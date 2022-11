Power From Hell, la banda brasileña de metal extremo tocará este domingo en Cali

Creada en 2001 en la ciudad de Sao Paulo (Brasil), la banda Power From Hell cuenta a la fecha con siete álbumes, el último de ellos es ‘Shadows devouring light’ publicado en 2022, en los que recorre todos los géneros del metal extremos, desde el speed metal, pasando por el thrash y el death metal; y en su etapa más reciente el black metal con sello carioca.



Los brasileros Power From Hell, cuyos integrantes se hacen llamar Sodomic (guitarrista y voz), Tormentor (bajista), T. Splatter (baterista) y Bloodhunter (guitarrista líder), en su gira por Colombia y Ecuador se presentarán la noche este domingo, 6 de noviembre, en el escenario de Cali Underground, antiguo Distorsion 666, ubicado en la calle 5 No. 26-53, tercer piso.



El concierto también tendrá la participación de tres bandas colombianas: Anxious Death, desde Yumbo con integrantes de bandas como Soldiers Of Thrash y Nazgul, que para esta noche hará su debut en los escenarios, ejecutando su Black Crust Metal, evocando la crudeza del sonido arcano. Junto a ellos estará Hellripper, desde Armenia, quienes con su Thrash-Black, esperan hacer cabecear a todo el público presente. Y cerrando la cuota nacional, estarán Sexual Perverts, banda caleña, que cultiva el Rock and Roll Porno.



Después de 4 años esta será la segunda visita de Power From Hell a la ciudad, donde sus seguidores nunca faltan. Este domingo estarán descargando todo su poderío con temas de más de 20 años de actividad musical, así como mostrando su nuevo álbum.



El evento empezará desde las 8:00 p.m. Información y reservas al número: 3006798480.