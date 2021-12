Así es 'El último viaje de Bashir', nuevo libro del escritor huilense Gerardo Meneses Claros 

Pitalito se cubre de fiesta en octubre, cuando el circo llega a sus terrenos. En marzo llegaba uno, en octubre, llegaba el más grandioso. Bajo esta premisa, Gerardo Meneses Claros nos adentra a una aventura llena de inquietudes, de maravillas, de eventos increíbles. Todo esto, gracias a un mago de lejanas tierras, que se inmiscuye en la vida de un joven admirador, a quien supone, le legará sus saberes.



En el pueblo natal de Meneses, y de la mano de entrañables recuerdos de infancia, nace el escenario de la aventura enigmática de Isaac, un chico de la Normal, quien vive su juventud rodeada de ilusiones, de buenos amigos y de momentos de retorno a la infancia: bicicleta, río, cine. Su inquietud por el gran mago Bashir lo lleva a presentarse ante él para invitarlo a que se quede para siempre en Pitalito, y, a partir de esta petición, Bashir lo toma para enseñarle “trucos” (que son realmente más que eso, son acontecimientos increíbles), donde conoce nuevos lugares, diferentes costumbres, pero, sobre todo, a un ser de otro mundo que llegó a conquistar los corazones del pueblo, y a Isaac completamente.



‘El último viaje de Bashir’ es eso mismo para el lector, un viaje, donde las cosas más maravillosas recobran sentido gracias a sus protagonistas, quienes, por un lado, saben que tienen una visión de mundo distinta, pero, que, en el fondo, encuentran en la magia un consuelo para la incertidumbre de la juventud y la nostalgia que deviene en los años posteriores.



Gerardo Meneses Claros. Nacido en Pitalito (Huila), en 1966, hizo estudios de literatura en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y en la Universidad Central de Bogotá. Es autor de 23 títulos infantiles publicados en Colombia, México, Ecuador, Cuba y Chile. Foto: Especial para Gaceta

Los pasajes fantásticos que viven Bashir e Isaac son acompañados de ilustraciones precisas que dejan volar la imaginación, de la mano de Daniel Fajardo, cuyas sensaciones en cada trazo nos develan los parajes más insospechados: aquel enorme circo esplendoroso de octubre, los paisajes inusitados de Kashan, aquel camino enigmático hacia ese mago maestro, Londres y sus trenes, esos mismos que ubican a Isaac en conexión con su infancia.

No obstante, y a pesar de estos viajes fantásticos, esta historia, ubicada en un punto tan único y colorido como Pitalito, tierra de café y de paisajes bellísimos, nos hace querer conocer cada punto donde se desarrollan las aventuras de Isaac con Bashir y sus amigos, en un último viaje cuyo equipaje son sentimientos, magia, ganas de conocer, y un gran camaleón como transporte.



El elemento del tiempo, aquel que se bifurca en un aro, nos lleva a pensar de qué manera nosotros, como lectores, quizás “ingenuos”, quizás “soñadores”, podemos conocer el mundo, podemos conocer nuevas formas de ver la vida, y más que nada, encontrar el camino con nuestros sueños, con lo fantástico, con lo maravilloso, con eso que se nos ha privado por estar detrás de los barrotes de lo cotidiano, de lo rutinario, de lo real.



Gerardo Meneses a través de estas letras, nos lleva a retomar la infancia no solo como un tesoro, sino como una piedra angular de momentos que son mágicos, que tienen su aporte increíble a la vida, porque somos dadores de fantasía en la niñez y aún podemos serlo, si quisiéramos. Y con esto, además, podemos seguir disfrutando de lo fantástico sin límites, sin impedimentos. “Porque la magia simplemente es (…) Todo es posible”, qué más declaración que esta, para que encontremos una razón para retomar los pensamientos, la creatividad, la memoria, los recuerdos, la recreación de la infancia, todo aquello que puede revivir a un Bashir, o también, por qué no, a un personaje de cómic, un amigo imaginario, un compañero de aventuras, un superhéroe, todo lo que quisiéramos. Meneses también nos indica, que los niños y jóvenes pueden experimentar la magia viviendo, cuestionando, aventurándose. Quizás también nosotros, los adultos, podamos lograrlo, si nos lo proponemos.



Al leer esta historia, dejemos que sea Bashir el que nos guíe y nos lleve por acertijos para descubrir las maravillas que nos depara el sabernos poseedores de la certeza en la magia, de las singularidades del mundo que realmente son símbolo de lo grandioso que tiene el paisaje, ese mismo que está atravesando la puerta, o ahí mismo, dentro de nuestros corazones.



‘El último viaje de Bashir’ es una novela para vivir con Isaac las aventuras y los enredos en los que se mete por hacerse amigo de ese mago que lo intriga, que le alegra la vida y al que quiere parecerse. Y bueno, junto al texto disfrutarán también las magníficas ilustraciones que lo acompañan y la edición preciosa que invita a querer leerlo.