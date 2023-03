El escritor norteamericano Paul Auster está en tratamiento por cáncer, aseguró su esposa

El escritor estadounidense Paul Auster, quien obtuvo su fama con aclamadas novelas sobre vagabundos y marginados, padece cáncer, informó su esposa este sábado.



Auster, de 76 años, está recibiendo tratamiento en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering en Nueva York, confirmó en una publicación de Instagram su esposa y colega, la escritora Siri Hustvedt.



“Mi esposo fue diagnosticado con cáncer en diciembre tras varios meses de estar enfermo”, dijo.



“He estado viviendo en un lugar que he terminado por llamar Cancerlandia”, comentó.



“Mucha gente ha cruzado sus fronteras ya sea porque están enfermos ellos o sus seres queridos, un padre, hijo, esposo o amigo que ha tenido cáncer”, agregó.



Paul Auster ha escrito más de 30 libros que han sido traducidos a más de 40 idiomas. En 1982 saltó a la fama con ‘La invención de la soledad’, unas inquietantes memorias sobre su padre.



A esa obra le siguió ‘La trilogía de Nueva York’, su propia versión del genero policíaco. No pocas de sus novelas, son considerados clásicos de la literatura norteamericana contemporánea.



Además de su obra de ficción, Auster ha publicado ensayos y reportajes de gran influencia, como ‘Experimentos con la verdad’ (2001), y los testimonios de ‘Creía que mi padre era Dios: relatos verídicos de la vida americana’ (2002).



Hustvedt no especificó qué tipo de cáncer padece su esposo ni mencionó su pronóstico de salud.



“Vivir con alguien que tiene cáncer y que es bombardeado con quimioterapia e inmunoterapia es una aventura de cercanía y separación”, expresó. “Esta cuerda floja no siempre es fácil de caminar...”.

Libro más reciente del escritor. Foto: Especial para El País

Radiografía de la violencia

​

En su más reciente libro, publicado en febrero de 2023, Paul Auster aborda desde lo personal y social el debate sobre el porte de armas en EE.UU. y la violencia que se cobra cada año más de 40.000 vidas.



‘Bloodbath Nation’, cuyo título en español es ‘Un país bañado en sangre’, analiza la situación de las armas y cómo la violencia afecta la vida de millones de personas a diario.



El ensayo del novelista, de 75 años, pasa de lo personal a lo histórico a lo largo de cien páginas. Además, incluye fotos de lugares de masacres en Norteamérica.



El origen de este ensayo, confesó el autor, está en “el 23 de enero de 1919 (...) cuando mi abuela le disparó a mi abuelo y lo mató”. En ese momento el padre de Paul Auster tenía apenas seis años y su tío, que presenció el asesinato, solo tres más.



La abuela del autor fue juzgada en Wisconsin (norte de Estados Unidos) pero fue sorpresivamente absuelta.