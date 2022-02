Diálogo con Álvaro García Jiménez, el periodista al frente de RTVC

Una oficina amplia, ventanas grandes a lo ancho y, en medio, un sujeto que parece diminuto entre tanto a su alrededor. Es Álvaro García Jiménez, la persona a quien he venido a ver; en frente suyo, cinco pantallas LED que utiliza para revisar el estado de la televisión pública y explorar la forma en que se están cubriendo ciertos temas en noticieros de otras partes del mundo. Un escritorio lo suficientemente espacioso, en él hay un computador portátil, una pila de informes pendientes por revisar, todos debidamente organizados, una agenda, un par de libretas, un portalápiz y adentro, esferos y resaltadores. En la mesa que da a la parte trasera de la silla junto al escritorio, una mochila y a su lado más documentos. Paredes blancas, en una de ellas, en la parte de atrás de la oficina, una fotografía enmarcada de Álvaro García Jiménez estrechando la mano del presidente electo de Colombia. En las dos paredes laterales, tres camisetas de equipos de fútbol enmarcadas, como si de obras de arte se trataran. Al lado derecho, de espaldas a la puerta principal, porque hay otra, junto al escritorio, en el lado izquierdo, las camisetas de River Plate y Boca Juniors; al otro lado, la de la Selección Colombia con las firmas de varios de sus jugadores.



El encuentro, que estaba programado a las 10:30 de la mañana, pero inició media hora más tarde debido a las trivialidades usuales del tráfico bogotano. Ya en el sitio, al interior de las instalaciones de RTVC, un vaso de agua para mí y un tinto para él. Hablamos sobre el presente del equipo nacional, sus jugadores y estilo de juego, después un poco sobre fútbol argentino, y luego un tanto más sobre Millonarios, el equipo del que es hincha García Jiménez, y yo también. Ambos estamos disgustados porque el equipo perdió recientemente, al último minuto, frente al América de Cali. “Ayer terminé de ver el partido y le pedí a mi esposa que no me hablara”, me dice. Después se distrae y me cuenta de sus inicios en el periodismo, como redactor de la revista de su equipo, durante sus años universitarios. Tanto García Jiménez como yo llegamos al periodismo con la idea de poder escribir, sin haberlo estudiado previamente, o haberlo concebido como carrera. Menciona sus años en la revista Cromos. Hablamos de eso hasta que lanzó la primera pregunta y le digo que no me interesa saber de números o estadísticas alrededor de su rol como gerente de RTVC, sino descubrir a la persona detrás de ese cargo.



Álvaro García Jiménez nació en el año 1963, en Bogotá. Desde muy joven se sintió atraído por la literatura, la música y el fútbol. Intentó ser futbolista, pero pronto se dio cuenta de que su talento estaba en otra parte. Se le ocurrió buscar algo que le permitiera juntar sus pasiones y, tras graduarse de Filosofía y Letras en la Universidad de Los Andes, encontró en el periodismo la excusa perfecta. Inició su carrera como periodista deportivo y en 1983 se vinculó como redactor y cronista a las revistas Magazín Al Día y Cromos. Más tarde haría parte de la redacción de Noticias Uno, con Margarita Vidal y Juan Gossaín, y del Noticiero de las Siete.



En 1991 participó como realizador de la serie Palabra Mayor, producida por la Compañía de Informaciones Audiovisuales, y premiada nacional e internacionalmente por entrevistas y perfiles de los escritores más importantes de América Latina en ese entonces. El programa era dirigido por el escritor colombiano R.H. Moreno Durán y presentando, la mayor parte del tiempo, por Margarita Vidal, en Palabra Mayor estuvieron: Ernesto Sabato, Adolfo Bioy Casares, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alfredo Bryce Echenique, Augusto Monterroso, Camilo José Cela, Fernando Charry Lara, entre varios otros.



Desde enero de 1992 y hasta 2012 pasó por diversos lugares, nutriendo su ejercicio periodístico, bajo la tutela de nombres como el de Daniel Coronell, Heriberto Fiorillo e Isaac Lee, entre otros. Fue subdirector de NTC Noticias, codirector del programa Talentos, subdirector del noticiero nacional en Prego TV, editor general de la revista Cromos, director y fundador de la revista Jet Set; Vicepresidente de Información, director y presentador del programa Primera Línea, en RCN Televisión. Aquí lograría entrevistar a numerosos personajes de interés público y referentes mundiales de la ciencia, la tecnología, el arte y la política, como Bill Gates, Dalai Lama, Deepak Chopra, Roberto Gómez

Bolaños, Fernando Botero, Rodolfo Llinás, Nicolás Sarkozy y Juan Manuel Santos, además de otros nombres. En el año 2007, basándose en dicho programa, publicó con Villegas Editores el que, hasta ahora, ha sido su único libro: Primera Línea.



