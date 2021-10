Las series y la vida: reseña sobre 'Series largas, novios cortos', libro de Juliana Abaúnza 

Es difícil encontrar alguien que no vea o haya seguido con pasión alguna serie de televisión; más ahora, con el auge de las plataformas de streaming y los confinamientos y el miedo a contagiarse en la calle de Covid–19. Ver series es una de las mejores formas de pasar el tiempo y abstraerse de la realidad. Dicen también que los mejores escritores de la actualidad están trabajando en la televisión y quizá esa afirmación no sea desacertada. Los arcos narrativos y el nivel de detalle de muchas series son impresionantes; sin duda, se comprende el nivel de fervor y lealtad que despiertan. Sin embargo, ese fanatismo casi ciego en ocasiones no deja comprender todo lo que implica la historia que narra una serie o su significado último. A estos seguidores se les han escapado referencias, guiños culturales y han llegado muchas veces a emitir juicios apresurados e injustos. La escritora Juliana Abaúnza, autora del libro ‘Series largas, novios cortos’ (Temas de Hoy, 2021) logra un estudio ameno, diseccionando varias series con cabeza fría, escribiendo como fan pero también como crítica, resaltando las virtudes a la vez que analiza los errores y pecados muchas veces cometidos por estas series que, aunque son distintas a nuestra realidad, las sentimos cercanas y en muchas ocasiones nos duele más lo que sucede en ese mundo de ficción que la vida misma.



El libro está narrado en un tono confesional mientras analiza la cultura popular norteamericana, lo cual no es muy común de encontrar en nuestro país, y la idea de escribirlo, curiosamente, no surgió de la propia autora: “Me encantaría llevarme el crédito de la idea del libro, pero la verdad es que se le ocurrió a Salomé Cohen, editora de Planeta Colombia. Yo llevo casi una década escribiendo profesionalmente sobre televisión y cine, pero casi todas las cosas que había escrito eran reseñas o ensayos sobre series y películas. Fue Salomé quien me dijo: “mira, hay toda una onda de escritoras latinoamericanas que fusionan ensayos y/o comentarios con historias personales o de autoficción”. Yo nunca había pensado en hacer algo así, jamás se me habría ocurrido; pero, cuando Salomé me explicó qué era lo que se imaginaba (esta mezcla de historias autoficcionadas con análisis de series) le respondí: “¡Ah, pero por supuesto que puedo hacer eso! Es exactamente lo que hago en mis diarios”, dice la escritora.



Siguiendo esta sugerencia, vino una fase de estudio por parte de Abaúnza, antes de iniciar a escribir, en la que encontró obras que le sirvieron de inspiración y se encuentran en comunión con ‘Series largas, novios cortos’: “Como parte de ese proceso de entender qué tipo de libro se imaginaba mi editora, tuve la tarea de leer a varias autoras latinoamericanas que hacían eso: combinar autoficción o relatos personales con ensayos o comentarios sobre algún tema específico. Leí ‘El nervio óptico’ de María Gainza y ‘Alguien camina sobre tu tumba’ de Mariana Enríquez, entre otros. Además, releí varios de mis libros favoritos sobre televisión, entre esos ‘I Like to Watch’ de Emily Nussbaum, una de mis críticas favoritas”.



'Series largas, novios cortos' de Juliana Abaúnza (Editorial Planeta, 2021). Foto: Especial para Gaceta

El libro se encuentra dividido en seis secciones, cada cual con una serie como protagonista y en donde se traza (o descubre) una suerte de paralelismo entre etapas de la vida de Abaúnza con la trama o significado de dicha serie; resultando en una simbiosis divertida, atrapante e intensa por momentos. La autora logra compaginar el tono de la escritura con el espíritu de cada serie que va analizando; de esta manera, al principio hay un matiz ligero, autoconsciente, algo triste y desencantado, en el que Abaúnza explora los motivos de un autosabotaje profesional mientras se adentra en ‘Girls’ y reconoce las fallas mutuas, las cometidas por Hannah Horvath y por ella misma al carecer de fe para perseguir sus sueños de ser escritora.



Una voz más centrada y con experiencia en la segunda sección, en donde gracias a un desastre natural en otro país se da la oportunidad de ver y estudiar ‘Bojack Horseman’ y entender su profundidad, dolor y esperanza, o como dice la autora: “el equilibrio entre la comedia y la tragedia”. Lo frágil de la salud mental, lo que cuesta mantenerla y lo mucho que se debe cuidar o cultivar. Un tono en apariencia superficial, coqueto, desinhibido e irreverente, donde compara su vida, relaciones y amoríos durante una temporada en Nueva York con ‘Sex and the city’ y los aciertos y errores (tanto de la autora como de la serie de Darren Star) presentes en ambas realidades. Una mezcla curiosa entre tranquilidad, mesura e inmadurez emocional en la sección dedicada a ‘Gilmore Girls’ para indagar, aceptar y aprender a convivir con las fallas en la personalidad.



