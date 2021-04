Conozca 'Se regalan dudas', el libro de las podcasters Ashley Frangie y Lety Sahagún

Luis Carlos Bermeo Gamboa

No hay que estudiar filosofía para descubrir que todos, en algún momento de la vida, nos hacemos siempre las mismas preguntas… ¿Realmente quién soy? ¿Para qué vine al mundo? ¿Qué deseo en lo más profundo de mí? ¿Soy feliz? Aunque a veces tardamos en entender que no hay una sola respuesta para estos cuestionamientos, que de hecho cada persona debe encontrar una respuesta que se ajuste a su propio mundo. Esa respuesta particular nos llega, como sabía Descartes, cuando empezamos a dudar y a pensar por sí mismos, por eso resulta más valioso para el autoconocimiento aprender a dudar, antes que esperar las respuestas de otros.



Partiendo de esa “infinita necesidad de cuestionarse todo, todo lo que está a su alrededor”, el dúo de podcasters mexicanas, Ashley Frangie y Lety Sahagún, escribieron el libro ‘Se regalan dudas’, donde a partir de 18 preguntas sobre temas personales, amorosos, religiosos, entre ellas: ¿Qué mata al amor? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Qué quisieras olvidar? ¿Las personas pueden cambiar? ¿Qué harías si pudieras regresar en el tiempo? Las autoras hacen un ejercicio de sinceridad y responden desde su propia experiencia, pero este sería un libro más de dos exitosas creadoras de contenido, sino fuera porque, acompañando sus propias respuestas, las autoras incluyen las respuesta de cientos de personas, de todas las profesiones y de diferentes países de Latinoamérica, a quienes consultaron a través de su podcast, que lleva el mismo nombre del libro y es escuchado por millones de seguidores. A partir de 160.000 respuestas de sus seguidores, las autores seleccionaron las mejores para componer ‘Se regalan dudas’.



El libro también incluye las respuestas de artistas y personalidades que las autoras admiran, logrando de este modo una diversidad de perspectivas acerca de la vida. De esta forma convirtieron esa capacidad de dudar, algo que como confiesan en el libro “durante años, las dudas nos empujaron al silencio y nos aislaron. Creíamos que algo estaba mal con nosotras, que no encajábamos en ningún sistema”, en una cualidad indispensable para conocer el mundo y lograr la autenticidad de descubrir su propia verdad y compartirla al mismo tiempo, reconociendo la verdad que otros también descubrieron.



Desde su casa en México, Ashley Frangie, una de las autoras, comparte cómo fue su experiencia de pasar del formato podcast al libro con este concepto de ‘Se regalan dudas’.



El libro recoge un centenar de respuestas, seleccionadas de un total de 160.000 que recibieron las autoras en su podcast. Foto: Especial para Gaceta

—¿Cómo llegaron a la idea de incluir las respuestas de los seguidores del podcast en el libro?



Nosotros tenemos una comunidad que es sumamente participativa, que nos escribe en redes y en las plataformas, y el reto que nos pusimos fue encontrar la manera integrar a nuestros seguidores y seguidoras, entonces decidimos abrir a todos estas preguntas que a Lety y a mí nos cambiaron la vida, y dejarlas abiertas para que todo el mundo pudiera expresarse. Recibimos más de 160.000 respuestas y estuvimos revisando una por una literalmente, durante 8 meses. Así fuimos seleccionando las que podían ser parte del libro, pero esto también obedeció un poco a que con esto deseábamos realizar una utopía en la que pudiéramos obtener tantas opiniones como fuera posible de personas alrededor de nosotras.



—¿Bajo qué criterios seleccionaron las respuestas que están en el libro?



El filtro creo que fue la diversidad y la profundidad de las respuestas, porque hay respuestas muy chiquitas, pero que pueden ser poderosas, como la de “¿Dónde encuentras a Dios?”, a lo que la gente puede responder con una palabra, o la de “¿Qué mata el amor?”, a lo que una persona simplemente dijo: “Sentirse solo en compañía”.