Durante su paso por RCN, García Jiménez participó como asesor periodístico en la coordinación de proyectos editoriales de RCN y Editorial Televisa en México y Colombia. Entre junio de 2007 y julio de 2008 trabajó con RCN y Page One Media Group como director de la revista Poder, publicación especializada en negocios, economía y política. A su vez, fue fundador y editor general de la revista Caras (Colombia) entre septiembre de 2003 y agosto de 2008.



Un poco antes, en el año 2000, hizo parte de la delegación nacional que participó del encuentro de la Sociedad Civil de Colombia con la guerrilla del ELN en Ginebra, Suiza. En 2008 dirigió el documental Operación Jaque para National Geographic International. Durante ese periodo, y hasta el año 2012, fue Embajador de Colombia en Argentina, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Es allí donde, además, reafirma su pasión por el fútbol. Estando allí, me cuenta, entiende que la forma de establecer contacto con la gente es a través del fútbol. Recuerda una anécdota con Néstor Kirchner, quien era una persona demasiado apartada de los medios de comunicación y no muy dado a la vida social. La única manera que encontró García Jiménez de interactuar con él fue hablándole sobre Racing, el club de sus amores. Conversaron sobre los dos jugadores colombianos que en esos años brillaban en el equipo: Giovanni Moreno y Teófilo Gutiérrez. Luego, García Jiménez le obsequió una camiseta de Racing con la firma de los colombianos. Una pieza que fácilmente habría conseguido el mandatario argentino, pero lo importante era el gesto. A raíz de ello, Kirchner se abrió mucho más y García Jiménez pudo hablar con él acerca de ciertos temas de la política latinoamericana que le interesaban y correspondían a Colombia. Desde ese momento, la relación fue distinta, casi hasta la muerte de Kirchner en 2010. “Todas las personas tenemos algo en común. No importa que existan diferencias de pensamiento o de orientación política. Yo nunca he tenido enemigos políticos, por ejemplo. Aprecio, incluso aún más, a aquellos que no piensan como yo. Creo que cuando existe una preocupación genuina por buscar estos espacios de comunidad, las cosas fluyen más. Siempre va a haber un tema o un lugar en el que todos nos podamos entender. Nada debe opacar lo verdaderamente importante de la vida, que no está en la política sino en el afecto y el amor”.



A su regreso a Colombia, en el año 2012, se desempeña como Vicepresidente Senior de la empresa FTI Consulting. Después coordinó la estructura informativa de la Cumbre de las Américas en Cartagena durante ese año y, con RTVC, dirigió el programa de radio Entrevistas con Álvaro García. Un año después, en julio de 2013, llega a Claro Televisión para dirigir el noticiero Red + Noticias y conducir el programa de entrevistas Palabras Más. Estando allí obtiene, por sexta ocasión, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría de Noticia en TV, junto a Mario Villalobos, Giovanni Celis y Gabriel Romero. Hacia julio de 2017 llega a Miami, Estados Unidos, para obrar como Continuity Vice President en Univision, permanece allí hasta mediados de 2018 y regresa a Colombia para trabajar como Alto Consejero para las Comunicaciones del gobierno de Iván Duque Márquez, hasta que deja el cargo para unirse a RTVC como gerente.



Estoy frente a este hombre que, en términos periodísticos, ha hecho de todo. Solo le falta enlistarse en el ejército, documentar el viaje a Marte, desde adentro, o entrevistar al Papa.



Desde su arribo, García Jiménez ha tenido que enfrentarse a diversos retos al frente de RTVC. El mayor de ellos: la pandemia del COVID-19. Me aferro a eso para preguntar por tres temas centrales: la política pública, el sistema de medios y el encuentro con la sociedad.



Álvaro García Jiménez durante una entrevista con el escritor Santiago Gamboa. Foto: RTVC

—¿Cuál es el estado en el que se encuentra RTVC antes de su arribo?



