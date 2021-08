Clásicos de la literatura en nuevas traducciones y diseños, una fórmula exitosa

Muchos escritores han afirmado su convencimiento absoluto del poder que tienen los libros clásicos para mantenerse en el tiempo, esa capacidad para seducir una y otra vez a nuevas generaciones de lectores, superando las barreras lingüísticas y culturales, puesto que los lectores del presente a veces comparten muy poco con su autor y la época en que esos libros fueron escritos originalmente.



No obstante, son pocos los editores que confiesan su delicada labor dentro de ese proceso de permanencia, prefieren que todo pase por un acto de magia, un milagro menor, pero como afirmó Roberto Calasso en ‘La marca del editor’, para que exista un libro clásico en el sentido moderno que hoy lo entendemos, el editor debe garantizar que se cumpla con un “mínimo irrenunciable”. Y esa condición no es otra “que el editor encuentre placer en leer los libros que publica”.



¿Cuántos editores tienen su consciencia tranquila al respecto? No podemos saberlo, y aunque con los años la lista canónica de clásicos se ha ido formando con bastante solidez, esto no garantiza que, por ejemplo, ‘Moby Dick’, la gigantesca novela de Herman Melville, referente de la literatura norteamericana del siglo XIX, atraiga en masa a los lectores del XXI. De hecho, en vida de Melville no tuvo la mejor acogida, pero la crítica y autores contemporáneos como Kafka, Faulkner y Borges la consagraron como un clásico indispensable para una formación literaria.



Esa es la gran responsabilidad del editor, tomar ese clásico —opaco, empolvado y a veces ilegible— y presentarlo de nuevo a los lectores como si hubiese sido escrito hoy, pero sin alterar su naturaleza literaria, y que cautive sobre todo al lector común, no solo al culto. El trabajo del editor es traer de vuelta a la vida esa referencia olvidada y prestigiosa, un clásico que siempre está por redescubrirse. Esa lección la entendieron a la perfección el gerente y un grupo de editores de Panamericana Editorial.



Las nuevas obras que se publicarán entre 2021 y 2022 son clásicos como ‘Oliver Twist’ de Dickens, ‘Colmillo blanco’ de London, ‘El gran Gatsby’ de Scott Fitzgerald, ‘Cumbres borrascosas’ de Brontë, y otros títulos más.

“Cada libro nuestro es único, no nos guiamos por lo estándar”, Fernando Rojas Acosta, gerente. Foto: Especial para Gaceta

Desde el año 2017 empezaron una serie de reediciones de clásicos universales, para niños, jóvenes y adultos, pero a diferencia de años anteriores, esta vez se arriesgaron a innovar, y el primer paso fue superar la barrera lingüística, ya que las ediciones de clásicos ingleses, principalmente, aún circulan en traducciones que no conectan con los lectores actuales, o simplemente no se consiguen en nuevas ediciones.



Como afirma Fernando Rojas Acosta, gerente de Panamericana Editorial, “con el equipo editorial empezamos a explorar por qué en Colombia no se encontraban grandes traducciones con traductores colombianos, queríamos darle más protagonismo a la figura del traductor y entender su función como creador, porque no se necesita solamente conocer la lengua de la que se va a traducir, sino que hay una capacidad de interpretar un libro en otra lengua y pasarlo al español en un esfuerzo por conservar el ritmo y la calidad de la escritura del original. Entonces nos impusimos la tarea de traducir y publicar un gran libro al año, con eso arrancamos”.



El primer libro fue una traducción de ‘Drácula’, la novela fundacional del género vampiresco escrita en el siglo XIX por Bram Stoker, autor escocés. El seleccionado para esta tarea fue Juan Fernando Hincapié, un escritor y traductor bogotano, que asumió por primera vez la traducción de esta obra en Colombia.



‘Drácula’ se publicó en abril de 2017, en una edición preciosa de 546 páginas, con relieves e ilustraciones góticas que, como al protagonista de la novela ante la sangre, los lectores no pudieron resistir la tentación de tomar el libro de las estanterías.



