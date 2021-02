Conozca cómo fue el regreso de las radionovelas a la cultura colombiana

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Con Kalimán y María regresan las radionovelas a Colombia. La del superhéroe de los años 60 es emitida por Radio Nacional de Colombia y rtvcplay.com y la segunda, basada en la obra de Jorge Isaacs, la emite Univalle Estéreo. Un retorno que fue celebrado por los oyentes como una gran alternativa cultural en tiempos de pandemia.



El pasado 1 de febrero se reestrenó la clásica radionovela de Kalimán, basada en una historieta mexicana en la que se narran las aventuras de un superhéroe perteneciente a la dinastía de la diosa Kali, quien desde la justicia, decidió dedicar su vida y talento para combatir las fuerzas del mal, acompañado de un niño egipcio, descendiente de faraones, llamado Solín. Esta se convirtió en la radionovela de mayor éxito en Colombia entre 1965 y 1995.



Kalimán fue creada para la radio mexicana por Modesto Vázquez González en 1963, con personajes ideados por Isidro Olace y Carlos Chacón, que en un principio se llamaba Kalima y estaba acompañado por su novia, pero no gustó. La idea no se desechó y apareció el nombre de Kalimán y su fiel compañero Solín.



Actualmente, las aventuras de Kalimán y su compañero Solín se transmiten a diario, a partir de las 7:00 p.m. por las 57 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y rtvcplay.co, donde se aloja cada capítulo una vez se emita en las frecuencias tradicionales.



“La idea de volver a traer a Kalimán a la radio pública y a las plataformas de escucha por demanda surgió a finales del año 2018 y principios de 2019 cuando después de una larguísima gestión, RTVC, el sistema de medios públicos, recibe como donación todo el archivo sonoro de la cadena básica de Radio Todelar de Colombia, en el cual se encontraba entre otras novelas exitosas Kalimán”, cuenta Jaime Silva, director de Señal Memoria RTVC.



En esta versión radial que está ahora al aire en Colombia, la novela consta de 1020 capítulos divididos en siete series, cuyo trabajo de restauración estuvo a cargo de Señal Memoria. La primera temporada que está al aire desde el 1 de febrero es el ‘Tigre de Hong Kong’, conformada por 88 capítulos. “El reto más grande fue la intervención técnica de este archivo que no estaba en las mejores condiciones, porque estaba alojado en una bodega que no tenía las prestaciones técnicas para su conservación. Recibidas las cintas, tuvimos que someterlas a un proceso de limpieza externa y desinfección y posteriormente a un proceso de limpieza interna o estabilización electromagnética de las cintas. Luego a la digitalización y finalmente a restauración digital para retornar la calidad de las cintas y realizar el proceso de catalogación”, explica Silva.



“El trabajo para recuperar estos archivos que no se encontraban de la mejor manera fue arduo por parte de un equipo técnico especializado para llevar las condiciones del sonido original al sonido actual, con sus efectos, las voces nítidas, sin ninguno de los ruidos que afectan naturalmente a estas cintas que tienen bastantes años”, agrega.



Kalimán llega a Colombia en 1965 y se emite cada tarde, casi de manera ininterrumpida por 30 años hasta mediados de la década de 1990, esto lo hizo un ícono en la radio nacional. Ninguna radionovela duró tanto al aire. “Cuando anunciamos el acervo de Todelar a la opinión pública, todas las personas nos empezaron a preguntar por Kalimán, una radionovela que tenía mucha recordación porque la escucharon o oyeron hablar de esta a sus padres o abuelos, entonces con la gerencia de RTVC, la subgerencia de radio y yo identificamos que era casi una obligación hacer todo a nuestro alcance para volver a llevar la historia a los colombianos, y tomamos la decisión de reemitirla”, comenta Silva.



En tiempos de pandemia llevar Kalimán a las nuevas generaciones es un gran acierto, de acuerdo con Silva, ya que este, a diferencia de otros superhéroes, “lucha contra el mal evitando la violencia, con base en sus poderes mentales, ausente de armas diferentes a sus puños y a sus pies, y no le produce la muerte a nadie”.



Confiesa además que el éxito que está teniendo Kalimán tanto en la radio como en la plataforma ni siquiera ellos se lo esperaban. “Es impresionante la acogida, todo el mundo está hablando de esta, los picos de audiencia de nuestras emisoras están presentando un nivel inusitado y eso nos tiene muy contentos. Tenemos 1.020 capítulos y si emitimos uno diario de lunes a viernes nos daría para varios años de emisión, pero en este momento la decisión es mantener a Kalimán, a las 7:00 p.m., un capítulo diario por Radio Nacional y subir cada uno a rctvplay.



