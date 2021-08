Mado Martínez habla sobre 'La prueba', su libro de experiencias cercanas a la muerte

Uno de los grandes misterios de la vida, para el cual es posible que nunca obtengamos una respuesta definitiva es: ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué sucede luego de exhalar el último aliento? ¿Qué tanto de lo que hemos oído y leído sobre la reencarnación, transmutación, vidas pasadas, etc., es verídico? ¿Hay alguna forma de prepararnos para lo que nos aguarda “al otro lado” de la vida? Todos han escuchado en algún momento una variación de la misma historia o anécdota, todos conocen a alguien que vivió algo similar, parece incluso algo que forma parte de la sabiduría popular. ¿Eso le da valor al asunto, lo vuelve verdadero? ¿Cómo saber a ciencia cierta si todo lo que hablan es verdad o un engaño? Me refiero a las denominadas ECM o Experiencias Cercanas a la Muerte. Estas son el tema del libro ‘La prueba’ de la escritora y antropóloga española Mado Martínez (‘Colombia sobrenatural’, ‘El misterio de Nicole Delacroix’), donde por medio de entrevistas y de algunos relatos famosos e históricos, la autora nos va brindando diversos puntos de vista sobre este tan fascinante como polémico y hasta increíble asunto.



A continuación, un diálogo que tuvimos con la escritora a raíz de la publicación en Colombia de esta obra que despierta la curiosidad de todos, y pondrá a dudar de sus certezas a otros.



Mado Martínez lleva más de una década estudiando las experiencias cercanas a la muerte, tema sobre el que realizó su trabajo de investigación de fin de grado en la universidad. De allí salió 'La prueba'. Foto: Especial para Gaceta

−¿De dónde surge la idea para este libro y por qué decide escribirlo?



Como todos mis libros, la idea de este libro surge de una obsesión por la muerte y mi deseo de abordar una de las grandes preguntas que más nos inquietan en el mundo occidental laico: ¿Hay vida después de la muerte? Y digo laico, porque los que se consideran cristianos y tienen fe, creen en la resurrección, la vida eterna, conceptos como el cielo y el infierno; y en otras culturas y religiones, dan por sentada la vida después de la muerte, la existencia de los espíritus, etc. Pasé varios años documentándome de las experiencias cercanas a la muerte, las divulgué en mi faceta periodística y posteriormente las investigué en mi faceta académica: mi trabajo de fin de grado en antropología versó sobre las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural.



−¿Cómo lidia usted con personas escépticas que por más pruebas que les presenten aún no se convencen o creen en las ECM? ¿Qué piensa que puede haber detrás de ese escepticismo?



Lidio con las personas que se muestran escépticas ante la posibilidad de que las ECM sean una prueba de la existencia del más allá de la misma manera que lidio con las que creen que sí constituyen una prueba de la existencia del más allá. El mito del objetivismo y el mito del subjetivismo son eso, mitos. Yo, a nivel personal, no me considero escéptica ni creyente. Más bien, me sitúo en la duda. De hecho, la duda siempre ha sido el motor de mi investigación. Si hubiera tenido las cosas claras desde el principio no habría tenido curiosidad por saber ni motivación para investigar. Tras varios años de investigación, tengo incluso más dudas que al principio. Pero como antropóloga, tampoco me interesa saber si las ECM constituyen una prueba o no de la pervivencia de la consciencia más allá de la muerte clínica. Lo que me interesa es el componente cultural de las narrativas que los protagonistas de una ECM relatan.



−Es curioso que tantos médicos hayan escrito libros indagando o relatando experiencias de ECM, casi contradiciendo la ciencia con la que fueron educados. ¿Cómo ve usted está situación?



