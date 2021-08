De Wattpad al mundo impreso, una entrevista con la escritora venezolana Alex Mírez

Alex Mirez es una reconocida escritora venezolana que inició su carrera en la plataforma online de escritura y lectura llamada Wattpad, en el año 2014. En esta los creadores pueden publicar novelas, relatos, artículos, poemas, blogs y muchos otros géneros literarios que los usuarios pueden leer de forma gratuita. Actualmente también está Wattpad Premium, bajo suscripción. En esta, los usuarios tienen el beneficio de no tener anuncios que interrumpen la lectura, historias sin conexión, monedas para comprar y temas de colores.



A partir de esta plataforma Alex se dio a conocer. Su vida cambió gracias a la aceptación que tuvieron sus historias en esta comunidad virtual. Hoy, esta joven escritora acumula cerca de 621.000 seguidores y tiene publicadas cerca de 11 novelas que alcanzan hasta 80 millones de lecturas.



Esta autora reside actualmente en su país de origen en compañía de sus padres y de su hermana. Cumplió su sueño de escribir gracias al internet y a la tecnología, y debido al éxito de sus obras en la comunidad de Wattpad ha publicado cuatro de sus historias más leídas también en formato impreso.



A sus 26 años se ha consolidado como una de las grandes promesas de la literatura juvenil. Sus obras se caracterizan por la juventud de sus personajes, el humor, atmósferas oscuras y el drama adolescente.

Su primera obra publicada fue ‘Asfixia’, en 2016, por la editorial española Nova Casa Editorial. Después publicó ‘Perfectos mentirosos’, parte 1 y 2. Esta es su obra más leída. Al día de hoy tiene 80,3 millones de lecturas en Wattpad. Recientemente fue publicado su último libro ‘Strange’, una historia escrita durante más de un año a través de actualizaciones semanales que se convirtió en la favorita de esta autora.



Este último libro cuenta la historia de un extraño y misterioso personaje que irrumpe en la vida de Mack y Nolan, dos mejores amigos que se verán sumergidos en un mundo completamente nuevo, con criaturas nunca antes vistas que tienen habilidades especiales. Una historia llena de misterios, secretos, amores y amistades. Una historia que transporta a un universo donde nada es lo que parece.



La obra inicia con la aparición de un salvaje extraño que tiene cada ojo de diferente color y una actitud inquietante. Este momento hace que una chica y su mejor amigo se hagan muchas preguntas: ¿Cómo llegó hasta su patio? ¿Por qué no quiere ayuda de la Policía? ¿Por qué no puede decir más de tres palabras? ¿Es peligroso? ¿O en realidad es la víctima de alguien? En suma, ‘Strange’ ha resultado una novela adictiva que acumula 30 millones de lecturas. Alex Mirez habló para la revista Gaceta, sobre su última obra.



'Strange' es la novela más reciente de Alex Mírez. Foto: Especial para Gaceta

—¿Cómo surge la idea de ‘Strange’? ¿En qué se inspiró para crear todo este universo?



Había estado escribiendo ‘Perfectos mentirosos’, metida en lo juvenil y quise ir de nuevo por algo oscuro mezclado con la ciencia ficción, de la cual he sido muy fan desde siempre. Entonces tuve esta idea de repente y a medida que fui escribiendo fui desarrollándola. No diría que me inspiré en algo específico, aunque muchas de las cosas que me gustan suelen inspirarme diariamente a la hora de escribir. Yo diría que fue un mix de todas las cosas de ciencia ficción que me han encantado a lo largo de mi vida y dejar fluir mi creatividad.



—¿Cómo describiría a los personajes principales de esta historia (Ax, Mack, Nolan y Vyd)?



A Mack y a Nolan los describiría como “personas normales que tienen que enfrentarse a algo muy anormal” y eso es igual a caos y desastre, pero es un dúo muy divertido. Mack es una chica confundida que necesita entender por qué no recuerda cosas de su vida y eso la hace arriesgada y un poco valiente, pero también capaz de asustarse y de dudar. Nolan es un chico muy gracioso, directo y fiel que se lanza a todo por las personas que ama, aunque no recibió mucho más que desprecio mientras crecía. A Ax como todo un enigma, pero también una mezcla entre lo que puede ser malo y bueno, un yin-yang descontrolado. Y a Vyd, un ser puro obligado a ser un monstruo. De todas las historias en esta historia, la suya es la que más me entristece. Vyd refleja todo lo que vive un animal de pruebas, con la única diferencia de que él puede hablar y contarlo.



—¿Los personajes son totalmente de ficción o se inspiró en aspectos de la realidad?



Son enteramente ficticios, pero no creo que haya alguien que piense que no existen tales cosas como retener personas en contra de su voluntad, torturar, intentar modificar la genética humana, ocultar secretos de estado. No me pondré conspirativa —risas— realmente no lo soy, pero este mundo no es sano ni santo.



—¿Qué relevancia tiene la historia de amor entre Mack y Ax? ¿Se podrá encontrar un desarrollo más amplio de este romance?



Es tan importante como la historia de amistad entre Mack y Nolan o la historia de origen de ‘Strange’. El hecho de que ambos vivan ese romance significa que la parte humana de Ax es tan fuerte como su parte oscura, que tal vez no es el monstruo que intentaron crear. Mack es quien le enseña a Ax que ha vivido toda su vida como un animal que no es. Es ella quien le enseña lo que es sentir y que no todo es hacer daño.



—¿Por qué es tan importante el tema del habla en el personaje de Ax? En algunos momentos se mencionó que hablar lo debilita, pero vimos que en otros momentos la razón de su debilidad era resistirse a los sentimientos que tiene por Mack. ¿En un próximo libro se ahondará y explicarán estas características?