Mientras se toma alguna otra decisión al respecto, Vicente Silva, director de Radio Nacional de Colombia, opina que “pasar de nuevo a Kalimán representa un homenaje a la radio colombiana que en las últimas décadas del siglo XX se caracterizaba por una enorme creatividad, que le permitía conectarse con sus oyentes y recrear la imaginación hasta llevarlos a lugares inimaginables. Es también un reconocimiento a los actores y actrices de entonces que con sus voces y representaciones llenaban de gozo a millones de hogares colombianos”.



‘Kalimán’ en esa época en Colombia fue interpretado por el primer actor radial de teatro y televisión Gaspar Ospina, y a su inseparable compañero, ‘Solín’ le dio vida la voz de la actriz Érika Krum, quien después fue sustituida por Luz Mila Ruiz.



Durante los años que estuvo al aire en Todelar, la narración estuvo a cargo de la actriz Esther Sarmiento de Correa a quien reemplazó, en los años finales de la producción, el reconocido locutor Gonzalo Zuluaga.



Los sonidos y efectos especiales, muchos de ellos generados artesanalmente, eran producidos por el sonidista Luis Ernesto Camelo.

‘Kalimán’ estaba programada para salir de al aire en marzo de 2020, pero muchos oyentes de la señal de Radio Nacional de Colombia se quedaron a la espera del estreno de la primera temporada, restaurada, del clásico de las radionovelas.



Según el Sistema de Medios Públicos, que había hecho el anuncio del reestreno, en noviembre de 2018, Conti Sas (Sociedad dedicada a la explotación de negocios de radiodifusión, con más de 70 años de trayectoria) renunció a los derechos sobre su archivo sonoro para ponerlo al dominio público, y entregó a Rtvc todo el archivo de la Cadena Básica con toda su programación de noticias, deportes, cultura y popular, dentro de los cuales están varias radionovelas, entre ellas ‘Kalimán’. En ese ‘Acuerdo de entrega de la Cesión al Dominio Público sobre Archivo Sonoro de Conti a Rrvc’, esta Sociedad manifiesta que es el “único titular de los derechos patrimoniales, pudiendo disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen”.



Por eso, a través de Señal Memoria se ha rescatado esa obra que estaba en cintas de carrete abierto; la ha digitalizado, restaurado y catalogado para ponerla a disposición del público.



Pocas horas antes del lanzamiento de ‘Kalimán’, se recibió el correo electrónico de una persona que aducía ser representante de la familia heredera de los derechos de autor de ‘Kalimán’. Por eso, Radio Nacional decidió suspender la emisión de ‘Kalimán’, mientras el remitente del mensaje aportaba la información solicitada.



El trabajo jurídico permitió que se suscribiera un contrato de licencia con la empresa Súper Héroe S. A. de C. V., y de esta forma adquirir “la licencia de uso exclusivo a favor de RTVC de la transmisión de las distintas series auditivas del personaje ‘Kalimán’, en las estaciones de radio que integran RTVC o sus aliadas, en Colombia”. Esto permitió finalmente el estreno de la producción.



La adaptación de María fue un proyecto de la Gobernación del Valle a través de su Secretaría de Cultura departamental. Foto: Especial para El País

María, con premios para los oyentes



Por otra parte, la Gobernación del Valle y la Secretaría de Cultura Departamental lideran la idea de transmitir la radionovela ‘María’, que es emitida por 105.3 FM de Univalle Estéreo durante cuatro sábados seguidos, a partir del pasado 6 de febrero, a las 10:00 a.m.



“Rescatar esta radionovela en tiempos de pandemia es importante para generar expectativas de imaginación y creatividad y reconocer esas tradiciones que se vivían en la época. La radio es un espacio nos permite transmitir esa interculturalidad. Es necesario rescatar estos escritores relevantes que han fortalecido nuestra historia como vallecaucanos de identidad y preservación de nuestro patrimonio cultural a través de obras clásicas como María, de Jorge Isaacs”, asegura Leira Giselle Ramírez Godoy, secretaria de cultura departamental.



La radionovela ‘María’ está basada en la adaptación que de la novela de Jorge Isaacs, hicieron los escritores Betsimar Sepúlveda y Julio César Londoño, quienes orientaron a María hacia un público familiar. El propósito es a través de la magia de la radio seguir cultivando la imaginación y la creatividad, dar a conocer las tradiciones que se vivían en el siglo XIX por medio de una obra literaria que enaltece el amor y la vallecaucanidad, y a la vez formar públicos culturales que conozcan y aprecien una de las obras más representativas del Valle del Cauca a nivel internacional.



“Con Julio César Londoño trabajamos en la adaptación de María infantil y quisimos hacer este proyecto multimedia, para que llegara a través de diferentes plataformas a la mayor cantidad de personas posible. Porque creemos que es una obra fundacional en la literatura del Valle del Cauca.

Fue escrita en el marco del romanticismo y es importantísimo que hoy en día hagamos una nueva lectura de María, para que nuestros niños, niñas, jóves comprendan de dónde venimos y cómo se fundaron nuestras sociedades; el papel de la mujer, de los esclavizados y cómo se concebía el amor en aquella época”, dice Betsimar Sepúlveda.