Cuando llegué a RTVC encontré una empresa que tenía unas fortalezas muy grandes, pero a la vez presentaba debilidades que solían ocultarse bajo esas fortalezas. A los pocos días de haber asumido como gerente, llegó la pandemia y fue el primer reto que enfrenté. Lo que este hecho nos permitió, entre otras cosas, fue cuestionarnos sobre nuestro papel. Lo que hizo fue dejar al descubierto la vocación real que debe tener un sistema de medios públicos en un país y nos tropezamos con la necesidad de entrar a trabajar de forma inmediata para atender lo que Colombia estaba esperando de nosotros. Esperaba muchas cosas, por supuesto. Nos hicimos la pregunta, entonces, sobre lo que había que hacer y encontramos en la educación el primer punto de acción. Había que cubrir ese vacío. Los niños no estaban yendo a las escuelas y para contrarrestarlo, decidimos llevar la escuela a ellos. Creamos un canal de TDT, con el apoyo del gobierno de Canadá, el Ministerio de Educación y el de las TIC, en el que las personas pueden acceder a distintos contenidos educativos y echamos a andar un programa como Profe en tu casa; comenzamos a agrupar una serie de contenidos en RTVCPlay para que los profesores pudieran encontrar ahí material de soporte para sus clases. Lo que quisimos con todo esto fue dejar a disposición de la gente una serie de espacios en los que se sintieran más que acogidos.



Otro elemento que encontramos fue la necesidad urgente de las personas por recibir información confiable. Hicimos investigaciones de opinión pública a través de firmas especializadas que nos mostraron que lo que la gente necesitaba era acceso a la información y a la educación. Ahí decidimos montar el sistema de información en televisión. La necesidad estaba en un noticiero orientado a lo público. ¿Qué es lo que determina lo público en un país como el nuestro? Uno: Equilibrio. Dos: Respeto. Tres: Una vocación guiada hacia lo regional. Cuatro: La atención a lo social. Lo que hicimos fue un esfuerzo para dotar este sistema de medios de producción que no tenía y volvernos un aliado de la industria audiovisual. Todas las personas que trabajan en el mundo de la producción, con la pandemia, tuvieron que verse en la obligación de suspender sus oficios. En nosotros recayó la misión de soportar todo esto, en la medida de nuestras posibilidades. Entendimos que debíamos brindarle a la gente información confiable, ayudar al fomento de la educación en nuestro país y procurar la mayor claridad posible en nuestros contenidos. Creo que ahí se encuentran los pilares de lo que hoy buscamos como sistema de medios públicos. Logramos aumentar la capacidad de producción en un 45% en menos de 6 meses y conseguimos que nuestro trabajo no se convirtiera en un megáfono de intereses políticos. Cada día crecemos en influencia, en alcance y confiabilidad. Mi tarea es la de custodiar todo esto, porque lo que hacemos aquí le pertenece a la gente, a Colombia.



—¿Qué es RTVC hoy? ¿Qué se espera que sea, aún después de su gestión?



Este es un sistema que trabaja para la gente en sí, y no para los consumidores. Tener la claridad de que esto es una infraestructura que se debe a los colombianos y que trabaja para ellos, permite tener una consciencia mayor de cuál es el foco principal. RTVC es un soporte real de la población, en todos los temas que le corresponden. Lo que se quiere, además, es conseguir que este sistema se consolide como lo que tiene que ser para un país como Colombia: una herramienta de soporte. Ojalá termine siendo un orgullo de todos, un modelo que quieran copiar otros países, algo que los colombianos aprecien y que para los profesionales sea un aliado de sus labores y un sitio ideal para trabajar.



—¿Ha conseguido RTVC aliviar las problemáticas que le atañen?



Nosotros estamos muy satisfechos de ver que la conversación sobre RTVC es alrededor de la calidad de nuestras producciones y de la modernización del sistema de medios públicos. Nos hemos concentrado en entregarles a los colombianos contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento que realmente cumplen con los intereses y necesidades de los ciudadanos a los que llegamos a través de nuestros diferentes medios.



Hemos logrado importantes alianzas con casas productoras de carácter mundial, lanzamos RTVC Noticias, el primer noticiero en la historia de la televisión pública nacional; recibimos tres premios nacionales de periodismo Simón Bolívar en tres de nuestros medios; por mencionar algunas cosas. Ese era nuestro propósito y lo que buscamos desde que llegamos a RTVC hace dos años.



