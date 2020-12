El bloguero y diseñador Juan Berteaux habla sobre su inspirador libro 'Cultura Positiva' 

Luis Carlos Bermeo Gamboa

No existe momento de la cotidianidad en el que no estemos pensando o sintiendo algo, pero a veces, preocupados por lo más inmediato, olvidamos lo mucho y necesario que es felicitarse a sí mismo o incluso al otro por el esfuerzo y la buena actitud que tenemos; Juan Berteaux es un bloggero y diseñador argentino que promouve a través de su página web (juanberteaux.com) y redes sociales (@culturapositiva), esa forma provechosa de interacción entre nosotros y las circunstancias que nos toca enfrentar a diario, para verle el lado bueno a la vida. Fruto de su trabajo en las redes sociales acaba de publicar un libro donde reúne sus mensajes optimistas con divertidos diseños. Se trata de ‘Cultura positiva’, un texto que le permite al lector encontrar 139 páginas de buenos consejos ilustrados y a todo color, que enseñan a llevar el día a día de una mejor manera, incluso durante este difícil momento que vivimos todos.



El autor, aunque nacido en Buenos Aires, vive hace años en Nueva Jersey (EE.UU.) habló sobre ¿qué significa para el éste libro y por qué decidió pasar de la virtualidad a lo impreso?



‘Cultura positiva’ es un libro con mensajes inspiradores y consejos de crecimiento personal, acompañados de originales ilustraciones. Una lectura divertida para descubrir lo mejor de cada uno y del mundo. Foto: Especial para Gaceta

¿Según su libro cuál es la diferencia entre el autocuidado, el amor propio y el autoconocimiento?



En la primera parte del libro que titulé: “Empiezo por mí”, hablo sobre el camino que todos debemos recorrer para elegirnos. Para elegirte primero tienes que conocerte, ahí es donde el autoconocimiento funciona como puente entre tus sentimientos y la forma en que los observas y reaccionas a ellos. El autocuidado, en cambio, son todas esas tareas que debemos aprender a realizar a diario para poder estar bien, centrados, y en armonía con nuestra vida y nuestros sentimientos. El amor propio es el combustible que hará que todo esto funcione, sin amor propio no hay autoconocimiento o autocuidado que valga.



¿Cómo empieza a cultivar el amor por las letras? ¿Fue raíz de la situación que vivió en el autobús con la señora de los ojos turquesas?



El amor por las letras siempre estuvo ahí desde pequeño, pero tuvo que competir con mi amor por el diseño y la tecnología. Estos dos últimos dominaron casi toda mi vida y se convirtieron en mi profesión. Cuando en ese autobús nació ‘Cultura positiva’ comencé a animarme, de a poquito, a escribir cada vez más textos y frases en mis publicaciones. La buena respuesta de los seguidores, y los hermosos mensajes y comentarios que me llegaban, fueron haciendo crecer esas ganas de expresarme por medio de las letras. Mi rutina es publicar dos veces por día, mañana y tarde, los horarios y las formas pueden ir variando, pero esas dos publicaciones no pueden faltar.



Desde lo que usted inculca: ‘Cultura positiva’ más que ser una emoción efímera es un movimiento que quisiera usted aplicar en la sociedad, ¿por qué?



Hay una frase de Wayne Dyer que dice: “Cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma”. Esta es la base de mi pensamiento y la idea principal detrás de ‘Cultura positiva’. Creo que todos tenemos la opción de ver el lado que más brilla de cada cosa en nuestra vida. Somos nosotros los que podemos, mediante el conocimiento y el uso de algunas herramientas básicas, decidir poner el foco en ese lado más brillante y cambiar la forma en que vemos la vida. Para responder en concreto a tu pregunta, esto último sería el porqué, y el fin es para mostrarle al mundo, como dice el título del libro, que todos podamos encontrar “El lado bueno de todas tus cosas”.



¿Por qué menciona la respiración cómo algo fundamental en la cotidianidad y toma de decisiones?



Es la herramienta que tenemos más a mano para poder volver a nuestro centro en cualquier situación de la vida. Para mí respirar es sinónimo de frenar, de apagar el piloto automático por un rato y tomar el control de nuestra vida. Respirar te ayuda a liberar espacio en tu cabeza, te hace sentir más liviano y te conecta con tu mente. Esa conexión que se genera al frenar por unos segundos para realizar una respiración consciente es fundamental para saber que esa decisión que estamos tomando sale de nuestra parte más lúcida y no de nuestro piloto automático.



¿Cómo crea los ejercicios: cerrar los ojos para poder ver, caminata consciente y meditación para dormir?



En el libro busqué compartir las herramientas que uso a diario en mi vida. Esos tres ejercicios son de conocimiento popular y muy simples, para ser realizados por todos, pero a la vez sus resultados pueden ser muy poderosos cuando son realizados de forma cotidiana. Ojalá muchas personas puedan hacerlos parte de su vida.



¿Qué piensa sobre la meditación?



¡Pienso en por qué no la descubrí antes! La meditación se convirtió en una parte fundamental de mi día. Es uno de esos hábitos que siempre trato de cumplir, sea como sea. Esos pocos minutos que dedico por completo a conectarme conmigo mismo sirven para que el resto del día se sienta mucho más ligero. Ojalá mucha más gente se anime a incorporarla a su día a día. Lo bueno es que funciona desde el nivel más bajo y los resultados se ven muy rápido.



¿Sentir dolor es malo desde su punto de vista?



El dolor nunca es malo, porque si está ahí por algo es. Tal vez llegó para hacerte cambiar, para despertarte o para mostrarte un nuevo camino. Tal vez llegó para hacerte más fuerte o para hacer limpieza. Hay que dejarlo ser sin intentar entenderlo o cambiarlo, hay que dejarlo que duela y que fluya, hay que acompañarlo hasta poder aceptarlo para luego poder soltarlo.



¿Cómo definiría a las personas extrovertidas e introvertidas? ¿Y qué tiene esto que ver con las energías?



Es fundamental saber qué tipo de personalidad tienes para poder entender por qué reaccionamos de una determinada forma ante diferentes circunstancias de la vida. Pero es muy difícil poder definir la personalidad de las personas extrovertidas e introvertidas de forma simple y en pocas palabras. Creo que es un tema demasiado rico y requiere de una profundidad determinada. Me gusta recomendar siempre que realicen el test online de las 16 personalidades basado en la tipología de Jung y Myers Briggs, para mí fue un antes y un después en mi vida haberlo realizado hace muchos años, ya que me permitió entenderme mejor.



¿Qué piensa sobre el desapego, y qué conexión tiene eso con la evolución propia?



Siempre relacioné el desapego con la simpleza. El disfrute de lo simple y el poder desprenderse de lo innecesario forma parte de mi forma de evolución constante. Vivir en el presente, apagar el ego y dejar de depender, son los pilares fundamentales para lograr una vida simple. Menos es más, lograr desprendernos de todos esas cosas que ya no suman en nuestra vida nos dejará mucho más espacio para nosotros y las cosas que sí importan.



¿Cree que hay un proceso exclusivo para la sanación?



No, todos sanamos de forma diferente y con tiempos diferentes. Lo que alguien puede superar en cuestión de días a otro le puede llevar meses. Lo importante es entender esto y saber que no existe un camino perfecto, que todas las formas son válidas, que algunos días podrás más y otros menos, pero lo importante es saber que seguir intentándolo siempre será la senda correcta.