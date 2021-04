'Ellos dijeron sí', un libro que narra cómo los grandes personajes históricos superaron retos

Luis Carlos Bermeo Gamboa

¿Qué significa decir sí? ¿Qué significa decir no? Son preguntas y dimensiones que han aquejado al ser humano histórico en su devenir impredecible. Una sola decisión puede ser el candil mágico ante un futuro en brumas y un pasado pantanoso, ante la indeterminación del tiempo y el espacio, ante la capacidad de cambio del presente. Estoy convencido de que decir sí es una apertura al mundo, una transformación del tiempo que nos ha tocado vivir, y por ello, decir sí a leer ‘Ellos dijeron sí, historias de retos y futuro’, de Daniele Aristarco es también aceptar que no todo está dicho y que la esperanza nunca debe perderse.



De la mano de la excelente traducción de Gabriela García de la Torre, el lector podrá encontrar en este libro un viaje fascinante por los intersticios de la historia, un conjunto de aberturas que dejan una buena sensación en el corazón. A través de pequeños detalles como cascos medievales llenos de aventura, jarrones que ocultan dentro de sí “todos los males y enfermedades” del mundo, y balones de fútbol que son la metáfora del perdón, es conformado el libro con un total de veintitrés relatos cortos que reflejan que el ser humano y la sociedad han podido transformarse en duras condiciones.



Las increíbles ilustraciones de Nicolò Pellizzon reflejan una historia colorida, divertida y dinámica que confirma que el mundo ha estado poblado por personas que también se han equivocado, comprometido, entristecido o alegrado. De ahí que sea difícil no sentirse identificado con los acontecimientos, o también, no conmoverse por el río de empatía y solidaridad que desborda a los personajes, haciendo que cuando leamos creamos que estamos allí, que esos también pudimos, o podemos, ser nosotros. ‘Ellos dijeron sí’ es un libro de agua que tiene la capacidad de reflejar nuestro propio cielo, nuestra propia alma, nuestro propio tiempo.



‘Ellos dijeron sí, historias de retos y futuro’, del escritor italiano Daniele Aristarco. Publicado por Panamericana Editorial.

Foto: Especial para Gaceta

El primer capítulo del libro es una apuesta por la aventura de Alonso Quijano, quien solo tiene una vetusta e ineficiente armadura, pero una fresca y creativa mente que busca lanzarse de lleno al mundo, no importa lo que traiga el futuro, lo que importa es salir a apoderarse de él. Don Quijote de la Mancha estaba loco, pero en cierta medida ¿quién no está loco? Ir en contra de la corriente, señalar lo que a todos les da miedo juzgar, o reconstruir los lazos entre dos pueblos separados por mucho tiempo es también encontrar que ha habido muchos otros locos en la historia. Lanzarse a la aventura de este libro es recorrer los arcanos valles de Mesopotamia y a un soberano que se contradice en sus leyes, presenciar la habitación de estudio de Leonardo da Vinci y su rechazo a la guerra, o a un piloto de Hiroshima que se arrepiente de sus actos. Una aventura separada en relatos de la historia que tienen la capacidad de atrapar rápidamente al lector, incitándolo a que descubra la resolución de una tensión que se media con personajes carismáticos, y a la par, revolucionarios de su contexto.



La palabra, vehículo del tiempo, es el origen de cada relato. Tan solo basta una carta, una pregunta, una idea enunciada o un recuerdo inusitado para que cada historia emerja de las páginas del libro y cubra al lector de centelleantes muestras de humanidad, logrando que cada dilema humano cuestione el actuar del presente y el devenir del futuro. Esta palabra, que en Daniele Aristarco se hace ligera para su lectura, posibilita que este libro sea una obra importante para entender y actuar sobre la sociedad contemporánea, tanto para adultos, jóvenes y niños, porque tiene muy presente un cuestionamiento que se ha hecho siempre: la memoria histórica debe ser uno de los pilares fundamentales de la cotidianidad.



Recordar quiénes más han estado en el mundo es aprender de sus vidas, sus acciones, sus grandes triunfos y derrotas. El libro deja claro que no estamos ni estaremos solos, que la historia nos cobija con su manto imperceptible, y que quizá, parafraseando al maestro García Márquez, ser conscientes del pasado pueda hacer que las estirpes tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Porque no todo está perdido y nadie debe sentirse completamente derrotado, siempre hay la posibilidad de recordar, y “si recordar no sirve para nada, la humanidad está condenada a repetir eternamente sus propios errores”.



Debe haber un espacio en nuestras vidas para decir sí, sí a las leyes, sí a la compasión, sí a la fidelidad, sí a la unidad, sí a la constitución, sí a la memoria, sí al diálogo, sí al valor, sí al futuro, sí a la paz, sí a la vida.