—¿Cuál es el funcionamiento, desde su perspectiva, de las políticas públicas en nuestro país?



Colombia, en general, es un país con una institucionalidad consolidada y, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación públicos, somos un país referente para la región. Tanto los medios públicos nacionales como los regionales somos incluyentes y reflejamos la cultura y la identidad de cada una de nuestras regiones y del país. Cumplimos plenamente con esa tarea y esa responsabilidad que tenemos con los colombianos y eso demuestra que las políticas públicas han sido instrumentos sólidos en materia de medios de comunicación públicos.



Solo para la televisión pública, este año se han destinado cerca de $320 mil millones de pesos. Entre 2011 y 2021 RTVC, a través de Señal Colombia, ha realizado coproducciones por valor de 51,5 millones de dólares. La inversión por parte de RTVC ha sido de 14,7 millones de dólares. Eso nos convierte, además, en un aliado fundamental para la industria audiovisual del país.



—¿De qué manera se aprovechan los recursos de los colombianos en todo esto? ¿Qué tanto de su dinero se usa realmente para su beneficio?



El Sistema de Medios Públicos representa un servicio de interés general para los colombianos que cumplimos a través de los contenidos que producimos y de garantizar cobertura de radio y televisión en el país. Permanentemente estamos evaluando los contenidos que los colombianos quieren y necesitan recibir y en esa medida adelantamos la programación de nuestros diferentes medios de radio, televisión y plataformas digitales. El fortalecimiento de nuestro Sistema informativo con RTVC Noticias, Radio Nacional y Señal de la Mañana, el funcionamiento de 11 emisoras de paz, la preservación de la memoria audiovisual del país y la emisión de contenidos culturales educativos y de entretenimiento reflejan de manera muy clara el beneficio que los colombianos perciben del trabajo que hacemos en los medios públicos.



—¿Y qué hay de la gente a la que se dirigen? ¿Cómo atienden a sus necesidades y a la actualidad de sus agendas culturales, políticas y sociales?



Además de producir contenido, nosotros tenemos también la responsabilidad de operar la red de transmisión pública del país, en radio y televisión. Con eso, tenemos claridad de adónde llegamos nosotros y adónde los medios comerciales o privados no llegan. Nos apoyamos en algo que el estado colombiano ha hecho muy bien y es de valorar: la conectividad a internet. Internamente, tenemos claro el mapa de cuáles son las fortalezas que tiene el país en esos términos y cuáles son las debilidades. Lo mismo aplica para la radio y la televisión. Entonces, la manera de saber en dónde están esas personas que más necesitan de nosotros se hace mucho más concreta. Tenemos tanto la capacidad de llegar a las grandes ciudades como de cubrir los territorios más alejados. En estos momentos tenemos una cobertura del 93% y sabemos de buena fuente que el nivel de satisfacción de los consumidores, que solamente nos tienen a nosotros como herramienta para estar más en contacto con el mundo, es bastante bueno. Eso lo hemos medido y es lo que nos permite trabajar cada día en la dirección correcta.



***



Le agradezco a García Jiménez por su tiempo. Seguramente, nos habríamos quedado hablando todo el día, pero ni su agenda ni la mía nos lo permiten. Me pongo de pie y, antes de abandonar la oficina, noto que alguien lo llama con urgencia y él insiste en que no tiene tiempo. Lo vuelven a llamar y, entonces, me doy cuenta. En la sala de reuniones junto a la oficina de gerencia, un grupo de personas está esperando para celebrar el cumpleaños de Álvaro. Él no se lo cree. Planeo irme, pero me invita a compartir con ellos. Estando allí me doy cuenta del ambiente en el que trabajan y solo se me ocurre pensar que nadie que esté ahí quisiera irse a otro lugar. García Jiménez me presenta con los demás y ellos me incluyen, me comparten de su comida y ya no me siento ajeno. El pastel de cumpleaños es azul, como el color de su equipo favorito, que es también el mío, y hay 11 cupcakes decorados como las dorsales de un equipo de fútbol. ¿La alineación? Los mejores nombres que han pasado por Millonarios. Mientras comemos, hablamos de fútbol, otra vez, y de la vida que se condensa en detalles como estos, en las pequeñas coincidencias.