectó la pandemia y qué consejos brinda para conseguir en esta época el balance entre la pasión y las cosas que nos gusta, como menciona en su libro?



La pandemia me afectó porque estaba acostumbrada a siempre estar viajando, dictando conferencias y haciendo eventos. Estar encerrada por más de un año fue un trabajo duro de psicología e introspección, donde conocí partes mías que tenía que trabajarlas como la paciencia y la tranquilidad. Además, necesitaba también tener un ‘break’ y parar para estar con mi familia. Les recomiendo que siempre tengan tiempo para descansar y recuperarse. Mientras el tiempo que trabajen sea efectivo, no es la cantidad sino la calidad.



—En su libro habla de un guía que se convierte en un entrenador de vida. ¿Quién ha sido su mejor entrenador?



Mi madre. Ella siempre ha querido lo mejor para mí de manera incondicional, es más, si fracaso siempre estará ahí para mí. Ella me abre los ojos cada vez que quiero tirar la toalla y con base a su experiencia de vida me da las herramientas para seguir adelante.



—¿Para un influencer todo está permitido o hay algún tipo de código ético? ¿Cuál sería el suyo?



Cada persona es diferente, pero algo que tengo muy claro es que siempre hay que respetar a los demás. Quizás no estés de acuerdo en todo lo que haga una persona, pero no hay por qué agredir.



—Para usted, ¿cuál es la importancia de los creadores de contenidos para la educación y la cultura?



Los creadores de contenido son los líderes de opinión del ahora, son claves y esenciales para darles ejemplo al resto de las personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de capacitarnos, educarnos e informarnos para poder dar el mejor ejemplo a otros.