Y la parte más dura de leer, la final, dedicada a la serie ‘I May Destroy You’, la cual cambia el libro que veníamos leyendo de una forma aterradora. Ya no se trata solo de autoficción o anécdotas más o menos divertidas, sino que hay denuncias reales de abusos sexuales cometidos contra muchas mujeres. “Antes de empezar a escribir, cuando hice el esquema de las historias y de las series de las que iba a escribir, entre esas no estaba ‘I May Destroy You’. Fue una idea que surgió casi al final del proceso de escritura, cuando mi editora vio la serie porque se la recomendé mucho y me dijo: Tienes que escribir sobre esto. Esa serie fue mi favorita de 2020, una de las mejores que he visto en mi vida, entonces le respondí que sí con entusiasmo. Sabía que, así como con los textos anteriores, quería fusionar historias personales con comentarios sobre la serie, pero sentí que hablar únicamente de mis experiencias de acoso sexual no era suficiente, no porque mis historias no valgan, sino porque este es un problema que está tan extendido en el mundo que me pareció que limitarlo a una sola persona no daba suficiente visibilidad sobre la profundidad y ubicuidad del problema. Entonces, hablé con mi mamá, mis hermanas, mis tías, primas, amigas, compañeras, con las mujeres que me rodean y les pregunté si les interesaría que incluyera sus testimonios en el libro. Algunas historias ya las conocía, de otras solo sabía el hecho, pero no los detalles y de otras no tenía idea. Fue duro y triste y enfurecedor oírlas o leerlas, pero también fue terapéutico, creo que tanto para ellas como para mí”, señala la escritora.



Aunque ‘I May Destroy You’ completa el arco que inicia con el análisis de ‘Girls’, en el libro no se encuentran todas las series predilectas de Abaúnza ni las únicas que le interesan o han marcado como espectadora. “El proceso de selección de las series fue difícil porque he visto mucha televisión durante mi vida y si hubiera sido por mí (y si hubiera tenido suficiente tiempo) habría escrito 100 historias sobre 100 series. Quizás para lograr una real simetría, habría tenido que incluir series clásicas que marcaron mi vida, como ‘Buffy, la cazavampiros’ o ‘Seinfeld’. Pero estoy contenta con las que quedaron. Mi serie favorita es ‘The Wire’, pero, aunque tengo muchas cosas en la cabeza que quiero decir, opinar y analizar sobre ella, no tenía cómo conectarla con ninguna experiencia personal ni de alguien que conociera, entonces se habría sentido muy forzado inventar algo solo para tener la excusa y hablar de ella. Espero poder hacerlo en otro libro”, dice.



La joven acabada de graduar de Literatura que se decía, en los momentos más difíciles y cuando lo más duro era tener fe en ella misma: “Nadie me podría decir que lo que escribí era malo si nunca lo escribía. Nadie me podía obligar a ser la voz de ninguna generación. Yo sería la voz de nada”; después de haber recorrido un largo camino y haber publicado un libro, ¿podría pensar aun algo similar? “Sí. Creo que esa presión autoimpuesta de ser la voz de un grupo de personas (en el caso de Hannah Horvath en ‘Girls’, la voz de las mujeres millennials) solo sirve para generar, al menos en mi caso, mucha ansiedad. Quizás algunas personas se pongan metas como esa (¡Seré la voz de mi generación!) y les sirva como combustible, pero a mí eso me mandaría en una espiral de dudas, angustia y miedo. En ese entonces, en 2015, no habría podido escribir un libro, como creo que queda claro por mis estrategias de autosabotaje de las que hablo en ese capítulo. La razón por la que creo que lo logré ahorita es porque no me propuse hablar por nadie más ni representar a nadie más sino a mí misma”. La autora tampoco teme los juicios que puedan hacer de su vida por las intimidades que quedan expuestas en el libro: “Quizás en otro momento de mi vida sí me habría dado miedo, pero ahorita ya no. Además, como esto es una versión ficcionalizada de mi vida, puedo decir que todo es inventado… ¿o que todo es verdad? No confirmaré ni negaré”, señala.



Es posible que algún día leamos el ensayo sobre ‘The Wire’ (considerada por varios expertos como una de las mejores series de la historia) que se menciona al inicio del libro, el cual aún se encuentra gestándose en la cabeza de la autora: “Ni siquiera lo empecé, así como en el capítulo. Ese es uno de los detalles que son 100% reales del libro. Ese ensayo está en mi cabeza desde hace años y no he encontrado el momento para sentarme a escribirlo. Quizás este sea el momento”, dice.



Para los que disfrutan viendo series y quienes siempre están buscando recomendaciones, ‘Series largas, novios cortos’ seguro será una lectura amena y estimulante que los hará reír un buen rato, les dará material para reflexionar y lo más importante, les dará la voz de una escritora que no teme ser juzgada por contagiar su pasión y entusiasmo por las buenas series.