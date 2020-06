'El día menos pensado', la pasión del ciclismo mundial en una serie de Netflix

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Mirar el calendario es entristecerse un poco. Los meses pasan y la idea de asistir a una competencia deportiva, sigue siendo incierta. Para esta época muchas cosas deberían haber pasado, los olímpicos por ejemplo, los torneos de tenis y claro, los partidos de fútbol de las diferentes ligas. Aunque estos últimos ya han empezado a explorar la manera de ofrecer diversión a sus fanáticos y a la industria, no sucede así con los demás deportes.



Para quienes disfrutamos viendo las carreras de ciclismo y que cada año observamos las tres grandes de Europa, estas suelen ser fechas de vértigo y cuentas. Cada año soñamos con ver en los podios a nuestros ciclistas y siempre hay un motivo para estar optimistas.



No hay duda, el año no ha sido lo que esperábamos. Los planes de acompañar a Egan defendiendo su camiseta, de presenciar a Nairo en su nuevo equipo, o eso de emocionarnos con los “sprint” de Gaviria, ha quedado solo en deseos. Pero no todo son pérdidas.



Para quienes extrañan el ciclismo, hace casi tres meses está en la plataforma de Netflix la serie documental ‘El día menos pensado’ que le sigue la pista a ‘Comer, correr, ganar’ (Eat, Ride, Win), que está disponible en Amazon y que se acercaba al mundo del ciclismo profesional a través de los ojos de la chef del equipo Orica-Scott durante el tour 2017.



‘El día menos pensado’ pone sus ojos en el equipo Movistar durante su campaña de 2019. Es obvio que la primera prevención que tiene que superar el espectador que se anime a ver esta serie es encontrarse con la marca de la empresa. La buena noticia es que la amenaza de estar frente a un publirreportaje que esté a favor de la marca y de la buena imagen del equipo, se supera pronto.



El trabajo es producto de los realizadores José Larraza y Marc Pons, independientes de la empresa, y esta razón puede bastarnos para saber que el contenido temático está libre de censuras y planos. A través de 6 episodios, cuya duración individual apenas supera la media hora, nos adentramos en los pormenores de la temporada 2019 desde el Giro de Italia hasta la vuelta a España.



Una temporada que para muchos venía cargada de expectativas. El equipo Movistar tenía entre sus ciclistas a muchas figuras importantes y, por supuesto, a Nairo Quintana, quien tantas alegrías le había dado a este equipo, tras haber conquistado el Giro y la vuelta a España. Pero las expectativas también venían teñidas de amargas realidades y viejas rencillas que eran secreto a voces en un equipo que parecía tenerlo todo para ganar, todo menos compañerismo.



Ante esta realidad, el documental hace gala de los mejores elementos melodramáticos para presentarnos a los protagonistas desde sus propias orillas. No solo en la carretera, también en el bus, en los hoteles y en los carros acompañantes, la cámara documenta los pormenores de una temporada desde adentro.



Aquí nadie se queda por fuera y esto nos acerca a las vivencias reales de un equipo profesional en su día a día. No es solo un asunto de ciclistas que aunque se llevan parte del protagonismo y aportan el nudo del conflicto movidos por sus pasiones y sus egos sobre todo entre Mikel Landa y Nairo Quintana, quedando como los chicos conflictivos de un equipo que no se decide por ninguno de los dos. El documental además hace uso de un buen montaje que, logra mantenernos al filo de la expectativa queriendo entender un poco más el porqué de la bronca.



Pero un equipo como estos tiene muchos más personajes y en eso el documental va más allá. Entonces por ratos, también estamos del lado de los directivos José Arrieta, Pablo Lastras, Chente García y Eusebio Unzué, quienes trazan estrategias, animan y sufren cada etapa desde su lugar (a veces en los carros, a veces en los bares) y por el otro, por supuesto los ciclistas. Un capítulo especial y tal vez uno de mis favoritos fue conocer la historia del ecuatoriano Richard Carapáz, que se nos muestra sazonada con sus luchas iniciales en el tercer mundo y tras verlo coronarse como campeón del Giro, los vemos abandonar el Movistar por la puerta de atrás.



‘El día menos pensado’ no es una serie exclusiva para amantes del ciclismo, pues podrían salir un tanto desilusionados o antojados de ver más de su pasión. Es más bien una serie documental que explora el deporte desde una faceta distinta. Es adentrarse en las intimidades de aquello que nunca vemos tras la finalización de las etapas, es asistir al drama humano de las luchas interinas, la cara de la amistad y la traición, y el importante papel que cumple un equipo en una competencia de estas. Seis capítulos que nos permitirán mirar con otros ojos a los deportistas. Un nuevo formato de serie que, sin duda, volveremos a ver. Buen provecho. @kayarojas