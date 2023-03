El músico Fito Foster 'La Palabra' cuenta su versión del origen de la salsa romántica

Haciendo una retrospectiva en la salsa, nos encontramos con grandes figuras, quienes fueron los artífices de abrir el camino de la música popular bailable. Son músicos de diferentes latitudes que se dieron a la tarea, y juiciosamente, de introducir cambios en la forma de crear e interpretar la música para que los bailadores la pudieran disfrutar en la pista.



Hoy nos queremos referir al arreglista, compositor, autor, productor, cantante y pianista cubano Rodolfo Martin Foster, a quien por cariño desde siempre familiares y amigos, convirtieron su nombre al diminutivo Rodolfito, llegando finalmente a utilizar la abreviación Fito Foster, para nombrarlo.



Nacido en una población costera cubana, llamada Caimanera, donde creció escuchando a las grandes orquestas cubanas interpretando todos los ritmos de la mayor de Las Antillas.



Recordemos que Caimanera es un poblado ubicado al oriente cubano, donde nació el son montuno. Era una región donde el bolero se escuchaba en todas las radios y en todas las casas, tal vez esa fue la base para que Rodolfo combinara lo romántico con la salsa.



Muy niño. Apenas recién cumplidos los 11 años, es guiado por su abuela en el aprendizaje del piano, mostrando desde siempre gran pasión y dedicación por aprender a tocarlo. De hecho, muy pronto haría sus propios arreglos, por lo que buscando profesionalizarse y después de ganar una competencia musical amateur, cuyos jurados eran representantes del Departamento de Educación, lo invitaron a ingresar a una escuela pública de música. En esa ocasión, fue su abuela quien rechazó la oportunidad porque ella pensaba que Rodolfo tenía que emigrar, como finalmente sucedió en 1966, cuando viajó a Nueva York, para residenciarse junto a unos tíos suyos.



Era una época de furor de la salsa en las calles neoyorkinas. Rodolfo empezó a relacionarse con músicos de la escena salsera, dándose su participación en agrupaciones como el Sexteto Lalo y La Newyorkina, además que participó con su piano en la grabación de su primer sencillo ‘Rompe tu pared’, teniendo en la parte vocal a Héctor Casanova. Dos años después, en 1968, Fito debe abandonar la participación en las agrupaciones mencionadas, porque su familia decide trasladar su residencia a Detroit, donde continuó sus estudios académicos, pero sin abandonar la música, y relacionándose de inmediato con el departamento escolar musical. Crea la primera banda de la escuela Cooley High School en Detroit, a la que llamó The Blazers, de la cual cuenta que derrotaron a The Sons of Soul, quienes tenían el primer lugar de la Feria Estatal de Michigan de 1969, evento en el que The Jackson Five, eran los artistas principales.



Años después, en 1974 y con tan solo 18 años de edad, comenzó a tocar en El Sol Supper Club en Detroit, imponiendo un estilo nuevo, basado en el romanticismo con el que cantaba las baladas que se conocieron en español, pero en inglés, incluyéndole un ingrediente innovador, no las cantaba como baladas, sino que lo hacía con arreglos del guaguancó cubano que había trazado Arsenio Rodríguez. Fueron años de ascenso en la música, trabajando en diferentes sitios nocturnos de la capital mundial del motor, la industrial Detroit.



Es en 1979 cuando Fito Foster tiene su primer encuentro con el cantautor y activista social Stevie Wonder, quien lo invita a mudarse a Los Ángeles para conformar la Phoenix Rising, la banda que estaba creando Wonder.



Un año después, en 1980, el cantante de pop anglo, Lionel Richie, pega el sencillo ‘Lady’, lo que le crea a Rodolfo la inquietud de hacer crecer esa tendencia romántica en la música, que él había iniciado. Era un estilo romántico pero que iba más allá, incluso hasta la alcoba de la pareja y que combinaba con la salsa gorda, la salsa de golpe. Su estilo no se llamó Salsa Romántica, él la llamó Balada en Salsa.



En diciembre de 1979 junto a Jesús ‘El Niño’ Alejandro Pérez, conforman la Orquesta Versalles. Es en este momento en el que Rodolfo M. Foster se consolida con su balada en salsa, pues lanzan al mercado su primer sencillo a 45 RPM, ya oficialmente como Orquesta Versalles, el cual incluyó un arreglo de Pérez, de ‘Me voy Pa’ Puerto Rico’, y un arreglo de Foster, de ‘Todo se derrumbó’, tema que se convirtió en el principal éxito de la Orquesta Versalles.



