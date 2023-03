'La Tierra según Philomena Cunk', un falso y cómico documental sobre la historia humana

Nada más revelador de nuestro presente que contar la historia de la humanidad, sus momentos más gloriosos en las artes y las ciencias, asumiendo la perspectiva de un narrador poco fiable, de un personaje que represente todas las carencias intelectuales de la mayoría de personas en el siglo XXI, y que con ese bagaje de desinformación, bulos de redes sociales y teorías de conspiración decide consultar a los historiadores para comprobar si ambas versiones del mundo coinciden.



¿Cuál es el nombre de este curioso experimento? Se llama ‘La Tierra según Philomena Cunk’, la miniserie producida por la BBC y Netflix que, desde su estreno en febrero de 2023, se ha convertido en la favorita de los amantes del humor inglés, dentro del catálogo de esta plataforma que, curiosamente, aún conserva producciones clásicas como ‘Monty Phyton’s Flying Circus’.



En esta producción, creada y dirigida por Charlie Brooker, reconocido por nada menos que ‘Black mirror’, se hace un recuento de la historia humana a través de un falso documental cuyo hilo conductor es la reportera Philomena Cunk, interpretada por la comediante Diane Morgan, a quien ya conocemos por su menor, aunque inolvidable papel de Kath, la pesimista redactora de los horóscopos en ‘After life’, la conmovedora y sardónica serie de Ricky Gervais.

En este caso, Philomena Cunk es un personaje que describe a la perfección el Efecto de Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo según el cual entre menos certezas tenemos de lo que sabemos más seguros creemos estar de algo. Con este condicionante, y la seriedad que asume al preguntar, en apariencia, tonterías a múltiples expertos, va revelando poco a poco la historia desde una narración irónica, en la que, por ejemplo, el fenómeno cultual del Renacimiento italiano, puede ser comparable al éxito de la canción ‘Single ladies’ de Beyoncé. Esta sola impertinencia, por la que nadie apostaría, sirve de pretexto para una mordaz crítica de la desigualdad de género, puesto que cuando el historiador afirma que el Renacimiento es superior, desde su convencimiento Philomena, contra pregunta: “Entonces, ¿la obra de unos hombres heterosexuales blancos echa por tierra la de Beyoncé?”.



En cada capítulo, la reportera formula desde aparentes indirectas a la injusticia y crueldad bajo la que se ha logrado el progreso de la civilización occidental, hasta hilarantes y heréticas teorías religiosas, donde se manifiestan las ansiedades de hoy, como cuando Philomena pregunta a otro experto: “¿Por qué los seres humanos necesitamos creer en algo más grande que nosotros? ¿Es para que no nos sintamos tan gordos?”. Esta y muchas preguntas quedarán resonando en los espectadores, además del subliminal loop de ‘Pump up the jam’.