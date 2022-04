'Descubriendo a Miranda', una carta de los autores a sus posibles lectores 

Cali, 10 de abril 2022



Estimada(o)



Sé que en este momento necesitas leer estas palabras, aunque pueda que no sea la persona indicada para decírtelas, tal vez porque nunca estuve en una situación similar, encerrada dentro de un armario sin atreverme a mostrar ese lado de mí que no le enseño a otros. Pero a pesar de no haber vivido situaciones idénticas a las tuyas sí te puedo decir que no me he atrevido a ser completamente libre y al vivir con miedo le he dado el poder a otros de decidir por mí.



Nadie debería vivir con miedo, ni atrapado, ni aislado, ni pensando en el qué dirán. No es la mejor manera de vivir, a duras penas se le podría llamar sobrevivir. Es como estar mintiéndote y mintiéndole a los demás todo el tiempo.



Puede que a la larga te acostumbres, sientas que es lo mejor, incluso que llegues a sentirte cómoda, pero un día te mirarás al espejo y pensarás ¿así quiero vivir los próximos 5 o 10 años o incluso toda mi vida? Si la respuesta es no (espero que sea no), entonces es hora de cambiar algo.



Cada persona tiene sus procesos, para todo, y mostrar tu verdadera identidad no es la excepción, pero el día que pruebes la libertad te aseguro que no podrás volver atrás. Y desde ya te digo que ese día, quien quiera que te mire podrá ver cuánto brillas.



Pretender, fingir, actuar, jugar a ser quien no eres, solo para pasar desapercibida ante las miradas inquisitivas de aquellas personas que le tienen miedo a lo desconocido, es muy triste.



La felicidad, tu felicidad, está en ser quien quieras ser, lo que quieras ser y poder expresarlo libremente y sin tapujos. Tu alma no puede estar secuestrada dentro de un armario porque se pudre, se daña a tal punto que tu esencia cambia, el dolor se apodera de ti al igual que lo hace el rencor.



Abre la puerta, da el primer paso y libérate de los grilletes que te impone una sociedad que vive en la doble moral. No te dejes herir por los adjetivos que buscan humillarte, hacerte sentir menos que otros. No permitas que los discursos de odio te vuelvan invisible ante el mundo, porque no hay nada más hermoso que ser y dejar huella en un mundo que no tenga etiquetas, amar a quien queramos amar sin esconder la luz en nuestros ojos.



Con cariño,



Giovanna y Antonio



Antonio Ortiz es el primer autor de Colombia que escribe novelas sobre la problemática adolescente. 'Maleducada', su primera obra, se ha convertido en un “best seller” y en un referente de la literatura juvenil, llegando a miles y miles de estudiantes en diferentes países y transformando las vidas de aquellos que lo leen. Foto: Especial para Gaceta

Presentación en la FILBo 2022

Conversatorio: Descubriendo a Miranda, una vida sin etiquetas



Una chica busca su lugar en un mundo que parece darle la espalda. La fuerza de la música, una pandemia y la búsqueda del amor propio le ayudarán a descubrir que amar no tiene etiquetas. Primera novela escrita a cuatro manos por Antonio Ortiz y Giovanna Zuluaga. Modera Karen Lopera, bookstagramer.



Día: sábado 23 de abril de 2022

Hora: 4:00 p. m. a 4:45 p. m.

Lugar: Jorge Isaacs

Pabellón 11 al 16 - Nivel 2

Sala 4-6

Corferias (Cra. 37 No. 24-67)