Fito Foster, también conocido como La Palabra, nombre de su propia orquesta y con la que lleva la salsa romántica a todo el mundo, habló de su libro de memorias publicado recientemente.



El artista cubano se radicó hace algunos años en Cali, donde continuó con su Orquesta La Palabra, que está integrada por músicos locales. Foto: Especial para Gaceta

La Palabra, pero ¿por qué Louis Ramírez y Ray de la Paz son considerados como los creadores de la salsa romántica?



Lo que sucedió es que cuando el tema ‘Todo se derrumbó’, estaba pegado, a nosotros se nos arrimó el señor Joni Figueras, hombre que se movía muy bien en la industria musical, y nos propuso que hiciéramos un álbum de Balada en Salsa o Salsa Romántica. Nosotros no podíamos, porque yo ya tenía un contrato de trabajo con Stevie Wonder y su Phoenix Rising. Al decirle a Figueras que no podíamos hacer este álbum todavía, él se fue y le hizo la misma propuesta a Louis Ramírez y Ray de la Paz, con quienes grabó ‘Noche caliente’. Claro, el álbum se publicó y tuvo gran éxito. Por eso y solo por eso, es que a Ramírez y a de la Paz erróneamente se les llama los pioneros de la salsa romántica, pero antes de ellos yo ya había pegado muchas baladas llevadas a mi estilo de salsa romántica.



Y, ¿cuándo llega ‘Lady’, con la Orquesta Versalles?



En 1982, Stevie Wonder decidió terminar con Phoenix Rising. Obviamente quedé en libertad y conformamos la Orquesta Versalles, con quienes precisamente un año después, lanzamos nuestro primer álbum, bajo el sello Profono Records, que era una división de la CBS Records, el cual tenía nuestra versión de ‘Lady’, de Lionel Richie, que fue un gran éxito mundial.



¿En qué momento empieza a llamarse oficialmente La Palabra?



Yo consideraba que mi nombre era muy simple, como para representar mi persona. Resulta que una noche estaba en el Club Candilejas, en Los Ángeles, y cuando acabé de tocar el show, me senté, allí no había camerinos. En medio de ese bullicio de la discoteca, que era cuando estaba la música disco muy popular, me llaman y me dicen que alguien me quería conocer. Me fui hasta su mesa y al darle la mano entendí que él me había dicho: “mi nombre es La Palabra”, pero cuando le pedí que me lo repitiera, me dijo otro nombre. Fíjate, yo escuché “La Palabra” tan claro, como si me lo hubieran dicho con un parlante. Cuando me fui a mi casa, iba conduciendo y el nombre de La Palabra me venía dando vueltas en la cabeza, y claro, me gustaba mucho. Por eso decidí cambiar mi nombre por La Palabra.



Hablemos del libro ‘Mi nombre es La Palabra’...



La primera versión de este libro la escribí en inglés, porque la historia de la salsa romántica se da en Estados Unidos, a pesar de que sea música latina, y pienso que cuando se trata de problemas raciales, el americano me entiende perfectamente. El latino no, porque tiende a no aceptar los problemas raciales. Nunca hablan de eso. Decidí escribir este libro porque yo había leído la historia de Arsenio Rodríguez, y fue muy triste enterarme de lo que pasó cuando él murió. Él muere en Los Ángeles, California, y un amigo mío me dijo que en la funeraria no habían más de diez personas acompañándolo. Me sentí tan triste, porque eso pasa mucho en el mundo de la música y también pasa más, cuando uno es negro, que la gente se olvida y no quiere darle el valor a la persona. Por eso dije, voy a hacer mi libro para que la gente sepa al menos, quién soy yo y aprovechar para contar la verdadera historia de la salsa romántica. Después lo traduje al español con el nombre de ‘Mi nombre es La Palabra’, para que el latino lo pueda leer sin dificultad y sepa, contado por el protagonista, lo que realmente pasó con la salsa romántica y cómo yo pegué muchos temas románticos en salsa, antes que Ramírez y de La Paz.