Ax fue modificado y preparado para ser lo menos humano posible. Mientras se podía evitar cualquier conducta que lo humanizara, era mejor para desarrollar las otras habilidades importantes. No necesitaban que él hablara o sintiera, solo que obedeciera. Esto se fijó como un objetivo principal, así que si en algún momento, de alguna forma, a él se le ocurría dejar fluir su parte humana, su propio cerebro lo evitaría. Es como cuando vives con una enfermedad inmunológica, tu cuerpo puede atacarte a ti mismo y puede matarte porque ve tus propias células como un enemigo. Hablar es una conducta básica humana, al detectarlo su sistema, lo castigaba para que se detuviera. En cuanto a la debilidad por Mack no tenía nada que ver con modificaciones. Era el simple hecho de sentirse atraído, de enamorarse, ¿qué humano no es débil cuando siente amor? Esto fue algo a lo que Ax se enfrentó por el simple hecho de también ser una persona, y lo vio como una debilidad para su fuerza porque no era nada de lo que le habían enseñado.



—El final del libro deja bastantes inquietudes y situaciones por resolver. ¿Cuántos volúmenes tendrá esta historia? ¿Para cuándo se tiene pensado publicar la siguiente parte de ‘Strange’?



Está pensada para ser dos libros (dos partes en Wattpad) y justo ahora estoy en proceso de actualización de la segunda parte que pueden encontrar en mi perfil de Wattpad (@alexdigomas).



—¿Qué pueden esperar los lectores en la continuación de esta historia?



Respuestas a las dudas de la primera parte, un poco más de misterio, más de la relación de Ax y Mack, más de la relación entre Vyd y Nolan, y muchas situaciones nuevas para los ‘Strange’. También el humor de Nolan e incluso, nuevas perspectivas. Y… tal vez unas cuantas escenas más intensas.



—¿Cómo ha sido la receptividad del libro en su comunidad de lectores?



Ha sido increíble, ni siquiera me esperaba que tuvieran tantas ganas de tener a Ax en sus casas. Estoy muy agradecida y sorprendida. Me siento muy feliz de haberlo escrito y de haber subido actualizaciones para ellos antes de que se publicara en físico.



—¿Cuál fue el momento de escritura más difícil para usted? ¿En algún momento consideró dejar la historia sin terminar?



No, nunca consideré no terminarla, porque esta, de todas mis historias, es mi favorita. Sí hubo momentos un poco complicados, los hay en toda historia que se escribe, pero siempre sentí que sabía a dónde ir con la trama.



—Usted es una escritora que se ha formado en Wattpad, ¿cuáles son las claves de su éxito?



Lo único que sé es que tengo unos lectores maravillosos. Creo que ellos son la clave de todo. Yo pongo mi esfuerzo en mis historias y ellos están ahí siendo fieles. De las claves del éxito no sé nada, pero cuando haces algo con amor y pasión, sale bien.



—¿Cómo es pasar de escribir en una plataforma digital a un libro impreso?



Es fantástico. Cuando ves en papel lo que escribiste, no te lo crees. Yo aún me sorprendo al pensar: tengo libros y están en muchas casas, en otros países y significan algo para las personas. Creo que eso es lo más especial, que significan algo, que el libro dio momentos especiales a alguien, que los personajes quedarán en la cabeza del lector y que todo el esfuerzo valió la pena.



—¿Cómo describiría su rutina de escritura?



Mi mejor momento es: cuando sea que quiera escribir. Pienso que escribir es una cosa muy difícil. No es como sentarse en una oficina a cumplir una tarea exacta o a marcar números exactos. Y me refiero a que un trabajo de oficina también puede ser muy complicado y también es increíble, pero con la escritura dependes mucho de tu inspiración y de tus ideas, y la inspiración viene y va, o a veces no está por mucho tiempo, entonces no puedes forzarlo. Yo me permito escribir cuando siento que quiero hacerlo y nunca me obligo. Nunca me ha salido nada bueno cuando lo he intentado.



—¿Cuáles son sus lecturas y autores preferidos? ¿Qué escritores la han influenciado?



He leído muchas cosas, siempre trato de dar oportunidad a cualquier libro que llame mi atención, no importa el autor. He tenido influencias más específicas, pero en realidad todo lo que yo terminé admirando, me inspira. Los libros de Carlos Ruiz Zafón fueron muy importantes para mí, y también me encantan Ernest Cline, Stephen King, Tolkien, André Aciman, Margaret Atwood, Edgar Allan Poe, Sara Shepard y muchas otras figuras que me influenciaron provienen de otras áreas como los videojuegos (Hideo Kojima) y la televisión (Tim Burton, Steven Spielberg). Pero sin dudas me lanzaría a leer a cualquier autor que empiece en este mundo.



—¿Cómo ve el panorama editorial para los autores que quieren publicar sus historias? ¿Qué recomendaciones le daría a los nuevos escritores?



El panorama se ve bastante complicado siempre, seas o no seas publicado. Mostrar tu trabajo a la gente no es nada fácil y siempre está esa temible frase que va para todos tengas o no tengas lectores: debes vender. Y comprar libros hoy en día no parece algo demasiado importante, aunque debería. Creo que hay que fomentar más la lectura, sea o no sea juvenil. Cualquier libro que atrape a alguien, vale la pena. Mi consejo (aunque también me considero nueva) es que hay que arriesgarse y que si esto es lo que desean hacer en serio, no paren de esforzarse. También que prueben plataformas como Wattpad, pueden suceder cosas grandiosas. Cero prejuicios. Ningún autor es perfecto ni comenzó sabiendo cómo armar todos los párrafos.