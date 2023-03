Alis existe en nosotras

Ojalá las películas pudieran medirse en el impacto que logran generar en las sociedades, porque son muchas las producciones que han llegado a sus espectadores y los ha invitado a actuar por una causa justa.

Así es ‘Alis’, una película documental dirigida por Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelrycken, que aunque sus apellidos engañen y en algunas convocatorias nacionales no les hayan querido aceptar sus proyectos audiovisuales, hay que aclarar que ambos nacieron en Colombia, pero sus padres son extranjeros.



En cuanto a la película, en su recorrido por los mejores festivales del circuito internacional, ha sido acreedora de varios premios: Oso de Cristal y Teddy Award en la Berlinale 2022, Mejor Documental Iberoamericano en el FICG -Festival Internacional de Cine de Guadalajara- 2022, Top 20 del Público en Hot Docs 2022, Premio del Jurado Joven en Sheffield DocFest 2022, entre otros.

Escribe al correo para apoyar: alianzas@tiempodejuego.org Cortesía El País

Una niña que todos conocemos

​

En la institución La Arcadia, que sirve como un centro de acogida para adolescentes en Bogotá, 20 mujeres entre los 13 y 18 años cierran sus ojos e imaginan la historia de una compañera de clase llamada Alis. Las jóvenes se presentan ante una cámara que es un espejo donde ellas ven a Alis, una niña como ellas.



Hablan del amor, de la amistad, de la familia... esa que está ausente. Lo que ven de ellas en Alis, una niña o chica que sí existe, que son ellas mismas siempre frente a ese espejo.



Quieren ser ella cuando la adoran, pero también se pueden congraciar con una niña que sufre, porque es su propio dolor. Lo que más duele, es verlas hablar del abandono y de los abusos, de la calle que ha pasado por encima de ellas y de cómo han sido abusadas, es lo que dicen sobre Alis, una niña que todas ven y que son ellas mismas.



Lea también: Karol G anuncia que se alejará de los escenarios este año, ¿por qué?

En la página web de la película:

www.alis-exists.com

se puede apoyar la alianza con la fundación Tiempo de Juego, el programa para brindar atención psicosocial y oportunidades a jóvenes.

Que no se vuelva paisaje

​

La sociedad en la que vivimos ha encasillado a niñas y niños, y a jóvenes, en una condición de silencio, marginación y vulnerabilidad, producto de la violencia y la pobreza latente que se vive en la familia y en las calles. Sin embargo, este documental muestra cómo a partir de un ejercicio de despersonalización del dolor, de las historias de marginación y vulneración física y mental, las 20 jóvenes protagonistas tienen una posibilidad para demostrar su fuerza y resiliencia, ven en Alis el conducto para darse voz a sí mismas y a sus experiencias de vida.



Con esto, se tiene como resultado un ejercicio documental y visual que ayuda a romper con el desgarro de la marginalidad y los traumas devenidos de las condiciones de vida de estas jóvenes, para reconocer sus voces, sus esperanzas, sus anhelos de oportunidades.



‘Alis’ es muestra de que un proyecto audiovisual puede ser una herramienta política, social y de empoderamiento para quienes se consideran sin voz. Y este es uno de los efectos más importantes que tiene el documental, en tanto muestra que el reconocimiento de la vulnerabilidad, victimiza y margina aún más, mientras que la escucha atenta de las memorias de vida de estas jóvenes, las vuelve protagonistas y forjadoras de su destino. ‘Alis’ es una oportunidad, no solo para las 20 jóvenes, sino para que muchas más hagan un llamado a que la cámara siga siendo no sólo testigo o herramienta para captar o narrar historias, sino posibilidad.



Las cifras que arroja la investigación del proyecto documental en asocio con la Fundación Tiempo de Juego en cuanto a las causas más frecuentes de ingreso a protección son (en su orden):



1. Violencia sexual (87% son mujeres, 64% son adolescentes y jóvenes).

2. Negligencia de los acudientes (34% son adolescentes y jóvenes).

3. Falta absoluta o temporal de responsables.

4. Alta permanencia en calle.



‘Tiempo de Juego’ es una fundación que trabaja con más de 1000 jóvenes en internados de restablecimiento de derechos y en el sistema de responsabilidad penal adolescente, en más de 20 territorios del país.

Clare y Nicolás buscaron a esta organización para que les ayudara a garantizar que estas 20 jóvenes estuvieran protegidas, acompañadas y cuidadas durante la distribución de la película. También que esta pudiera convertirse en el acceso a nuevas oportunidades.

‘Alis’, una película documental dirigida por Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelrycken, dos directores colombianos de padres extranjeros. Cortesía El País

Dialogo con los directores

​

La invitación es: “Vas a imaginarte una compañera tuya, tiene 15 años, se llama Alis. Te la vas a inventar”, de esta manera la directora Clare Weiskopf introduce a estas mujeres en la dimensión de Alis, que será para ellas una amiga muy cercana.



Les pregunté a los directores de dónde había surgido este dispositivo y cuál era su propósito, Nicolás comentó: “Ellas nos enseñaron que la imaginación puede hablar más de nosotros que nuestra biografía y que era la manera perfecta de conocerlas desde ese respeto y de cuidarlas; porque no sabemos en esta película qué es verdad y qué mentira”.



“Hay historias muy duras ahí, no importa si le pasaron a ellas o no, a un conocido, a la mamá o a la hermana, en todo caso sabemos que está conectado con su universo. De allí que el siguiente paso fue pensar que cada una se inventaba una historia pero que el personaje se llamaba igual y tenía la misma edad en todas, como una manera de construir un personaje colectivo que representara todos esos universos”, explicó.



A lo que Clare añadió: “La propuesta radical de que ellas nos miren a los ojos es un poco porque esta población ha sido invisibilizada y es una propuesta donde ellas miran al espectador una hora y 20 minutos y no hay escapatoria. Ellas están ahí y el público llega a conocerlas realmente, no solo sus historias trágicas sino lo increíbles que son, lo creativas y musicales que son”.



Invitación a la acción

​

“Siento que las películas, por lo general en Colombia, siempre se cuentan desde el dolor. En esta, aunque hay dolor, también hay mucha esperanza. No es una historia de la que uno sale desgarrado. Este filme se ve más desde la admiración, no es solo la vida dura sino que tiene esperanza”, con esta invitación la directora asegura que el propósito de la película es que la gente salga dispuesta a apoyar la campaña que tienen dispuesta con la Fundación Tiempo de Juego.