“La mujer en el siglo XIX, en el romanticismo era concebida como un ser enfermizo, no teníamos derecho a la educación, a elegir una pareja. era impuesta, no podíamos expresar abiertamente las emociones. Hacer una adaptación de esta época nos lleva a hacer una lectura de todos esos códigos y reflexionar sobre estos. Los niños hoy en día la leen con otros ojos, acompañados de sus padres y maestros”, considera.



En este proyecto los acompañó la Gobernación del Valle. Se hizo María en audiolibro, ideal para una generación como la de ahora, de nativos digitales. Aparte del libro físico, a través de cualquier dispositivo móvil, a los chicos tienen acceso al audiolibro, que está escrito en un género poético, con metáforas y versos y llega directo al corazón, a las emociones. “Hicimos un libro para colorear, distribuido en El Cerrito, donde está la hacienda El Paraíso, que inspiró la novela, y que se puede descargar gratuitamente a través de la página de la Gobernación. Y con el grupo de actores del Teatro Esquina Latina se hizo la radionovela. El radioteatro permite que quien lo esté escuchando pueda recrear a través de las voces y efectos especiales, la historia en su imaginación”, continúa Betsimar.



Para ella esta radionovela no pudo llegar en mejor momento, “en tiempos de pandemia estamos confinados en nuestras casas y tenemos acceso a las redes sociales y a las plataformas y vivimos ávidos por actividades de calidad para compartir en familia. La radionovela nos permite eso, tanto para adultos que la escuchamos desde la nostalgia, como las nuevas generaciones que tienen su propia percepción sobre esta historia. María realmente sigue viva en cada montaña, en cada río, en cada flor del Valle del Cauca”.



Se contó con los recursos técnicos y humanos del Teatro Esquina Latina, quienes pusieron a disposición el estudio de radio, tres operarios, un director, un guionista, un dramaturgo, 15 actores de radio y todo su equipo administrativo, para realizar cuatro capítulos donde a través de la construcción de la ambientación y los paisajes sonoros, se revive esta obra, que ha sido traducida a más de 150 idiomas.



Las producciones radiales del Teatro Esquina Latina pueden escucharse por su aplicación y en la página web: http://radioteatro.esquinalatina.org/ Foto: Especial para El País

Voces de Esquina Latina



Para Orlando Cajamarca, director del Teatro Esquina Latina, el mayor reto fue “escoger los momentos paradigmáticos del relato, para que pudieran en el lenguaje radioteatral que debe ser más sintético, recogiera los elementos fundamentales de la obra literaria para la transmedia hacia el guion radioteatral”.



En cuanto al proceso de realización este, cuenta Cajamarca, “se llevó a cabo con el equipo de radioactores del Teatro Esquina Latina, de acuerdo al casting que devenía de la característica de los personajes, descritos y desarrollados en la narrativa de Isaacs. Una vez el formato del guion radioteatral se ajustaba a las voces, se procedió a hacer la grabación respectiva”.



Por su parte Eliher Hernández Burbano, asesor de la dirección de comunicaciones de Univalle Stéreo, afirma que unió a este proyecto “porque valora, promueve y apoya diferentes actividades culturales en la región y desde hace más de 20 años venimos trabajando en programas que tienen fragmentos de radioteatro. Apoyamos el pasado Festival de Teatro con obras llevadas al formato radiofónico. Nos entusiasmamos cuando supimos que la obra María fue llevada a dicho formato. Es un acierto de la Secretaría de Cultura del Departamento”.



Según Hernández, “a la audiencia le ha gustado este tipo de propuestas que solamente se escuchan en la radio universitaria y más cuando pueden participar para llevarse un ejemplar de esta maravillosa obra”. El formato radial ha cautivado a los jóvenes “por la historia, los sonidos y voces que los transportan a unos imaginarios que solo este medio puede hacer. La radio y los podcast son medios donde los jóvenes pueden consumir contenidos de una forma más rápida, barata y sencilla, desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora”.



Además, después de cada emisión de la radionovela ‘María’, los cinco primeros oyentes quedan inscritos para recibir la versión infantil de la obra literaria, adaptación de Betsimar Sepúlveda y Julio César Londoño. Para ello los oyentes deben comunicarse después de cada emisión al celular 301-344 9191, dejar sus datos y reclamar el libro en las oficinas de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca.



Los primeros ganadores fueron Elizabeth Orozco Guarín, Gerardo Antonio Herrera, Olga Lucía Díaz Espinosa, Viviana Huiza Palacios y Juan Esteban Herrera, Santiago Andrade Estrada, blanca Lilian Peña Bermúdez, Andrea Sánchez, Santiago Andrade Estrada y María del Carmen Silva García. La Secretaría de Cultura del Valle invita a estar pendientes de los nombres de los oyentes que ganaron por seguir conectados con el segundo capítulo de la radionovela, el pasado sábado.