Depende… Hay médicos que se han dedicado a relatar su propia ECM desde un punto de vista muy subjetivo, basado en su experiencia. Ningún científico aportaría como prueba algo así, basado en una experiencia subjetiva. Y luego hay otros médicos que se han dedicado a investigar las ECM en el ámbito clínico, para tratar de describir las características del fenómeno y hurgar en las posibles causas y explicaciones del mismo. Pocos son, por otra parte, los que tienen una formación antropológica que complemente los resultados de sus investigaciones y les permita analizar las ECM desde un punto de vista más amplio. Por eso, siempre he defendido los equipos de investigación multidisciplinar, porque las ECM son un objeto de estudio multidisciplinar. Si las investigamos por separado, nos quedaremos con resultados limitados. Si las investigamos juntos y teniendo en cuenta las herramientas y conocimientos que otros compañeros de otros ámbitos del conocimiento nos proporcionan, tendremos una visión más amplia. Es un fenómeno complejo tanto desde el punto de vista médico como psicológico y antropológico.



−Incluso si alguien no ha tenido una ECM, muchos de los relatos de ‘La prueba’ pueden resultar familiares, ya que todos han escuchado en algún momento una variación de la misma historia o anécdota, lo que lleva a la pregunta: ¿cómo saber con absoluta certeza que lo que nos están contando realmente sucedió? ¿Alguna vez consideró utilizar un polígrafo con los sobrevivientes o algún tipo de monitoreo de su comportamiento durante las entrevistas?



Yo no he sentido la tentación de usar un polígrafo porque lo que me interesa del testimonio no es que sea cierto o falso, ni tan solo saber si es prueba de la existencia o no del más allá. Normalmente, la persona que vive una ECM y la cuenta, lo hace porque ha vivido un episodio lúcido-místico que lo ha impactado profundamente; tan vívido, que el sujeto interpreta, en base a patrones y condicionamientos psicológicos y culturales, de una forma u otra, siendo la más típica, la de creer que existe un más allá. No lo van contando por ahí a cada vecino y algunos, de hecho, se muestran reticentes o les cuesta hablar de ello, porque temen que la gente les tache de locos. A mí lo que me interesa es la información que el relato de esa persona me da, porque me está aportando una información valiosísima sobre cómo somos los seres humanos a nivel psicológico, pero también cómo somos a nivel cultural, como humanidad. El componente cultural de la narrativa y la forma en la que la ECM se interpreta, nos permite entender los mecanismos mediante los cuales lidiamos, como homo sapiens y con nuestro cerebro de homo sapiens socializado en determinada cultura, con las cuestiones trascendentales de la existencia.



−El hecho de que tantas personas cuenten una experiencia tan similar puede generar sospechas. Podría achacarse todo a una suerte de delirio colectivo... ¿Cómo fue su aproximación a esa duda?



Las narrativas de las ECM, es decir, el relato con el que el sujeto regresa, no es tan similar… De hecho, ha cambiado a lo largo de la historia y difiere también de cultura a cultura. Es decir, el componente cultural es distinto y en ningún caso nos serviría para hacernos una idea de ese supuesto más allá porque estaríamos ante un más allá bastante contradictorio. No era lo mismo para los que tenían una ECM en la Antigüedad grecolatina, ni es el mismo para los mayas ch’orti de Guatemala, ni coincide en cuestiones como el cielo y el infierno. Es lo que he tratado de explicar en ‘La Prueba’. Lo que sí es similar es la forma, o por decirlo así, el componente externo, pues la ECM suele reunir unos elementos (a veces se dan todos, a veces solo algunos), como la visión del túnel, la experiencia fuera del cuerpo, la sensación de inefabilidad, la música celestial, el encuentro con seres fallecidos o espirituales, la información privilegiada sobre hechos futuros que en ocasiones acaba sucediendo, y el profundo impacto que genera en los supervivientes, como la pérdida del miedo a morir, un renovado sentido de propósito, etc.



−Los símbolos comunes en estas experiencias: el túnel de luz blanca, la figura que emana paz, la música celestial o tranquila, el sentir que se flota, etcétera. ¿Podrían explicarse por fuera de un contexto religioso?