“Tuvimos una sorpresa enorme en lo comercial, a pesar de existir tantas ediciones de esta novela en el mercado, unas mejores que otras. Pero al salir la nuestra, en un abrir y cerrar de ojos, se agotó. De inmediato vino la reimpresión y nos fuimos con el segundo libro que fue ‘Frankenstein’, en 2018, obteniendo el mismo resultado. Esto nos motivó a trabajar en más de un proyecto al año, luego fueron dos, después creció a 8 libros y en la actualidad publicamos hasta 16 nuevos títulos”.



La novela de Mary Shelley también fue traducida por Hincapié. Pero fue en 2020 cuando el equipo editorial se arriesgó con dos títulos monumentales, una edición íntegra de ‘Moby Dick’ en la traducción de Santiago Ochoa Cadavid (836 páginas con ilustraciones de Andrés Rodríguez Moreno), y las novelas completas de ‘Sherlock Holmes’ de Conan Doyle, en un solo tomo, de nuevo por Hincapié que ya tiene en su palmarés de traductor tres imponentes obras clásicas. Los títulos fueron el pan de las librerías ese año.



Un aspecto que reconoce Rojas Acosta, dentro de lo que venía haciendo Panamericana en el pasado, es que “el editor muchas veces se olvida de modernizar su catálogo, uno piensa que los libros por su contenido se van a seguir vendiendo sin necesidad de cambios, pero resulta que la propuesta estética es fundamental para el éxito entre los lectores y no lectores, porque a estos últimos los seduce el exterior del libro. No sé cuántas personas habrán leído ‘Frankenstein’ solo por la belleza del libro físico, pero si logramos que lo leyeran es un triunfo para nosotros”.



Además de los clásicos ingleses, también se empezaron a publicar obras insignes de la literatura colombiana y latinoamericana. A la fecha, con más de 21 títulos clásicos reeditados y con nuevas traducciones, como ‘Alicia en el país de las maravillas’ (Traducido por Mercedes Guhl Corpas) y la segunda parte —inencontrable hasta ahora en una versión legible—, ‘A través del espejo y lo que Alicia encontró allí’ (Traducido por Violeta Villalba), además de estos libros también se pueden encontrar hermosas ediciones de ‘La vorágine’ (José Eustasio Rivera), ‘La casa grande’ (Álvaro Cepeda Samudio), ‘La tragedia de Belinda Elsner’ (Germán Espinosa), ‘El Popol Vuh’, ‘Azul’ (Rubén Darío), entre otros, que ya forman una gran colección.



“Solo viendo las estadísticas de ‘La vorágine’ comprobamos que estas ediciones han duplicado el consumo. Eso tiene que ver con un fenómeno muy particular, y es que si alguien ya ha leído la novela, desea tener esta edición para exhibir o para un regalo. Además están los que solo tienen una referencia de la obra, y viendo esta edición se deciden a leerla finalmente”, dice el gerente.



Los editores

Julián Acosta Riveros es uno de los editores de Panamericana, bajo su asesoría se publicaron las ‘Narraciones extraordinarias’, ‘Mujercitas’, ‘El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde’, ‘La llamada de lo salvaje’ y ‘Pinocho’, entre otros clásicos de lengua inglesa e italiana. Julián, quien es profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional, opina que “la actualización no se trata solo de hacer ver los libros de acuerdo a las tendencias estéticas del presente, la actualización implica realizar traducciones pensando en un público colombiano. Aquí llegan muchas traducciones de España, que nos permiten enterarnos de la obra, pero en el lenguaje no hay cercanía a los lectores, a esto se suma que nosotros pensamos en el libro como un objeto atractivo, y en ese sentido el trabajo de diseño es muy importante, siempre nos sentamos a pensar cómo diseñar un libro de 800 páginas de tal forma que el lector se sienta cómodo al leerlo”.



Por su parte, para Miguel Ángel Nova Niño, licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica y editor, entre otros, de ‘Sherlock Holmes. Novelas’, ‘La rebelión de las ratas’, ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘A través del espejo...’ y ‘La vorágine’, “uno de los factores de la acogida que han tenido estos libros es que inicialmente no apuntamos a un público erudito, por eso escogimos obras que tuvieran más alcance en el público en general y que de algún modo se conecten con la actualidad, aunque partiendo de estas obras también hemos ido publicando otras un poco más desconocidas, pero no ajenas al gran público”.