—Y ¿cómo definieron esas 18 preguntas que aborda el libro?



En lo que más nos fijamos fue en todas esas preguntas que a nosotras nos cambiaron la vida, estuvimos durante un mes en la playa haciendo una enorme lluvia de ideas de la que seleccionamos las preguntas para las que en algún momento no tuvimos la respuesta y que encontrar esa respuesta nos llevó a diferentes lugares e implicó un proceso de transformación personal muy grande. Entonces esas respuestas que pedimos a nuestra comunidad fueron las que han estado presentes y siguen moviendo nuestras vidas. También escogimos preguntas cuyas respuestas son infinitas, la idea del éxito o del amor, siempre están cambiando, así como la idea de Dios, de modo que las personas tuvieran una amplia libertad para responder.



—Detrás de cada pregunta hay una experiencia de las autoras, ¿qué motivó la pregunta “has intentado cambiar a alguien”?



Esa pregunta viene de nuestro aprendizaje de que uno de los mayores sufrimientos de la vida nace de la intención de cambiar a alguien, y las dos hemos estado en relaciones donde nos han tratado de cambiar, y hemos tratado de cambiar a otras personas y a nuestras mamás, de cambiar el cómo nos educaron, entre otros aspectos. Pero esta pregunta en particular es muy curiosa, porque cuando Lety y yo escribimos las respuestas, y al leer las respuestas de las personas tres meses después, decidimos cambiar nuestras respuestas porque aprendimos mucho de la gente. Hay una persona que escribe allí, que nos dijo que cambiamos a la gente todo el tiempo, que con cada conversación o cosa que les decimos vamos cambiando nuestro alrededor y nos hizo cambiar, replantearnos nuestra primera respuesta. Creíamos que no, pero sí es cierto, todo el tiempo estamos cambiando mientras interactuamos. Este libro ha sido uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido.



—¿Cómo es la experiencia de ser podcasters y después escritoras?



Lety y yo toda la vida hemos sido lectoras, y cuando tuvimos la oportunidad de publicar un libro, pensamos que era ideal porque nuestra comunidad nos estaba pidiendo nuevas formas de estar presentes en sus vidas, llevarles más contenido en otros formatos, entonces el libro quedó perfecto para ampliar nuestro concepto, además en el podcast muchas veces somos nosotras las que compartimos respuestas, mientras en el libro hay toda una diversidad personas que se sumaron y además en cada capítulo dejamos una hoja en blanco para que cada lector escriba su propia respuesta. El libro no está completo hasta que lector no escriba su propia respuesta. Para mí esta experiencia genera una mayor compañía que cuando estamos solo Lety y yo en el podcast.



—¿Cómo surgió el concepto de ‘Se regalan dudas’?



Grabamos los primeros tres capítulos del podcast sin título, porque no nos podíamos decidir, estábamos dudosas. Pero, creo que durante mucho tiempo a Lety y a mí nos castigaron por dudar demasiado, por dudar del sistema, por cuestionar la educación que nos daban, y en una lluvia de ideas esto nos llamó la atención, que nosotras siempre dudábamos y podíamos hasta regalar dudas, así descubrimos el título. No fue cómo una gran idea, sino algo que pasó en medio del proceso, no somos de aquellas personas que se estancan en medio de un proyecto, sino que si aún no tienes una parte te la saltas y sigues con lo demás, al principio no teníamos el nombre, pero finalmente llegó el ideal para nosotras.



—Entonces, ¿cuál sería la importancia que ustedes atribuyen al acto de dudar?



Dudar es la única forma de encontrar las preguntas con las que nacemos, dudando te puedes reinventar y encontrar verdades auténticas que resuenen con tu alma. Dudar te permite cuestionar esas verdades que te impusieron al nacer como la religión o el género, dudando puedes encontrar quien verdaderamente eres.