Los símbolos de las experiencias cercanas a la muerte y la forma en la que el sujeto los interpreta tiene que ver con los patrones y condicionamientos de la cultura o contexto religioso en el que ha sido socializado, comulgue con él o no, y en cualquier caso, con elementos conocidos. Por ejemplo, un ateo que ha sido socializado en un contexto cristiano puede tener una ECM en la asegure haber visto a Jesucristo, un católico creyente puede tener una ECM en la que vea a Mahoma y decida posteriormente convertirse al Islam, alguien que haya conocido las corrientes de la Nueva Era o teorías sobre el origen extraterrestre de la humanidad, ve alienígenas en el más allá, un lugar más parecido al cosmos y las naves espaciales que al paraíso cristiano de verdes prados y jardines que otros describen.



−Algunos lectores van a exigir pruebas, evidencia científica, que respalde afirmaciones sobre existencia de vida extraterrestre, otras dimensiones, origen de la vida, etc., aparte de solo testimonios de estos fenómenos. ¿Cómo ha manejado los cuestionamientos de esta índole que le han manifestado?



Me parece lícito que los lectores exijan pruebas de que respalden esas teorías y nadie me ha manifestado ningún cuestionamiento de esa índole porque mi libro ‘La Prueba’ no se postula ni a favor ni en contra de la existencia de la vida extraterrestre, otras dimensiones, el origen de la vida, etc. Y por supuesto, las ECM tampoco constituyen una prueba científica (y mucho menos definitiva o irrefutable) de la existencia de tales cosas que a mí, sinceramente, tampoco me preocupan. ‘La Prueba’ es un libro sobre experiencias cercanas a la muerte y mensajes del más allá, en el que el lector va a encontrar casos fascinantes, hechos para los que ni la ciencia ni la antropología ha encontrado todavía una explicación a ciertos niveles (como el la información sobre hechos del futuro que luego acaba sucediendo, los episodios de mediumnidad espontánea por encargo de recado, etc.). Eso tampoco quiere decir que la explicación descanse en la existencia de un más allá. Pero sobre todo, ‘La Prueba’ es un libro que aborda el fenómeno desde un punto de vista integral (psicológico, neurológico, sociológico, antropológico, psiquiátrico…) lleno de interrogantes que desafían al lector, seguramente porque el estudio de las ECM también ha sido un constante desafío para mí… Y así lo he transmitido. ‘La Prueba’ les va a poner a prueba…



−En el proceso de documentación y preparación para el libro, ¿encontró algún caso que pareciera verídico pero que resultara ser falso o un engaño?



No me gusta tildar a la gente de mentirosa, pero sí me he encontrado con alguna traba o con negativas a proporcionarme la información solicitada, o con datos opacos, que obviamente, me han sembrado recelo. Cuando ha sido así, lo he dicho. En ‘La Prueba’ he hecho partícipe al lector de mis reservas cuando he relatado algún caso de dudosa confianza, por muy famoso que fuera. Tampoco he aplaudido, precisamente, a los que han aprovechado su ECM para hacer proselitismo religioso, en algún caso, casi de corte mesiánico.



−¿Hay alguna prueba fehaciente o definitiva de que existe vida, o algún tipo de vida, después de la muerte?



En nuestra cultura occidental, la respuesta es no. En otras culturas, la respuesta es sí, y lo que les siembra interés o les parece objeto de estudio antropológico es que en las sociedades laicas occidentales no creamos en la vida después de la muerte o necesitemos una prueba científica para resolver esa cuestión. Si algo he aprendido durante todos estos años que he pasado investigando las ECM es que lo que realmente importa no es si hay vida después de la muerte, sino que hay vida antes de la muerte, y merece la pena vivirla. En cualquier caso, si hipotéticamente aceptáramos la existencia de un más allá y la reencarnación, como muchos defienden, el más allá sería aquí y ahora.



−Libros de ficción y no ficción que pueda recomendar a los lectores sobre el tema de las ECM.



A los enamorados de las ECM les recomiendo asomarse a la lectura de los libros de la Dra. Elisabeth Kübler Ross y Raymond Moody.